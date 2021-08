Las redes recuerdan el 'zasca' de Buenafuente al psicólogo Rafael Santandreu

Rafael Santandreu es un psicólogo especializado en autoayuda que aparece de vez en cuando en TVE. Este martes anunció que iba a tener un espacio propio en el programa 'La hora de la 1', pero el ente público lo desmintió.



En su muro de Instagram, Santandreu publicó: "Estoy supercontento porque desde el lunes estaré en Madrid, en TVE, haciendo una sección de psicología". La respuesta de TVE fue contundente: "Ni está ni se le espera".





"A Hitler hay que aceptarlo incondicionalmente y lanzarle amor. Estaba muy loco; pero su potencial era MARAVILLOSO". pic.twitter.com/pNmTl4UH08 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) July 27, 2016

Ahora que se habla tanto del psicólogo televisivo de dudosa profesionalidad, podéis ver cómo en esta entrevista Buenafuente acabó con él en minuto y medio sin despeinarse y con la elegancia y el arte que le caracterizan. La cara del invitado lo dice todo. pic.twitter.com/kmEdcsBSpZ — Dany Blázquez (@danyblazquez) August 9, 2021

Este psicólogo ha alcanzado cierta popularidad en las redes sociales por sus controvertidas declaraciones. A él le debemos frases como "Y precisamente han sido las redes sociales las que han recordado el 'zasca' que le dio Andreu Buenafuente cuando visitó Late Motiv. "Nunca en la vida un invitado", aseguró el 'showman' mientras mostraba a las cámaras unos folios con la entrevista que le había mandado Santandreu.El psicólogo se justificó asegurando que "los periodistas hacen muy malas entrevistas, a veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Mi pasado de profesor, de profesor universitario, me dice:".A lo que Buenafuente contestó: "Vale, entonces confirmamos que¿no?". Y le advirtió: "¿Y también sabes lo que va a pasar, no?. La vamos a tener aquí, por si acaso pero en principio no. Yo trabajo de esto, imagínate que esto se pone de moda, cada invitado trae ya la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina y me quedo sin trabajo. Entonces no sería feliz y compraría tu libro.¿Ahh? Todo era un plan ¿eh? ".