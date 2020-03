Cómo pedir el paro si las oficinas de empleo están cerradas y otros trámites

El Gobierno estatal ha adoptado un plan de medidas económicas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el impacto causado por el coronavirus. La crisis sanitaria está golpeando de lleno en el empleo y son muchas las paersonas que han perdido su trabajo a consecuencia de los ERTES que se están aplicando. Como las oficinas de empelo están cerradas, ¿cómo puedo pedir la prestación sin necesidad de salir de casa?¿cómo renuevo el paro?. Aclaramos a continuación todas las dudas.



Desde el pasado lunes, las oficinas de Lanbide se encuentran cerradas y no se puede, por lo tanto, realizar ningún trámite presencial, hay que hacerlo todo de modo telématico.



A causa del estado de alarma, "se van a flexibilizar todos los trámites que impliquen movilidad de las personas, para no perjudicar a los ciudadanos ante el cierre al público de las Oficinas", ha aclarado el SEPE, que se encarga de tramitar las prestaciones por desempleo en Euskadi. Cabe recordar que las oficinas del SEPE están ubicadas físicamente dentro de las oficinas de Lanbide.



Insiste el SEPE que "nadie va a perder ningún derecho por presentar una solicitud fuera de plazo. Se considerarán en plazo las solicitudes presentadas por cualquier cauce durante el periodo de vigencia de la situación excepcional".



De este modo, no se aplica ya el plazo habitual de 15 días hábiles para pedir la prestación, quye volverá una vez finalice el confinamiento.





¿Qué significa la interrupción de los plazos en la solicitud de la prestación? ????

Nadie verá reducida su #prestación por presentar la solicitud pasados los 15 días hábiles pic.twitter.com/J4B6NW1dML — SEPE (@empleo_SEPE) March 17, 2020

Suspensión de Plazos: ?? Nadie va a perder ningún derecho por presentar una solicitud fuera de plazo. Se considerarán en plazo las solicitudes presentadas por cualquier cauce durante el periodo de vigencia de la situación excepcional. pic.twitter.com/KzNIq2s7IM — SEPE (@empleo_SEPE) March 18, 2020

?? Las prórrogas de las prestaciones por desempleo se realizarán de forma automática. No poder acudir a la oficina de empleo no supondrá quedarse sin la prestación. #EscudoSocialCoronavirus pic.twitter.com/CI7EigcRxk — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) March 17, 2020

Especial Protección a los Fijos Discontinuos que finalicen su actividad antes de lo previsto en su contrato ?? Se les repondrá la prestación por desempleo hasta 90 días. pic.twitter.com/t1tq7T2LFG — SEPE (@empleo_SEPE) March 18, 2020

??¡ATENCIÓN! Puedes solicitar CITA PREVIA ONLINE. Las oficinas están cerradas al público pero continuamos trabajando. Nos pondremos en contacto contigo.



?? IMPORTANTE ??Debes rellenar el campo "correo electrónico" en el resguardo del recordatorio de la cita. pic.twitter.com/zUYZM8MEzi — SEPE (@empleo_SEPE) March 18, 2020

¿Si estoy afectado por un ERTE?

?ERTEs: Se protege al conjunto de los trabajadores que se vean afectados. Acceder al desempleo en estas circunstancias no consume posibles prestaciones futuras. pic.twitter.com/oBeefB3PK4 — SEPE (@empleo_SEPE) March 18, 2020

Por lo tanto, si un parado se retrasa en la presentación de la solicitud de su prestación,"Las prórrogas de las prestaciones por desempleo se realizarán de forma automática.", precisa el Ministerio de Trabajo."El paro cobrado durante la crisis sanitaria. Cuando superemos esta situación el contador estará a cero y no perjudicará al derecho futuro para contar con una prestación por desempleo", añade el departamento.Especial protección se aplicará a los fijos discontinuos que finalicen su actividad antes de lo previsto en su contrato:apunta el SEPE.Para realizar todo tipo de trámites, el SEPEde atención telefónica y medios electrónicos. De forma excepcional además aceptará solicitudes a través de correo electrónico.En el siguiente enlace puedes acceder a lapara realizar trámites vía telemática. Yestán los números de teléfono de atención a la ciudadanía.En este enlace se puede solicitar cita previa online . Una vez hecha la solicitud no hay que acudir a la oficina de empleo el día que se nos indique, sino que un funcionario del SEPE se pondrá en contacto con nosotros. La confirmación de la citaTodos los afectados por un ERTE, independientemente de que la cotización no haya sido suficiente. Una vez aprobado el expediente por la autoridad laboral, el interesado podrá solicitar la prestación.