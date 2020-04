Consejos para salir el domingo con los niños y niñas de forma segura

Alrededor de seis millones de niños y niñas de todo el Estado se enfrentarán este domingo a una nueva realidad: salir a la calle. Tras seis semanas confinados en casa debido al estado de alarma decretado por el coronavirus; llega el momento de que los más pequeños puedan salir a pasear, jugar o hacer ejercicio.

Por eso, es indispensable seguir unos consejos básicos para mantenerlos seguros en sus salidas a la calle. Según anunció el Ejecutivo, las salidas de niños y niñas tendrán que ser en un radio máximo de un kilómetro de sus casas, durante una hora y acompañados por un adulto con el que convivan. Además, las salidas tendrán que ser entre las 9.00 y 21.00 horas, evitando preferiblemente las horas con más aglomeraciones.

Especialistas en Pediatría y Psiquiatría Infantil apuntan que los menores, excepto los de menos de 2 años, deben llevar mascarilla al igual que sus padres y madres, pero en su caso no es necesario que lleven guantes, aunque sí usar hidrogel durante el paseo.

El uso de mascarilla ha sido señalado desde el comienzo de la pandemia como una "recomendación", no una obligación por el Gobierno español, en gran medida por la falta de abastecimiento que exíste. Es importante recordar que los menores cuentan con mascarillas de distintos tamaños dependiendo de su edad.

Además, como apuntan los psicólogos es indispensable explicar sobre todo a los más pequeños las limitaciones que tendrán las salidas en el tiempo que dure la crisis sanitaria. Es decir, aunque podrán salir a la calle, no podrán salir a jugar con amigos, ni ir a parques o zonas comunes, ya que es necesario mantener 1,5 metros de distancia de seguridad como marca el Ministerio de Sanidad. En el caso de que los niños y niñas no quieran salir en primer día, es importante respetar sus deseos. Es una opción, no una obligación.

José Manuel Moreno, codirector de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra subraya los problemas que han generado en los más pequeños esta fase de confinamiento: "Los niños pequeños son muy enérgicos e inquietos; la imposibilidad de salir de casa y la limitación del movimiento suele derivar en conductas de inquietud excesiva, irritabilidad, llanto fácil y alteraciones del sueño".

Por eso, para fomentar que aprovechen la hora diaria de la que disponen desde el domingo, "sería interesante que pudiesen utilizar bicicletas o patines, ya que permiten realizar una actividad individual, pero al mismo tiempo practican ejercicio físico".

Aún así en caso de usar bicicletas o patinetes es importante dejarlos fuera de casa o desinfectarlos antes de meterlos en los hogares. Lo mismo pasa con los balones; aunque no están prohibidos, aumenta la probabilidad de introducir el virus en las casas.

Una vez que puedan salir, los progenitores deben buscar espacios abiertos donde puedan mantener las distancias con otras personas y en el momento que tenga algún síntoma respiratorio o fiebre deben permanecer en casa, como subrayó el Gobierno de Sánchez.