Baluarte vuelve a superar los 400.000 visitantes en 2019 por tercer año consecutivo

PAMPLONA. Baluarte ha despedido 2019, su año congresual "más internacional", con un total de 407.560 asistentes a espectáculos, reuniones, eventos, ferias y exposiciones. Por tercer año consecutivo, ha mantenido la asistencia global por encima de los 400.000 visitantes.

El 2019 ha sido el primer año íntegro de operación conjunta de las dos grandes infraestructuras multiusos bajo gestión de NICDO, Baluarte y Navarra Arena. Según han indicado desde Baluarte, "la complementariedad de ambas es la nota dominante en un año de importante crecimiento de asistencia, facturación e impacto económico en materia de reuniones y congresos y de leve subida también en materia cultural".

En concreto, el total de asistentes a actividades de carácter cultural en Baluarte ha sido de 166.212, distribuidos en 167 funciones de artes escénicas entre Sala Principal (116), Sala de Cámara (49) y otras dependencias (2) y 64 proyecciones cinematográficas incluidas en el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista (55), Festival Pamplona Negra de Novela y Cine negro (4), public screenings de Conecta Fiction (2) y Rooftop Cinema 2019 en el Mirador de Baluarte (3).

En artes escénicas, la suma de lírica y música clásica suponen casi el 50% del número de representaciones, seguida por el teatro en todas sus modalidades (23%) y la música popular o amplificada (21%). La danza en todas sus manifestaciones se situó en el entorno del 7%.

De nuevo Fundación Baluarte ha sido el principal programador del edificio en materia cultural, generando 77 representaciones y conciertos entre las Temporadas Principal, Cámara y Txiki, las actividades en colaboración con otras entidades y los programas de la Orquesta Sinfónica de Navarra, integrada en la Fundación Baluarte desde septiembre de 2016.

Los 69.527 asistentes a las actividades promovidas por la Fundación en el auditorio suponen un 41,8% del global de espectadores culturales del edificio en el año, ha informado Baluarte a través de un comunicado.

Según ha indicado, de "particular relevancia" son los diferentes festivales de música, cine y otras disciplinas, que van consolidándose en la Comunidad foral y que, además, son responsables de la mayoría de los 'no hay billetes' en Baluarte en 2019. Se trata del Festival Santaspascuas, Festival Flamenco On Fire, Festival de Música Sacra, Festival Internacional Punto de Vista de Cine Documental, Festival Internacional de Bandas-IFOB, Festival de Cortos del Pirineo Skimetraje, Festival de Literatura y Cine noir Pamplona Negra y el Festival de Música Contemporánea de Navarra NAK; "citas muy consolidadas a las que este pasado año se sumó el Festival de videodanza Zinetika".

El sistema de venta de entradas con código postal registrado refleja una compra desde Navarra del 92,9% respecto del total. La compra nacional de fuera de Navarra supone un 6,5% del total, de la cual un 4,2% es de comunidades limítrofes (CAV, Rioja y Aragón) y un 2,3% de otras Comunidades, y la compra internacional es de un 0,6% total, con 37 países diferentes registrados en el proceso de compra.

REUNIONES, EXPOSICIONES Y FERIAS

Por otro lado, en 2019 se contabilizaron 241.348 asistentes a reuniones, ferias y exposiciones, un 5,2% por debajo del máximo histórico marcado en 2018. En cualquier caso, según han señalado desde Baluarte, la evolución es "desigual" entre las tres categorías.

Así, a lo largo del pasado año se celebraron 251 reuniones, jornadas, congresos y convecciones con 57.854 asistentes. La celebración de cinco congresos internacionales en los meses de junio y julio convirtieron a 2019 en el año "más internacional" en materia congresual de los 16 años de andadura de Baluarte. Además, el año 2019 contó con varios congresos nacionales de tamaño relevante.

La cifra de asistentes en el epígrafe de reuniones es inédita desde los años 2007 y 2008, que marcaron los máximos históricos de Baluarte en este apartado, y viene acompañado de un crecimiento de facturación por encima del 45% respecto del año precedente.

A lo largo de 2019 se realizaron muestreos entre el público asistente en congresos para la actualización del perfil de gasto y estancia media del visitante, que resultó en un global de gasto por día de 138,2 euros distribuido en alojamiento (60,4%), restauración (28,4%), compras (6,7%), transporte interno en la ciudad (3,8%) y otros (0,7%). El ratio de estancias en la ciudad es de 3,03 días por asistente, y la media del coste de inscripción es de 260 euros, situando el desembolso global por congresista en 678,7 (38,3% por inscripción, 61,7% por estancia).

Por su parte, se celebraron 17 ferias con 122.406 asistentes. Se incrementa el número de ferias, si bien el número de asistentes se reduce ligeramente. Durante el pasado continuó la "importante" afluencia a ferias y salones tradicionales como Navartur, Pamplona Stock, Estudiante o Inmobiliario y también destaca la consolidación de Pasarela 948, Navarra Wedding Weekend, Pamplona Tattoo Expo y la Feria del Trabajo Autónomo de Navarra.

En cuanto a las exposiciones, el pasado año se celebraron 11 muestras con 61.088 visitantes. Crece el número de exposiciones en una, pero se produce una reducción del 20% en la asistencia. A las tradicionales citas navideñas de Belenes y Trenes de 2018 y 2019, se ha sumado a finales de este recién acabado año en el mismo período Expo-Wars, marcando de nuevo el pico de afluencia en materia expositiva durante las Navidades.

Por otro lado, Baluarte ha destacado que a lo largo del pasado año ha continuado apostando de manera "muy significativa" por la comunicación digital, con su aumento en cobertura web y redes sociales, más de 500.000 visitas a su página en 2019, más de 25.000 seguidores en redes sociales y 12.500 subscriptores de newsletter y publicación trimestral 'En Vivo'.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Respecto a 2020, Baluarte ha destacado que volverá a ser un año "intenso" en materia congresual con 18 congresos ya confirmados, que también tendrá importantes manifestaciones a nivel internacional, con la reedición de Conecta Fiction (junio) y BioSpain 2020 (septiembre-octubre). La cita nacional más importante será el Congreso Nacional de Hematología del mes de octubre. Baluarte presenta además una decena de citas congresuales ya cerradas para el período posterior 2021-2023 y un total de 37 candidaturas adicionales abiertas hasta 2023.

En el plano cultural, los musicales volverán a tener un papel destacado en 2020 con dos citas importantes: 'West Side Story' y 'El Guardaespaldas'. La programación de clásica y lírica traerán solistas y espectáculos de primer nivel y el calendario de festivales regresará potenciado por la marca Reyno de la Música En Vivo, submarca turística de la Dirección general de Turismo del Gobierno de Navarra presentada a finales de 2019.