Final de 'Will y Grace' en Movistar Series

pamplona – El próximo martes Will & Grace se despedirá en Movistar Series con la emisión del último episodio de su temporada final. Por motivos derivados de la situación actual, el estreno no estará disponible en versión doblada por el momento. Once años después de su final, la serie regresó con los mismos personajes y nuevas historias. Después de tres temporadas, pone fin a su historia definitivamente. En palabras de sus creadores: "Creíamos que los episodios del regreso de Will y Grace debían ser como los Martinis de Karen: 51 no son suficientes y 53 son demasiados". La temporada 11 de esta comedia que marcó una época ha estado centrada en el embarazo de Grace y el misterio en torno a la identidad del padre. La actriz Demi Lovato ha formado parte del reparto como una sorprendente presencia en la vida de Will.