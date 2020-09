Ken Follett: "El único pecado para un novelista es resultar aburrido"

El escritor Ken Follett, quien publica Las tinieblas y el alba (Plaza & Janés), precuela de Los Pilares de la Tierra, afirmó que la Sagrada Familia de Barcelona es "el edificio más sorprendente y alucinante" que haya visto.



Pese a que en la rueda de prensa virtual estuvieron presentes numerosos periodistas de varios países, parte del acto trató la relación entre Follett y España. Así, al ser preguntado por su catedral española favorita, el escritor británico eligió dos –una de ellas, la ya citada Sagrada Familia–. "También me gusta muchísimo la de Vitoria. Los españoles han sido tan encantadores que tengo una estatua allí como si fuera un santo. Mis amigos se parten de risa, pero es algo maravilloso, de verdad, y creo que nadie ha hecho eso", señaló. Follett recordó también el momento en el que presentó a una editorial española Los pilares de la tierra en el año 1989 y lo rechazó. "Me dijeron que era muy largo. Se lo vendimos a otra editorial española y lo curioso es que se convirtió en el libro más popular nunca publicado en España, algo que me causa profunda satisfacción. Fue un enorme error el de esa editorial", señaló el autor. Follet explicó que su nuevo libro, situado en un momento de la Edad Media en que "se empezaba a ver la luz", con el deseo de los normandos de entrar en Inglaterra alrededor del siglo XI, coincide con muchas de sus otras historias en "relatar un movimiento de la sociedad hacia la libertad". En este sentido, sí cree que hay paralelismos con los tiempos actuales, puesto que siempre ve en la Historia "dos pasos hacia delante y uno hacia atrás". "Espero que lo que estamos viendo ahora del populismo y el aumento del racismo en varias partes del mundo y los ataques a la democracia no sean más que ese pasito hacia atrás para luego dar dos hacia adelante", admitió. Preguntado sobre si la pandemia podría cambiar el rumbo de las cosas, el escritor declaró que el actual es "un momento difícil". "Espero que mis nietos puedan decir que la segunda parte del siglo XX y el principio del siglo XXI fueron momentos de avance interrumpidos por alguna dificultad", añadió.