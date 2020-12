EITB Maratoia 2020 se une con Salud para luchar contra la covid-19

bilbao – La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, destacó ayer que Euskadi está desarrollando en la actualidad más de 90 iniciativas investigadoras y se cuenta con 30.000 muestras procedentes de más de 3.900 pacientes, dentro de los estudios que se llevan a cabo en relación a la covid-19. Sagardui detalló estas cifras durante la presentación ayer de la fase final del EITB Maratoia 2020, dedicado este año a recaudar fondos para investigar el coronavirus. El ente público vasco ha habilitado el número de teléfono 902 542 525 para realizar las donaciones que también se pueden hacer on line, a través de la web de EITB Maratoia en eitb.eus

La presentación del tramo final de la iniciativa tuvo lugar en la sede de EITB de Bilbao, con la participación de Gotzone Sagardui, del nuevo director general de EITB, Andoni Aldekoa, la directora de Innovación del Gobierno vasco, María Aguirre, y la responsable de la Unidad de Investigación de las OSI de Gipuzkoa, Itziar Vergara.

Hasta el 17 de diciembre, todos los medios de comunicación integrados en el grupo se volcarán de lleno con la campaña. Este año, además, EITB Maratoia busca conseguir la cadena de bertsos más larga y la ciudadanía está participando activamente en la iniciativa bertso katea. Ya se han publicado 160 vídeos en la web de EITB Maratoia 2020 y, a través de la herramienta web, se ha logrado hasta la fecha unas 700 cadenas de bertsos on line. Más de 800 bertsolaris han aportado su bertso escrito a través de la herramienta bertsokatea, para formar, entre todos y todas, más de 690 cadenas o hilos con bertsos de todo tipo. "Este año la causa somos todos y todas, lo repetimos una y otra vez. El coronavirus nos afecta a todos y a todas, y desde EITB Maratoia queremos dirigir este mensaje y aprovechar toda la fuerza de los medios de EITB para impulsar el eje de la campaña", señaló el director general de EITB Andoni Aldekoa.

La consejera de Salud explicó que el sistema sanitario público vasco ha sido "muy activo" desde el inicio de la pandemia, en cuanto a la participación y puesta en marcha de estudios relacionados con el covid-19. Según detalló, a lo largo de estos meses se están desarrollando más de 90 iniciativas investigadoras, y apuntó que, para llevarlas a cabo, Euskadi cuenta con 30.000 muestras procedentes de más de 3.900 pacientes. Asimismo, subrayó que esto está siendo posible "gracias a la apuesta continuada" durante años de las instituciones vascas y animó a la sociedad vasca a "arrimar el hombro para seguir impulsando la investigación a través de EITB Maratoia".

famosos al teléfono El 12 de diciembre en ETB 2 se emitirá el programa EITB Maratoia: Batzen gaituen bertsoa, un bertso-saio especial donde participarán Andoni Egaña, Onintza Enbeita, Alaia Martin y Sustrai Colina. Estará presentado por Ilaski Serrano y Julen Telleria, y los profesionales de EITB han sido los encargados de plantear los temas a los bertsolaris. Asimismo, el domingo 13 de diciembre por la mañana, habrá actuaciones de bertsolaris a favor de EITB Maratoia en Bilbao, Donostia y Gasteiz.

El 17 de diciembre, día central de la iniciativa, y durante toda la jornada, más de un centenar de rostros conocidos pasarán por el centro de llamadas del teléfono 902 542 525. Habrá también sendos programas especiales en directo que pondrán colofón a la jornada: el especial Qué me estás Contando, en ETB 2 presentado por Arantza Ruiz, Itziar Alduntzin y Odei Esnaola, en prime time; y un especial Biba Zuek! por la noche en ETB 1, presentado por Maddalen Arzallus y Xabier Sukia. La cadena bertso katea arrancó con los bertsos cantados y compuestos por Maddalen Arzallus, Sebastian Lizaso, Oihana Iguaran, Xabier Euzkitze, Onintza Enbeita y Aitor Mendiluze. A cada uno se le mencionó un sentimiento sobre el que tenía que girar su creación; un sentimiento muy ligado a lo que hemos vivido en este último tiempo. Entre todos construyeron un bertso que pretendía expresar nuestros sentimientos. Y lo hicieron poniéndole una música que nos ayude a acercar el mundo del bertso a toda la ciudadanía: la melodía del tema No woman, no cry de Bob Marley.

proyectos Todo para luchar contra una pandemia que ha registrado más de 48 millones de casos en el mundo y ha causado más de un millón de muertes. Los profesionales del sistema sanitario vasco han trabajado en más de 150 ideas que engloban tanto proyectos como estudios clínicos, tratando de obtener financiación mediante convocatorias de ayudas competitivas, así como a través de acuerdos con distintas entidades privadas. De estas ideas, actualmente, más de 90 se encuentran ya en desarrollo, bien en sus primeras fases o en estados más avanzados.

Los proyectos tratan de abordar los distintos retos que plantea la pandemia: desde la prevención y el diagnóstico precoz, fiable y rápido, hasta el tratamiento, así como el estudio clínico de la enfermedad, sus estadios y complicaciones, la caracterización biológica del virus, los estudios epidemiológicos, y los estudios relacionados con la salud global y el impacto en la sociedad.