Ian McShane y Ricky Whittle, 'American gods'

pamplona – American Gods es la historia épica de una guerra inevitable entre los antiguos dioses de la mitología y los nuevos dioses de la tecnología. Ricky Whittle interpreta al ex convicto Sombra Moon, un hombre al servicio del misterioso Sr. Miércoles, interpretado por Ian McShane, para no solo descubrir que su carismático pero poco fiable jefe es en realidad el emblemático dios nórdico Odín, sino que también es€ el padre de Sombra. En la tercera temporada, Sombra rechaza este aparente destino y se instala en la idílica ciudad de Lakeside en Wisconsin para emprender su propio camino, guiado por los dioses de sus antepasados negros, los Orishas. Sin embargo, pronto descubrirá que las aguas tranquilas de esta ciudad son profundas, oscuras y sangrientas, y que no puedes rechazar ser un dios de forma tan sencilla.

Su creador y productor ejecutivo, Neil Gaiman, afirma que "las batallas entre los dioses y la Humanidad de esta temporada son las batallas de América. Cuando la ideamos no pensamos que sería tan oportuna, ni tampoco pensé, cuando la escribí hace más de 20 años, que la novela seguiría siendo relevante. Me alegro de que ocurra ahora, en un año en el que parece que se están escuchando y honrando diversas historias, y que es posible transformar el futuro".