Un 'baño' de abstracción y color en la Fábrica de Gomas

Pedro Salaberri, Mikel Okiñena, Javier Balda y Javier Egiluz proponen hasta final de mayo en La Fábrica de Gomas un recorrido que activa sentidos sumergiendo al visitante en la riqueza del lenguaje abstracto y del color.

La máxima de lograr con lo mínimo el máximo efecto, en este caso a través de la riqueza del color y la economía de formas, se hace arte en la nueva exposición de La Fábrica de Gomas. Un recorrido que activa sentidos sumergiendo al visitante en un placentero baño de abstracción y color.

Ese, Abstracción y color, es precisamente el título de la exposición, que protagonizan los artistas navarros Mikel Okiñena, Pedro Salaberri, Javier Balda y Javier Egiluz. Pintura, escultura e instalación dialogan en esta muestra, que se completa con un didáctico audiovisual y una exhibición de piezas en pequeño formato, maquetas y objetos que dan muestra del proceso creador de los autores.

Mikel Okiñena (Etxaleku, 1973) presenta aquí obras de toda su trayectoria, de las diversas líneas de trabajo que ha explorado, en especial la que ha llevado a cabo con el metacrilato de colores. Sus tótems, al estilo Brancussi, surgen de una reflexión acerca del proceso creativo en el arte y las sensaciones que éste produce en el propio artista y en quien las contempla. Otros elementos que explora de forma muy certera son el bronce, que en manos de Okiñena se vuelve orgánico, en unas ramas de gran exquisitez y armonía, y las luces conseguidas a partir de la experimentación con los gases neón y argón, que iluminan trazos gestuales que nos hablan de la expresión del inconsciente, y del diálogo del artista con la vibración-luz. "Intento crear con lo mínimo las formas más perfectas posibles", dice el escultor de Etxaleku, que, aunque ha entrado en ocasiones en el terreno de la figuración, reconoce que donde "más cómodo" se encuentra es en la abstracción.

Geografía latente es la serie en la que se enmarcan las obras de Javier Egiluz (Pamplona, 1974). Ocho cuadros de formato mediano y una veintena en pequeño formato que se mueven en el terreno de la abstracción lírica. Con una intención de composición paisajística que ha surgido en el artista tal y como surgen las notas de una composición musical libre, los cuadros de Egiluz invitan a disfrutar de un paseo con vistas a evocaciones, texturas y emociones. Un recorrido por atmósferas sugerentes con el blanco, el negro, los grises y los ocres como tonalidades clave en una pintura trabajada a base de capas que se añaden sobre otras capas y de las que van quedando huellas en el lienzo, sobre el que el artista interviene a base de brochas, espátula y, en algunos casos, a través de la técnica del collage.

Javier Balda (Pamplona, 1958) apuesta por la expresión a través del color y la estructura en unas piezas –cuadros con vocación de volumetría e inspiración arquitectónica– creadas hace unos tres años en soportes sencillos (madera) y que tienden a la espacialidad. Pintura construida con fragmentos –o escultura pintada, según se mire– que da muestra de una exploración que el artista lleva desarrollando desde hace más de una década mediante la superposición de fragmentos que se van acumulando en la superficie de trabajo, procedentes de otras obras suyas o rescatados de otros lugares y que reutiliza. Haciendo un todo mediante la acumulación de partes aleatorias.

un 'nuevo' salaberri

Jugando con la geometría y el color

Pedro Salaberri (Pamplona, 1947) descubre en La Fábrica de Gomas una faceta que no acostumbra a enseñar: la de pintor-explorador de la abstracción geométrica. "Es un terreno en el que juego de una manera intuitiva hace mucho tiempo. Me divierte hacer estos cuadros, que me sueltan la mano y la cabeza; como cuando de crío jugaba a hacer arquitecturas con piezas de madera", cuenta. Aunque, asegura, "cualquier cosa que te pongas a hacer te exiges que esté bien, que esté lo mejor que tú sepas hacer", su experimentación con la abstracción geométrica es más ligera y más libre que la que acostumbra a hacer en sus paisajes. "Seguramente tiene esa historia de que al no haber un fondo y un primer plano, sino anchura y altura, digo: me apetece aquí un amarillo, y lo pongo. Siempre soy intuitivo y estético, pero en estos cuadros, todavía más. Me dejo llevar por el hecho de que me apetece poner aquí un cuadrado, allá un rectángulo, sin exigirme un resultado. Si me apetece hacer, hago, y si no, pues no", apunta Salaberri, quien ve en esta exploración "una manera de desintoxicarme de la narración". "Y también me es útil en una cuestión: el tema del color lo pongo como me apetece. Esa autonomía y libertad que en estos cuadros tienen los colores, que además son más decididos, procuro pasarlas también a los paisajes", dice el pintor navarro.

la exposición

Título. Abstracción y color.

Artistas. Pedro Salaberri, Mikel Okiñena, Javier Balda y Javier Egiluz.

Lugar. La Fábrica de Gomas (calle Fuente de la Teja, 12, Soto de Lezkairu de Pamplona).

Fechas y horario. Inaugurada el pasado viernes, permanecerá visitable hasta el 30 de mayo, de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas, y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Contenido. Pintura, escultura e instalación se dan cita en esta muestra, que incluye además un audiovisual que ilustra de manera didáctica a los visitantes sobre el contexto propio del lenguaje de esta exposición, la abstracción, y la economía de las formas para llegar con lo mínimo al máximo efecto, a través de referentes en este arte como Josef Albers (el vídeo recorre una exposición del artista alemán en la Fundación Juan March), así como de investigaciones que él y otros creadores llevaron a cabo centradas en la interacción del color y los efectos de la luz sobre las diversas tonalidades.