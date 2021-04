Tras 'Bruja Escarlata y Visión', Marvel sigue su éxito en Disney+ con Daniel Brühl y 'Falcon y el soldado de invierno'

el actor hispano alemán Daniel Brühl ha regresado a la franquicia Marvel con la serie Falcon y el Soldado de Invierno, nueva apuesta de Disney+ por la pequeña pantalla tras los éxitos de Bruja Escarlata y Visión y la ficción derivada de Star Wars, The Mandalorian. "Siempre es buena señal si no te matan", asegura Brühl en una entrevista con Efe sobre el retorno de su personaje, el villano Helmut Zemo, a la saga de superhéroes tras más de cuatro años desde su última aparición en Capitán América: Civil War (2016).

El actor, que creció entre España y Alemania, siempre sospechó que tenía la puerta abierta para volver a la saga responsable de algunas de las películas más taquilleras de la historia. "Lo interesante es que consiguen hacerte olvidar que hay tanta presión detrás –señala–. Porque la hay, son proyectos enormes que valen una pasta increíble". Comandada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, Falcon y el Soldado de Invierno se sitúa dentro de la enrevesada línea temporal del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, en inglés) justo después de lo ocurrido en Vengadores: Endgame (2019). Estaba destinada a ser la ficción que inaugurase la etapa televisiva de Marvel, pero la pandemia paralizó el rodaje y ese honor pasó a Bruja Escarlata y Visión, serie que dejó el listón muy alto y a la que tomó el relevo. "Me gustó entrar en un tono más ligero y con humor. En la película mi personaje era muy frío y serio", analiza Brühl. Los creadores de la serie se inspiraron en las buddy movies, con dos amigos compartiendo aventuras y desventuras sobre un trasfondo de acción y comedia, donde el hispano alemán pone el contrapunto encarnando al malo de la trama, Zemo.

coreografía Zemo se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a su comportamiento distinguido, su vestuario particular y una gran facilidad para colarse en la escena nocturna de Berlín. De hecho, su escena bailando en una discoteca con una espontaneidad muy poco habitual entre los villanos de la saga, llamó tanto la atención que Marvel publicó en YouTube una versión extendida de la coreografía. En menos de 24 horas el vídeo, de una hora de duración, superó los dos millones de visitas. "Hay mucha tensión por mantener un nivel, pero cuando estás en el estudio consiguen crear una atmósfera muy cálida, con mucho respeto y tranquilidad, lo que da libertad para probar cosas", explica Brühl. El actor acaba de estrenarse en la dirección con Nebenan (Next Door), una comedia negra que a través del encuentro de dos ciudadanos en un bar aborda temas como la gentrificación y las diferencias culturales entre los que vivieron a uno y otro lado del muro de Berlín. "El contraste entre este proyecto, una película con dos tíos hablando en un bar de Berlín; y el universo Marvel es impresionante", afirma. Cree que su película, candidata al Oso de Oro de la Berlinale, es una "barquita" comparada con los enormes barcos en que trabaja como actor. "No solo en tema de acción y efectos visuales, también por la complejidad de cada episodio, personaje... –analiza–".

El boom de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) puso muy alto el listón para Falcon y el Soldado de Invierno. Pero a pesar de esas altas expectativas, y de que su tono y trama son muy distintos a los de la ficción protagonizada por Elisabeth Olsen y Paul Bettany, el nuevo título de la macrofranquicia marvelita está siendo otro éxito rotundo. Y el secreto de esta, parece que inagotable, racha de triunfos tanto en la gran pantalla como en el cada vez más competido mercado del streaming, reside en la capacidad del estudio capitaneado por Kevin Feige para estar "continuamente reinventando y reinterpretando" el género de superhéroes. Así lo confirma Brühl. El actor destaca que el punto fuerte de las producciones de Marvel Studios para conectar con el público es conseguir que sus historias "reflejen lo que está pasando en la realidad" y, para conseguirlo, no tener miedo "a alejarse de los cómics" y "hacer algo más relevante, de más actualidad".

"Todo empieza por arriba con Kevin Feige que es el mastermind de Marvel y un hombre hiperinteligente que sabe que continuamente hay que reinventar y reinterpretar este género y añadir algo nuevo y sorprendente", señala Brühl. La primera aparición de Zemo data de diciembre de 1973 en el número 168 de Capitán América donde se le presenta como un talentoso científico alemán con conexiones con los nazis y un coeficiente intelectual propio de un genio. Por contra, en el Universo Cinematográfico Marvel, Zemo es un líder paramilitar natural de Sokovia, cuya familia murió en el ataque de Ultrón a la ciudad europea. Culpando de su muerte a los Vengadores, ideó un plan para dividir al grupo de héroes que cristalizó en los eventos de Civil War. "Quería coger ese personaje y darle la vuelta, reinventarlo teniéndome a mí en mente", insiste Brühl, que asegura que eso es lo que hace Marvel Studios con todo su material: partiendo de una base sólida que ha ganado adeptos durante décadas en los cómics, adapta y transforma sus personajes e historias para "reflejar lo que está pasando en la realidad".

un mundo roto Uno de los aspectos más interesantes de Falcon y el soldado de invierno es que está ambientada en un mundo roto, quebrado tras una gran tragedia global después de la gran batalla que los Vengadores libraron contra el villano alienígena Thanos en Infinity War y Endgame, donde la mitad de la población se convirtió en cenizas y regresó cinco años después para, de nuevo, poner todo patas arriba. Un panorama en el que, como reconoce Brühl, se pueden encontrar similitudes con situaciones que se viven hoy en día en una sociedad que intenta volver a la normalidad y salir de una pandemia global. En ese mundo totalmente patas arriba, que se enfrenta a amenazas como los Sin Banderas, un grupo de rebeldes que se han hecho con el suero del súper soldado y que, al grito de Un mundo, un pueblo, quieren que todo vuelva a ser como antes de que regresaran los desaparecidos en un planeta sin fronteras, el personaje de Zemo también ha cambiado. Y mucho. Para enfrentarse a estos terroristas con capacidades sobrehumanas Sam Wilson y Bucky Barnes recurren al que fue su gran enemigo y a sus conocimientos sobre Hydra y los secretos del suero. Esta improbable alianza entre Falcon, Soldado de Invierno y Zemo es otra vuelta de tuerca al personaje.