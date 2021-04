Gabriel Luna pasa de 'Terminator' a 'The last of us'

Luna compartirá escenas con el también hispano Pedro Pascal y con la joven Bella Ramsey, que en febrero fueron anunciados como protagonistas. En un mensaje publicado en Twitter, Luna se mostró "orgulloso" de incorporarse a este proyecto de HBO. "Me gusta muchísimo el trabajo que han hecho Pedro Pascal y Bella Ramsey y estoy orgulloso de meterme en esta aventura con ellos como Tommy", añadió este actor que también ha aparecido en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. o la película Transpecos (2016)

The last of us es un famoso videojuego postapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en PlayStation. La muy esperada secuela de este título, The last of us Part II, se publicó en junio y en 2020 se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, los Oscar de los videojuegos. Pedro Pascal dará vida en la serie a Joel, Bella Ramsey interpretará a Ellie, y Gabriel Luna se encargará de Tommy. Pascal y Ramsey tienen un pasado en común ya que ambos participaron en Juego de tronos. Pascal, toda una estrella por The Mandalorian, encarnó a Oberyn Martell, mientras que Ramsey se ocupó de Lyanna Mormont, un pequeño papel que maravilló a los fans de aquella serie de fantasía épica hasta convertirse en uno de los personajes favoritos del público.