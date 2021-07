Pablo Zubiri, el batería que ha 'conquistado' a Taburete y Dani Martín

Cuenta Pablo Zubiri (Pamplona, 2001), que siempre le ha atraído el ritmo y la percusión. Actualmente el joven navarro es miembro del grupo Black Friday y, además, hace unos meses abrió una cuenta en Instagram, bajo el nombre de @ZubiriDrums, donde publica un vídeo semanal versionando una canción. Eso sí, quién le iba a decir que a día de hoy sumaría más de cinco mil seguidores y que entre ellos se encontrarían artistas como Dani Martín, Pignoise, la M.O.D.A. o Taburete.



Su abuelo tocaba la caja en una txaranga y su tío era batería en una orquesta, así que Pablo ha crecido entre baquetas. Primero formó parte de la escuela de música de su colegio y según dice, el punto de inflexión fue acudir a Rock Camp, un campamento especializado en música. A partir de ahí, comenzó a dar clases particulares, primero con Julen Arbiol y después con Marcos Martinez, a la par que se dedicaba a hacer versiones, algo que siempre le ha gustado.



Hace años comenzó a subir vídeos en YouTube y a raíz de ello le contactaron desde Black Friday, banda de la que es ahora batería, y tras dejar de lado las covers, las retomó el pasado año: "En cuarentena comencé a subir vídeos y como vi que había respuesta y compramos tarjeta de sonido y micros con el grupo, mejoramos el sonido en grabaciones y surgió la idea de hacer una cuenta en Instagram". Era octubre del pasado año.



Desde entonces, semanalmente ha ido subiendo un vídeo de un minuto de duración en su cuenta @ZubiriDrums. El abanico musical es variado: "Me gusta mucho el pop y el pop rock, pero también he subido desde reguetón, trap, algo más metal...". Vídeo a vídeo, Zubiri ha ido ganando seguidores, hasta superar recientemente la cifra de cinco mil –"suelo preguntarles qué canciones me recomiendan versionar"– y con sus publicaciones ha recibido comentarios de artistas como Roi Méndez, la M.O.D.A., Pignoise...



O de Taburete, que al ver su versión de la canción 2018: Odisea En El Espacio, "me dijeron que me invitaban a tocar una canción". Y así fue: el pasado mes de abril, Zubiri compartió escenario con la banda liderada por Willy Bárcenas, con quienes interpretó aquella canción versionada. De Internet, a Baluarte.





Por el momento, Zubiri continúa con las grabaciones de versiones, junto a los ensayos y conciertos con Black Friday. Una actividad musical que compagina con sus estudios de Ingeniería: "Quiero seguir mejorando al tocar y si surge algo, guay; y si no, feliz de la vida. Tocar la batería es lo que más me gusta".