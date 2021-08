Amazon estrenará la serie de ‘El Señor de los Anillos’ el 2 de septiembre de 2022

pamplona – La esperada serie Amazon Original El Señor de los Anillos, sin título todavía, se estrenará el viernes 2 de septiembre de 2022 en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. El rodaje de la primera temporada, compuesta de ocho capítulos, se completó ayer en Nueva Zelanda, que también fue el lugar elegido para rodar la trilogía de Peter Jackson que adaptó al cine las novelas de Tolkien: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001), The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) y The Lord of the Rings: The Return of the King (2003). La saga recaudó en todo el mundo 2.912 millones de dólares. Este país fue también el escenario escogido para crear las tres películas sobre The Hobbit.

Amazon Studios, la división cinematográfica del gigante del comercio electrónico, ha invertido unos 388 millones de euros en esta temporada, producida por Juan Antonio Bayona. Tras dirigir Jurassic World: el reino caído (2018), el director español fichó por este proyecto como productor ejecutivo –junto a su socia Belén Atienza– y director de los dos primeros episodios. Fuentes de la compañía confirmaron a The Hollywood Reporter la cantidad, que ya habían adelantado las autoridades de Nueva Zelanda. Un informe de su Gobierno aseguró que los planes de Amazon pasan por filmar cinco temporadas en el país con la posibilidad de sumar una ficción derivada, algo que ya es una realidad puesto que ha comenzado su fase de producción, empleando a más de 1.200 personas y con una devolución de más de 83,5 millones de euros gracias a incentivos fiscales.

El Señor de los Anillos tratará de emular el fenómeno de Juego de Tronos incluso a mayor escala, pues la serie de HBO invirtió unos 100 millones de dólares por temporada, lejos de los 465 de la ficción de Amazon.

Este nuevo drama épico trae por primera vez a las pantallas la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. La serie empieza en un momento de paz relativa, miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos, y sigue a un reparto de personajes, conocidos y nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

segunda edad Las dos obras de Tolkien se desarrollan en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media y la serie retrocede hasta la Segunda Edad, en la era donde "fueron forjados grandes poderes", según fuentes de Amazon Prime Video. Una época "en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos y en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mun-

do de oscuridad". Un villano que, según la web TheOneRing, sería de nuevo el malvado Sauron, dato no confirmado por Amazon. "Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido", añade Amazon.

La serie está liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay; a ellos se suman los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, además de Wayne Che Yip como co-productor ejecutivo, y el productor Christopher Newman. "Como diría Bilbo: Creo que ya estoy listo para otra aventura. Vivir y respirar la Tierra Media estos meses ha sido la aventura de nuestra vida. Estamos impacientes por que los fans también puedan hacerlo", dijeron Payne y McKay.

Una obra literaria de renombre mundial y ganadora del Premio Internacional de Fantasía y del Premio del Salón de la Fama de Prometeo, El Señor de los Anillos fue nombrado libro favorito del milenio de los clientes de Amazon en 1999 y la novela más querida del Reino Unido de todos los tiempos en The Big Read de la BBC en 2003. El Señor de los Anillos ha sido traducido a 40 idiomas y ha vendido más de 150 millones de copias.