Malena Alterio: "Creo que me voy a acabar empadronando en Pamplona, rodar aquí es fenomenal"

En ¡Mamá está en las redes!, la actriz Malena Alterio es Clara, una madre que intenta rehacer su vida tras su divorcio y utiliza una app para tener citas, contra de la opinión de sus hijos. La película se rueda en Pamplona y alrededores y está previsto que la grabación se desarrolle hasta septiembre.

¿Cómo definiría ¡Mamá está en las redes!?

–Es una comedia muy actual, que habla de los líos que pueden llegar a generar las redes sociales cuando los hijos se te meten por medio. Si queda tan divertida y tan fresca como la estamos viviendo, va a ser una comedia muy chula.

Su personaje, Clara, es la protagonista de la historia, ¿qué puede contarnos de ella?

–Clara es una mujer de clase media- alta, cirujana plástica y que tiene una vida más o menos tranquila. Está separada, su exmarido es un pesado y tiene dos hijos adolescentes que no confían en ella porque piensan que le va a pasar cualquier cosa y la sobreprotegen. Estos son los ingredientes de inicio que luego se van a ir mezclando, porque resulta Clara, que al principio no quería saber nada de pareja, se anima y se apunta a una red social para conocer a alguien. Y ahí saltan las alarmas de los hijos, que tratan de intervenir en las citas de su madre, y en vez de pararlas, lo que hacen involuntariamente es que esta madre, que solamente quería tener una cita, esté con tres a la vez.

La comedia y el humor muchas veces puede ser una herramienta crítica que lleve a la reflexión. ¿Hay cierta reivindicación en la película?

–De alguna forma sí. Algo que me gusta y me parece interesante de esta película es otorgarle a la mujer la posibilidad de ciertos comportamientos que están más asociados a los hombres, como es el hecho de jugar a tres bandas, que a nivel cinematográfico siempre lo hemos visto en el hombre.

Clara es entonces un personaje femenino quizá no habitual en la gran pantalla, en una película dirigida y escrita por una mujer –Daniela Féjerman– € ¿Se están cambiando, poco a poco, las tornas en el mundo del cine?

–Afortunadamente se está moviendo y la balanza se está equilibrando. Todavía queda mucho, porque son muchos años en los que ha habido mucho desequilibrio, pero ahora está sobre la mesa el tema de la igualdad y que a las mujeres nos interesa ver cosas de mujeres y películas realizadas por mujeres y a los hombres también debe interesarles.

¿Cómo está siendo trabajar bajo las órdenes de Daniela Féjerman?

–Daniela es un amor y es una tipa que se sabe rodear de buena gente. Y no lo digo porque esté yo, que también (risas). El equipo es fantástico y Daniela tiene una virtud que valoro mucho, que es que escucha y está muy pro actores. Es muy movible y está abierta a las sugerencias. Ahora, si a ella no le interesa, obviamente no la compra, pero da mucho placer estar a su lado y viajar juntas en esta aventura.

Llevan ya varios días trabajando en Pamplona, ¿qué tal está yendo el rodaje?

–Fenomenal, creo que me voy a acabar empadronando aquí. Hace unos años estuve con una peli que se llama Perdiendo el Este, también he venido varias veces al Gayarre, donde estuvimos hace poquito con un espectáculo de teatro que se llama Los que hablan, el año pasado por estas fechas estuve con Espejo Espejo de Marc Crehuet, película que todavía no se ha estrenado€ Y ahora con ¡Mamá está en las redes!, ósea que ya casi es mi segunda casa Pamplona.

Iba a preguntarle si está conociendo la ciudad pero€

–Sí, sí, la tengo bastante pateada y me da alegría porque el verano pasado estaba todo con más restricciones y ahora poquito a poco empiezas a ver más vida.