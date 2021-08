Fallece Ed Asner, el inolvidable Lou Grant

nueva york – El actor estadounidense Ed Asner, que alcanzó la fama con el papel del periodista Lou Grant en la serie finales de la década de los setenta Lou Grant y protagonizó numerosas producciones televisivas, falleció el domingo a los 91 años. Asner es el actor más premiado de la historia de los Emmy con siete galardones, de los cuales cinco correspondieron a su interpretación del periodista Lou Grant, primero en la sitcomThe Mary Tyler Moore Show (1970-1977) y después en la serie derivada titulada con su nombre, que se emitió de 1977 a 1982.

Nacido en 1929 en Kansas City (Arkansas), en una familia de inmigrantes judíos ortodoxos, Asner comenzó su carrera como actor en el teatro y llegó a Broadway en 1960, compartiendo escenario con Jack Lemon en Face of a Hero, para finalmente estrenarse en 1957 en la pequeña pantalla, donde lograría sus mayores éxitos. The Mary Tyler Moore Show marcó su trayectoria, pero fue aclamado también por su actuación en Raíces y Hombre rico, hombre pobre, que le reportaron dos Emmys, y participó como doblador en numerosas cintas, entre ellas Up, del estudio de animación Pixar, en la que era el entrañable Carl Fredricksen.

Entre sus casi 300 títulos, que también le valieron cinco Globos de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, destacan también la película Elf y sus actuaciones en los últimos años en las series Cobra Kai, Grace and Frankie o The good wife.