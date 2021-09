La magia de lo absurdo llega a la Escuela Navarra de Teatro

Tres sketches, distintos mundos y varios personajes. Y humor, mucho humor. Sobre el escenario, un vacío, la nada y el todo a la vez. Porque el actor Xabier Artieda es capaz, con su propio cuerpo, de convertir ese vacío en un universo perfectamente formado con el que trasladará al espectador a espacios o momentos que fácilmente podrá reconocer. Eso sí, si usa su imaginación, porque no habrá nada más. ¿Suena absurdo? "Sí, porque es muy absurdo", dice Julio César T.L., dramaturgo, sobre la obra que contiene todo lo mencionado y que acogerá la Escuela Navarra de Teatro los días 3, 4 y 5 de septiembre a las 20.00 horas.

Everybody needs... ENERGY! es el nombre que toma este espectáculo dirigido entre Julio César T.L. y Sandra Aguirre y protagonizado por Xabier Artieda. La obra ofrece tres sketchs independientes uno de otro, aunque sí muestra un hilo conductor: la energía, dónde podemos reconocerla y qué sucede cuando esta se va, o cuando tenemos algo que necesita energía y que, sin embargo, es el caos... "También la música, que toma un papel importante gracias al loop station", subraya Artieda, sobre este aparato electrónico que permitirá crear un hilo musical a lo largo de toda la función. En cuanto a las historias que se podrán ver, la primera de ellas gira en torno a un personaje que recibe un paquete, que resulta ser un robot. La segunda es una parodia sobre el coche eléctrico y, para finalizar, habrá mucha acción, con un supervillano "muy, muy malo" y un superhéroe que le hará frente.

Y, recuerden, todo ello únicamente con Xabier Artieda en el escenario. "Esto es el punto fuerte de la obra, que las personas vendrán y se encontrarán con un espacio completamente vacío que se llenará con un muy buen trabajo corporal por parte de Xabier y, por supuesto, con la imaginación del público", sostiene el director, a lo que el actor añade: "Lo bonito de todo esto es cuando el público reconoce eso que estamos haciendo sobre el escenario; ahí se produce la magia". Y ello se consigue a través de un "humor muy absurdo que no tiene otra intención más allá que parodiar la realidad" a través de "personajes muy físicos y un lenguaje teatral al que no estamos del todo acostumbrados".

Con todo esto, tanto el director de la obra como el actor aseguran que quien acuda a verles al escenario de la ENT los próximos días no lo lamentará. "Si quieren pasar un buen rato, reírse mucho, sorprenderse y salir con una sonrisa en la cara, vengan a ver la obra, no les defraudará", aseguran.

Ciclo 'Date pRisa'

Everybody needs... ENERGY! es la primera de las funciones que acogerá el ciclo de humor Date pRisa, que se desarrollará en la Escuela Navarra de teatro entre septiembre y octubre. La siguiente obra en presentarse será ¡Por comentarlo!, de Óscar Terol, quien realizará los días 18 y 19 de septiembre un repaso a la actualidad en clave de humor. Los días 25 y 26 del mismo mes, Amico Teatro llevará a escena Amico on the beach, con dos extravagantes personajes divirtiéndose en sus vacaciones. En octubre, los días 2 y 3, estará el Cabaret deformado de Lilura Teatro, un grotesco montaje que no dejará a nadie indiferente. Para finalizar el ciclo, el día 10, Ttipia Producciones acercará a la ENT Good sex, Maritxu, una comedia llena de enredos, reacciones inesperadas, sorprendentes y desternillantes. Todas las funciones serán a las 20.00 horas.