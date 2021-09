Películas, charlas y actividades, en el Festival de Anime de Navarra

pamplona – El Festival de Anime de Navarra regresa hoy a Pamplona para ofrecer una variada programación, repleta de películas, charlas, conferencias y actividades con las que se pretende ofrecer la mejor panorámica del cine de anime que se ha realizado en los últimos tiempos. Todo ello, en el Planetario de Pamplona y en los cines Golem Yamaguchi.

En cuanto a las películas, el viernes se proyectarán Digimon adventure: Last evolution Kizuna, de Tomohisa Taguchi (17.30 horas); My hero academia: El despertar de los héroes, de Kenji Nagasaki (20.00 horas); y Her blue sky, de Tatsuyuki Nagai (22.30 horas). El sábado será el turno de Lupin III. The first, de Takashi Yamazaki(17.30 horas); Penguin highway. El misterio de los pingüinos, de Hiroyasu Ishida (20.00 horas); y Promare, de Hiroyuki Imaish (22.30 horas). Finalmente, el domingo se proyectarán Tifón Noruda, de Yójiró Arai (17.30 horas); Seven days war, de Yuta Murano (17.30 horas) y Hello world, de Tomohiko Ito (20.00 horas).

Además, habrá diferentes actividades como unas charlas sobre el cosplay en Tik Tok o el budismo zen. También se proyectarán las últimas novedades en cuanto a las series de anime japonés y el artista Javi Roldán Pin pintará un mural en directo. Para ampliar la información, www.fanfestival.es.