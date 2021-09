El VI Congreso de Arquitectura de Pamplona analiza con esperanza los problemas de las ciudades

Con el lema 'La Ciudad que queremos, The City we want', arranca este miércoles en Pamplona el VI Congreso Internacional de Arquitectura de Pamplona. Organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, se celebrará también a lo largo de este jueves y el viernes 10 de septiembre, con destacados ponentes como el Premio Nobel de La Paz 2007, Mohan Munasinghe, la arquitecta y Premio Pritzker 2021 Anne Lacaton, o Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013.

Anne Lacaton es precisamente la encargada de ofrecer la conferencia inaugural, esta tarde a las 15.00 horas por videoconferencia. El programa detallado del congreso internacional, que tiene como sede Baluarte, lo han presentado allí este mediodía en rueda de prensa el propio director de la cita, José María Ezquiaga, y Francisco Mangado, patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad.

Se trata del sexto congreso que se celebra en Pamplona, y como han destacado Ezquiaga y Mangado, tiene como intención "conectar y reconciliar la Arquitectura y la Sociedad". Porque, como mencionó el director del congreso, "en gran medida, la conexión entre ambas se produce en la ciudad". De esta forma, apuntó José María Ezquiaga, esta edición el Congreso Internacional de Arquitectura de Pamplona "abordará el tema de la ciudad desde los problemas y, al mismo tiempo, con una visión esperanzadora, enfocada en soluciones. No queremos transmitir solo una visión crítica, sino también dar alternativas".

LA PANDEMIA HA VISIBILIZADO LOS PROBLEMAS

La falta de equidad, el cambio climático, el crecimiento irreflexivo en las ciudades, el abandono de las ciudades centrales, la preferencia del automóvil frente al peatón, la desgregación de usos, el problema de los cuidados, la atención que hay que dar en los espacios urbanos a los mayores y a los niños, son algunos de los retos que se pondrán encima de la mesa en las distintas ponencias, con el foco dirigido a "qué ciudad queremos y cómo la queremos conseguir". "Así, el antiguo concejal de obras de Nueva York e ingeniero de caminos Feniosky Peña-Mora, profesor de Columbia, hablará de un ayuntamiento, el de Nueva York, que maneja un presupuesto más que comparable con un gran ministerio español; y el alcalde de Pontevedra nos dará la perspectiva de cómo una pequeña ciudad, con constancia, puede ser un referente de buen hacer y bienestar para sus habitantes", ha destacado Ezquiaga en la presentación del programa del congreso.

Por su parte, Patxi Mangado ha reivindicado la "necesidad de retomar la dimensión de lo público en la ciudad". En este sentido, ha comentado que la privatización que se ha llevado a cabo desde la crisis económica de 2008 "ha introducido problemas en el ADN de la ciudad" que la pandemia ha visibilizado y sobre los que es urgente reflexionar. "Hace falta voluntad, mucho grado de solidaridad y de generosidad para resolver estos problemas. Tenemos los medios. No seamos pesimistas", opina Mangado.

En este sentido, las ponencias de esta edición, en las que las ciudades emergentes y sus problemas están muy presentes, tiene un hilo conductor claro: las ciudades son vulnerables y los bienes públicos tienen que convertirse en una política importante. Y, mirando al futuro, "hay que inventar formatos de economía circular y de regeneración de espacios urbanos" para mejorar en la arquitectura, y con ello, en la salud, el bienestar y la felicidad de las personas, han considerado Mangado y Ezquiaga.

LAS PONENCIAS

Miércoles 8 de septiembre

La vivienda: clave de la regeneración urbana (Videoconferencia)

Anne Lacaton. Arquitecta. Lacaton & Vassal. Premio Pritzker 2021

Reinventar la vivienda

Dietmar Eberle. Arquitecto. Baumschlager Eberle Architekten

La ciudad post-automóvil

Philipp Rode. Economista. Director ejecutivo del programa LSE Cities

La ciudad peatonal: la experiencia de Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra

Jueves 9 de septiembre

La ciudad que queremos: proyectar un futuro compartido

José María Ezquiaga. Director del VI Congreso Internacional

La arquitectura como herramienta mediadora ante las desigualdades sociales

Fabienne Hoelzel. Arquitecta. Fundadora y directora de FABULOUS URBAN

Infraestructuras y resiliencia urbana: el caso de Nueva York

Feniosky Peña-Mora. Profesor en la Universidad de Columbia. Excomisionado del Dpto. de Diseño y Construcción de la ciudad de Nueva York

Ciudad y Derecho

Rafael Fernández Valverde. Magistrado del Tribunal Supremo

Diversidad social y cuidados

Mª Ángeles Durán. Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación CSIC

La salud en el planeamiento y la gobernanza urbana

Joan Clos. Presidente de Asval. Exdirector Ejecutivo de ONU-HABITAT

¿De quién es la ciudad?

Saskia Sassen. Socióloga. Catedrática en la Universidad de Columbia. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013

Equidad ambiental y resiliencia

Daniel Ibáñez. Arquitecto. Investigador en la Universidad de Harvard

Viernes 10 de septiembre

Ciudad compartida y bienes públicos

Mar Santamaria y Pablo Martínez. Arquitectos. Especialistas en planeamiento urbano y data science en 300.000 Km/s

El espacio urbano como territorio de gestión del conflicto y el consenso

Francesc Muñoz. Geógrafo. Director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona

Transformation to Sustainable, Climate-resilient Cities via Balanced Inclusive Green Growth (BIGG) (Videoconferencia)

Mohan Munasinghe. Experto en desarrollo sostenible y cambio climático. Presidente del Instituto Munasinghe para el Desarrollo (MIND). Premio Planeta Azul 2021. Premio Nobel de la Paz 2007 como vicepresidente del IPCC. Asesor principal del Gobierno de Sri Lanka.

Las ciudades como motores de la recuperación económica

Carlos Solchaga. Economista. Exministro de Economía. Presidente de la

Fundación Arquitectura y Sociedad.