0 de Movistar+ emite esta noche 'Iñaki y... las nuevas amenazas tras el 11S'

pamplona – El sábado se cumplen veinte años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, un acontecimiento que sacudió al mundo y lo cambió para siempre. Dos décadas después, el regreso de los talibanes a Afganistán y la aparición de una nueva serie de amenazas globales reeditan una pregunta: ¿está preparado Occidente para los peligros del siglo XXI?

Iñaki y... las nuevas amenazas tras el 11S es una producción original Movistar+ en la que el periodista reflexiona sobre aquel fatídico día y sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Consta de dos entregas: en la primera se analiza el impacto directo que este ataque tuvo sobre la sociedad americana y sus servicios de inteligencia, la situación actual del yihadismo, su expansión por el mundo y la huella que el terrorismo internacional dejó en España. En la segunda, Iñaki Gabilondo intenta descubrir cuáles son las nuevas amenazas: el bioterrorismo, la batalla por el agua, la ciberdelincuencia, una posible guerra espacial o las consecuencias de una guerra fría por los recursos del Ártico.

Además, el periodista hablará con expertos nacionales e internacionales como Jacques Attali, político y ensayista francés; Fernando Reinares, el mayor experto de terrorismo del Estado; Fernando García Sánchez, ex Jefe de Estado Mayor de Defensa; Pilar Cebrián, periodista y autora del libro El infiel que habita en mí; Lawrence Right, periodista y escritor; Gonzalo de Cámara, experto en análisis económico; Bruce Hoffman, historiador y experto antiterrorista estadounidense o Manuel Navarrete, ex Jefe del Centro de Contraterrorismo de la UE. Este doble episodio se estrena a las 22.00 en #0 de Movistar+. Iñaki y... las nuevas amenazas tras el 11S es una producción original Movistar+ en colaboración con La Caña Brothers.

Además, desde el lunes y durante toda la semana, Movistar+ está ofreciendo varios documentales: 11S: El día que cambió el mundo se estrenó ayer. Esta producción de BBC (dos episodios) reconstruye aquel día a través de las grabaciones privadas de gente anónima: bomberos, turistas, vecinos de Manhattan, estudiantes, profesores, policías... Un relato de la tragedia sin testimonios ni entrevistas, hecho solo de imágenes y audios inéditos que sirven para ver la confusión, el caos y la valentía de quienes se vieron atrapados en el atentado que mató a casi tres mil personas.

Desde el martes se emite Generación 11S. De las casi 3.000 personas que murieron en los atentados, alrededor de cien iban a ser padres. Generación 11S sigue a varios de esos niños, ahora jóvenes, y muestra momentos importantes de sus vidas: su primer día de escuela, la primera vez que sintieron la ausencia de sus progenitores y cómo se enteraron de su muerte en un atentado terrorista. Este documental –dividido en dos episodios– combina historias íntimas y personales y explora cómo ha evolucionado Estados Unidos cultural, política y socialmente desde 2001.

Y desde el lunes está en emisión 11S: El hombre del aire. Es la historia de una de las imágenes más inolvidables del 11S: The Falling Man. Esta fotografía tomada por Richard Drew durante los atentados contra las torres gemelas del World Trade Center muestra la desesperación de un hombre que decidió saltar al vacío para evitar morir abrasado por las llamas. La instantánea circuló por la mayoría de los medios de comunicación en los siguientes días a la tragedia, pero posteriormente fue retirada. 11S: El hombre del aire sigue la pista de esta fotografía: de su fotógrafo, de los editores que la publicaron y posteriormente prohibieron, del periodista que intentó identificar la figura de este misterioso hombre, de su supuesta esposa e hijas y finalmente, del escritor que confrontó a Estados Unidos con la imagen en un premiado artículo. Esta producción se hizo para el quinto aniversario de los atentados. El sábado todos estos títulos se podrán ver en #0 de Movistar+ desde las 11.25.

Otros títulos de estreno en la plataforma serán 11S: Testigos de la tragedia, 9/11: controlando el cielo, Cuerpo antiterrorista de Nueva York, Equipos de rescate del 11S, Los archivos secretos de Bin Laden, 11S: Un avión contra el Pentágono, 11S: Huida de la Zona Cero, 11S: El Pentágono, 11S: Cuatro vuelos, 11S: World Trade Center, 11S: En busca de Bin Laden, Vivir después del 11S y Momentos decisivos: El 11S y la guerra contra el terrorismo.