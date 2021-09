La IV edición de 'Museo en Danza' contará con siete propuestas de danza y creación contemporánea

La danza contemporánea, la consolidación de nuevos públicos a través de actividades de mediación y la investigación a través de los procesos de creación guían la IV edición de Museo en Danza. El ciclo del Museo Universidad de Navarra celebrará su cuarta edición del 2 de octubre al 11 de noviembre, con siete propuestas de coreógrafos y compañías consolidadas y emergentes. Las entradas están ya a la venta en la página web del museo.

La danza tomará el MUN este sábado 2 de octubre con Hilo Roto de La Venidera, compañía creada por Albert Hernández e Irene Tena, ambos bailarines del Ballet Nacional de España. Y en el caso de esta propuesta, llevan al escenario el Alzheimer: "La enfermedad de mi abuela fue el detonante de un intenso proceso de creación", ha explicado Hernández en rueda de prensa sobre una pieza que gira en torno a la Antonio, un enfermo de Alzheimer, que guía "un espectáculo de danza española, siempre asociada a la danza contemporánea". Sobre las tablas a Hernández y Tena les acompañan cuatro bailarinas y dos canatores.

El sábado 9 de octubre el MUN acogerá Tres, de Ballet Triádico, la propuesta de Taiat Dansa que se aproxima a la revolución visual del ballet triádico de Oskar Shlemmer, el gran maestro de la Bauhaus. Las coreógrafas de la compañía, Meritxell Barberá e Inma García, proponen una visión contemporánea de esta pieza desarrollada junto al coreógrafo brasileño Ismael Ivo y el francés Rachid Ouramdane. Centrándose en el cuerpo y movimiento, ha apuntado Barberá, "todos nos adaptamos para que la pieza fuese homogénea. Pero hay tres lenguajes diferentes". Una creación que llevan a escena tres bailarinas, "que tienen libertad absoluta al entrar en el espacio y todo se centra en el movimiento".

Lo último de Antonio Ruz

Bajo el título La noche de San Juan (Soirées de Barcelona), la compañía Antonio Ruz presentará el 16 de octubre un ballet con música de Roberto Gerhard, escenografía de Joan Junyer y argumento de Ventura Gassol que quedó inédito en 1939 con motivo de la guerra civil. La pieza ha sido recuperada por la Fundación Juan March, en coproducción con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El 22 de octubre tecnología, danza y música se fusionarán en el espectáculo The hidden resonances of the moving bodies II, del Instituto Stocos, segunda parte de una serie de obras que confrontan en escena a bailarines con músicos clásicos contemporáneos, para explorar los principios comunes que subyacen en la creación de la danza y la música.

Sendos poemas de Stella Díaz Varín (Chile) y de Radio Ensueño (España) inspiraron 2 de noviembre. El quitador de miedos, obra que la Compañía Aïda Colmenero Díaz presentará en el MUN el sábado 30 de octubre. Se trata de una búsqueda de los miedos que pueden existir en torno al nacimiento y a la muerte y de cómo cada uno se relaciona con sus ancestros. Un viaje vital que nació del proyecto Ella Poema y que le ha llevado a la coreógrafa a recorrer y explorar la tradición oral y dancística de distintos países africanos como Senegal.

Un proyecto colaborativo

El MUN acogerá el 6 de noviembre el estreno absoluto de CreAcción, pieza de Metamorphosis Dance que precisamente se está creando actualmente en el centro navarro. Se trata de un proceso colaborativo en el que un grupo de personas no vinculadas a la danza, en su mayoría jóvenes, está trabajando bajo las órdenes de Iratxe Ansa (Premio Nacional de Danza 2020) e Igor Bacovich. "Buscamos la excelencia en la danza dentro de un proceso participativo y para ello el grupo de personas seleccionado –a través de una convocatoria abierta– nos plantearon distintos temas que estamos ahora traduciendo a material coreógrafico", ha asegurado el coreógrafo. Así, continuó, desarrollarán un espectáculo de alrededor de una hora de duración que, esperan, "forme parte del repertorio de la compañía", ya que consideran que este proyecto puede demostrar "que los procesos creativos participativos son válidos".

Por último, cerrará el IV Museo En Danza el 11 de noviembre el bailarín y coreógrafo Jesús Carmona (Premio Nacional de Danza - Creación 2020), que estrenará en Pamplona su nuevo trabajo, Baile de bestias. En el escenario le acompaña el cantante y multi-instrumentista Manu Masaedo, en un viaje onírico en el que una persona desafía a sus bestias interiores a bailar para encontrar la quietud y transformarla en algo bello.

Encuentros con el público

El ciclo tiene el objetivo de acercar estas creaciones al público, explicó la directora de Artes Escénicas y Música del MUN, Teresa Lasheras, y por ello "algunas funciones están planteadas con conversaciones al final de la representación con sus creadores". Asimismo, se han programado nuevas ediciones de Pensamiento en danza y Cómo hacer cosas con..., que ofrecerán una serie de encuentros y conferencias. La programación completa puede consultarse en la página web del MUN.

Además, el 12 de noviembre se presentará el cuarto volumen de la colección de libros Cuaderno de Creación, que protagoniza el proyecto A puerta cerrada y su coreógrafo, Jon Maya, director de la compañía Kukai Dantza. Danza y creación que toman otro año más el MUN.