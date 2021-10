El proyecto 'Habitación: Compost-ables' vincula arte y cuidados en el Centro Huarte

Hasta el 7 de noviembre se puede visitar en la segunda planta del Centro Huarte Habitación: Compost-ables, el proceso creativo que desarrolla el colectivo Meta-colectivo compuesto por Adriana Tamargo y Guillermo Escribano.

Durante estos últimos años, ambos realizan proyectos de bio arte y arte colaborativo. Después de pasar seis meses en Berlín en una residencia artística donde recolectaban materia orgánica para realizar esculturas vivas, han llegado al Centro Huarte para desarrollar Compost-ables.

Un proyecto que explora cómo trabajar con y para un ecosistema mediante la transformación de basura orgánica en esculturas urbanas vivas; en este caso realizadas con posos de café recogidos de cafeterías de la zona, mezclados con micelio que lo obtienen de Gurelan, una cooperativa de Huarte. Las esculturas son efímeras, biodegradables y coproducidas por los habitantes (tanto humanos como no) de Huarte, una colaboración, fungi-humana. Las llaman vivas, porque son esculturas en constante cambio y transformándose-con diferentes organismos y agentes.

Esta cooperación responde a una posición filosófica que aboga por una comunidad responsable de todos los organismos ante la crisis climática, inspirándose en la posición de la filósofa Donna Haraway de que la simpoiesis es necesaria. Simpoiesis significa generar-con, y los artistas lo abordan desde una forma de hacer que involucra a distintos agentes y en la que el control está distribuido y puede producir resultados sorprendentes. "Estamos trabajando con parte de nuestro ecosistema aquí en Huarte, es decir, las personas que vienen a los talleres, los propios hongos y micelio que inoculamos en las piezas, las condiciones del mismo espacio Habitación y luego, cuando traslademos las piezas al exterior, entrarán en contacto los agentes que viven en el bosque de Huarte: insectos, ardillas, plantas, la gente que interactúe...", apunta Adriana Tamargo.

Guillermo Escribano añade que querían "pensar cómo ampliar el tema de cuidados a nuestro ecosistema cercano y no solo con los seres humanos en el centro, trabajar el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las propias piezas. Intervenir en la dicotomía naturaleza-cultura difuminando los límites entre creado por el ser humano y creado por la naturaleza". A través de los materiales quieren reflexionar sobre para quién se han creado. No son esculturas hechas por humanos para humanos exclusivamente, sino por un ecosistema para un ecosistema.

la cita de mañana Mañana domingo, a las 12.00 horas, los artistas mostrarán el trabajo realizado en su residencia en un acto abierto a todos los públicos. Tras visitar el espacio de Habitación, se propone dar un paseo hasta el lugar del parque fluvial del Arga donde vivirá la escultura a partir de ahora.

La residencia de Meta-Colectivo se enmarca en el proyecto de cooperación europea Who Cares? apoyado por Europa Creativa y en el que participan 5 entidades artísticas: Space Studios de Londres; Ruperts, de Lituania; Grey Area, de Croacia; Idensitat, de Barcelona, y el Centro Huarte, que lidera el proyecto. Who Cares? pone el foco en los cuidados, planteando quiénes cuidan y cómo lo hacen, dándoles visibilidad y valorando su labor. Y atiende a cómo esos cuidados se pueden tener en cuenta en el trabajo diario de las organizaciones que participan en este proyecto de cooperación. Se busca que los cuidados no sean solo un contenido de la programación de estos espacios, sino que atraviesen sus infraestructuras y transformen los modos de trabajo dentro de ellos.

en corto

Colaboraciones. La residencia cuenta con la colaboración del programa Mapamundistas y de Antartika, el espacio de la asociación Txaritopean.

Los artistas. Adriana Tamargo y Guillermo Escribano forman parte de META-colectivo (Donostia), centrado en bioarte y procesos participativos. Les une el interés de cosmovisiones no antropocéntricas y prácticas materiales que muestran nuestra dependencia con otros organismos vivos con los que y gracias a los que existimos.