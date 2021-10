Preocupación de los cazadores por los accidentes con fauna en las carreteras navarras

PAMPLONA – Los últimos accidentes ocurridos por atropellos de fauna en la carretera 121-A están ocasionando una gran preocupación entre las sociedades de cazadores de la zona, ya que en los últimos días han ocurrido varios con ciervos. Uno de ellos ocurrido el pasado 18 de octubre precisamente a la altura del PK 23 en las cercanías de la Gasolinera de Lanz donde está prevista rebajar la altura del firme y donde el talud que con dicha obra va a quedar a ambos lados de la vía iba a facilitar el poder construir allí un falso túnel que sirva como paso de fauna, como solicitaron ADECANA y varios de los alegantes, ya que parece ser el que mejor perfil presenta al tener zonas elevadas a los dos lados de la carretera, más si cabe cuando para ello existe la posibilidad de solicitar para ello subvenciones Europeas. Pero la misma no solo no ha sido aceptada, sino que sigue la pretensión de instalarse en medio de la vía una valla central de 70 Cms. de altura, y a pesar de que en el proyecto se ha accedido a que por debajo se vaya a dejar un espacio para dejar atravesarla los animales, en opinión de los expertos consultados va a ocasionar todavía más siniestralidad, ya que muchos de los que entren correrán paralelos a ella.

Tal como manifiestan los responsables de los cotos afectados "No podemos comprender que encima que ayudamos a disminuir las poblaciones de los animales que causan las colisiones se nos cargue con la responsabilidad por algo que no podemos controlar. Queremos trasmitir nuestro miedo y preocupación por algo que no nos deja dormir, lo que está ocasionando varios de nosotros estamos dispuestos a abandonar los cotos si el Gobierno de Navarra no se hace cargo de los perjuicios que por ello se ocasionen". "Por lo menos ya que no están haciendo los pasos solicitados, que vallen la carretera desde Oricain hasta Belate".

Accidentes semejantes, esta vez con jabalíes, están ocurriendo con gran frecuencia en la carretera NA 5.330 que bordea la Laguna de Pitillas en los términos de Pitillas, Santacara y Murillo, la cual es un Espacio Natural Protegido por el Gobierno de Navarra donde en sus cañaverales se refugian un gran número de jabalíes que al caer la noche salen a los campos de estos cotos ocasionando accidentes con vehículos. Consultado el Presidente de la Asociación de Cazadores de Santacara manifiesta su malestar y preocupación por las posibles responsabilidades que les puedan atribuir por algo que no es culpa de ellos manifestando "que ello les está llevando a dejar de cazar jabalíes en otras partes de sus cotos, dado que si han realizado batidas de caza mayor, aunque sea en zonas lejanas al espacio protegido, se les atribuye la responsabilidad de los daños que se ocasionan, y por ello instan a los responsables de la Reserva Natural a que tomen cartas en el asunto y se hagan cargo de unos daños que son ajenos a ellos".

comisión asesora de caza para el tema de la perdiz ADECANA ha solicitado al presidente de la misma que convoque una sesión de la misma en cuyo orden del dia figure el" Plan Adaptativo para la gestión de la perdiz y la recuperación de su hábitat", con el fin de que, tal como se les informó en la pasada primavera, la intención es que para finales de este año, tras ser consensuado por el sector cinegetico y la Administración foral, esté ya elaborado y puesto en práctica.

¿Qué pretenden los cazadores que se consiga con su puesta en práctica? A entender del Secretario de ADECANA, Jesus Irazola, "un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta para la solución de este problema es que las competencias sobre el hábitat les corresponden a la administración foral y a las entidades locales en sus terrenos comunales. "Los Cazadores, por más dinero que gastemos en recuperar hábitat, es solo una gota de agua en el océano de los cultivos, por ello, lo que realmente se necesita para solucionarlo es un cambio en la política del gobierno de navarra ya que es el que tiene las competencias sobre el hábitat, no los cazadores."

Desde esta Asociacion indican que en la actualidad para mejorar el hábitat de la perdiz no hay más que acudir a los conceptos subvencionables de las resoluciones de ayudas para mejora del hábitat de especies que subvencionan, tales como las bandas de cultivo sin cosechar, siembras para la fauna; los desbroces de matorral, plantaciones de árboles y arbustos, y creación y recuperación de balsas de agua para la fauna. Tal como comenta Jesus, "el importe adjudicado para estas subvenciones es claramente insuficiente, por ello hace falta que se aumenten muy significativamente sus partidas, todo ello acompañado de una política agraria general más respetuosa con el medio ambiente, y una serie de actuaciones de las que destaco, las siguientes".

-Que la Administración promueva la diversidad y rotación de cultivos de secano volviendo a introducir el sistema de "año vez", ya que es lo único que da diversidad de paisaje.

-Por imperativo de la PAC se tienen que dejar las parcelas limpias en la peor época para la cría de las aves, para sacar la foto de los satélites. Y esto un tema que la administración reconoce que está mal planteado, pero que siguen sin solucionarlo.

-Que los PLANES DE ORDENACION CINEGETICA sean un verdadero instrumento de mejora del medio ambiente, y que en vez de ser únicamente cinegéticos, sean integrales de los aprovechamientos de los territorios que lo integran.

-Y por último que se lleve a cabo un mayor CONTROL DE PREDADORES que el que se permite en la actualidad, ya que esto es algo que en otras comunidades limítrofes lo permiten. ADECANA.