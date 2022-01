Yamaguchi, nuevo videoclip de Amaia

El parque Yamaguchi de Pamplona es protagonista de la nueva canción que Amaia ha estrenado como adelanto de su próximo disco. El tema, que lleva el nombre del propio parque, ha visto la luz este lunes 3 de enero, día que la cantante navarra cumple 23 años, y puede escucharse en todas las plataformas digitales.

Letra de "Yamaguchi", de Amaia

Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar

Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar

De aquel bonito lugar siempre guardaré los besos

Los primeros que en mi vida un chico me quiso dar

Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar

En el parque Yamaguchi yo me debí quedar

Me pregunto si en Japón una niña llorará

como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan

Con los cerezos en flor en las fiestas de San Juan

Me pregunto si en Japón una niña llorará

en el parque de Pamplona en Yamaguchi ciudad

Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar

En el parque Yamaguchi yo me debí quedar

Según apunta Amaia en una entrevista con este medio, Yamaguchi es "la canción más personal del disco y la más distinta a todas en cuanto a significado y a estilo musical". De hecho, según comenta la pamplonesa, también se trata de "la canción más original", ya que al final es "una especie de jota que habla de un parque de Pamplona que a su vez es una ciudad japonesa". Yamaguchi es el tercer adelanto del próximo disco de Amaia, del que ya ha avanzado las canciones Yo invito y Quiero pero no, en la que colabora con Rojuu.

Amaia, la más pequeña, con su familia en el parque Yamaguchi, su parque favorito de Pamplona.

No es la primera vez que Amaia se acerca a la jota: y es que tal y como comenta, desde que versionó la jota Tan pequeñica y sincera, había tenido "la intención de intentar hacer una jota original".

Además, explica, su familia es muy musical: "A todos nos encanta la musica, y la familia por parte de mi padre, que son de Lodosa, siempre se han inclinado mas hacia la musica folclórica navarra". De ahíque en su propósito de hacer una jota, encontrase en "el concepto de que Yamaguchi sea una ciudad japonesa hermanada con Pamplona" una idea genial para ello.

Un homenaje a la ciudad

De alguna manera, Yamaguchi es un homenaje a Pamplona, si bien Amaia apunta que no realizó la canción con esta intención, ni mucho menos: "Me ha salido hacerlo así porque yo llevo muy dentro mi ciudad y siempre me gusta hablar de ella a la gente".

En ese sentido, acerca de por qué ha elegido Yamaguchi como protagonista y escenario de la letra del tema, explica que es un lugar al que está muy ligada: "Es un parque al que siempre he ido desde pequeña y he pasado muchos momentos tanto buenos como malos". Y además, continúa, en el salón de su casa siempre han tenido un cuadro de Yamaguchi pintado por su abuela e inspirado en el de Pedro Salaberri. Por ello, concluye, "se podría decir que es uno de los sitios de Pamplona que más me ha acompañado durante mi vida".

Así, la letra de la canción hace alusión al parque, sus cerezos, Japón o las fiestas de San Juan, acompañada de una melodía con protagonismo para la guitarra española. Este tema jotero ve la luz después de que el verano pasado, en el concierto que ofreció en la Ciudadela, Amaia sorprendiese con una versión de la jota Que hizo a San Fermín llorar.

Un disco más pop

El nuevo disco de Amaia está previsto que vea la luz este año y ha contado con la producción de Alizzz, uno de los artistas y productores de moda en el país y con quien Amaia ya colaboró en el tema El encuentro. Sobre el que será su segundo disco de larga duración, la propia Amaia, este trabajo tiene un planteamiento más pop y abierto que su primer disco Pero no pasa nada, publicado en 2019.

Además, de cara a la composición, ha estado trabajando con diferentes artistas y está muy contenta con cómo está quedando el disco: "Tengo muchas ganas de que salga", concluye.