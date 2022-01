2022: secuelas, precuelas y esperados estrenos como 'El señor de los anillos'

Madrid – Al regreso de series míticas, con nuevas temporadas, 'spin-off', secuelas y precuelas, desde Juego de Tronos o The Crown a Stranger Things, este 2022 suma estrenos basados en hechos reales –Pam y Tommy, WeCrashed, Los últimos tres días– y, por fin, la versión de J.A. Bayona de la carísima El señor de los anillos.

Además, habrá muchas propuestas del Universo Marvel –Moon Nigth, El pacificador, She, Hulk y Armor Wars, entre ellas– y de Star Wars –Obi-Wan Kenobi, Ahsoka o Andor a la espera de confirmar que se puedan estrenar este año Lando y The AcoliteH, y sorpresas como Gremlins: Los secretos del Mogwai o The Last of Us, la atrevida recreación en serie del videojuego del mismo título.

Basada en Sangre y Fuego de George R.R. Martin, La casa del dragón (HBO Max), precuela de Juego de tronos, cuenta la historia de los Targaryen, antepasados de la jefa Danerys. La nueva serie, que se desarrolla 200 años antes de que empezara la guerra por el Trono de Hierro, tendrá el atractivo añadido de reconocer muchos rincones de Cáceres, donde se rodó gran parte de la serie.

'El señor de los anillos' El señor de los anillos (Amazon Prime) de J. A. Bayona no tiene a Sauron, Gandalf o Frodo como protagonistas, ya que esta serie épica (cuyo presupuesto supera los 500 millones de euros) se desarrolla miles de años antes de los acontecimientos que se narran en El Hobbit y El Señor de los Anillos, en la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media del universo creado por J.R.R. Tolkien y se inicia en un momento de paz relativa.

Por otro lado, Anne Hathaway y Jared Leto, dos de los rostros más conocidos de Hollywood, son los protagonistas de la esperada serie de Apple TV WeCrased, el título elegido para contar la historia real de los escándalos financieros que rodearon a la compañía de oficinas de coworking WeWork, el ambicioso ascenso y la caída inevitable de una de las startups más valiosas del mundo.

Disney+ estrenará Pam y Tommy, la serie que recrea la escandalosa historia de amor entre Pamela Anderson, y Tommy Lee, batería de Mötley Crüe, que se casaron en 1995 tras 96 horas de noviazgo. La serie se estrena el 3 de febrero, con Lily James y Sebastian Stan en los papeles principales.

Creada por Julian Fellowes, La edad dorada (HBO Max, estreno 24 de enero) se desarrolla en los EE.UU. durante la Edad Dorada, los años de auge de la década de 1880 en la ciudad de Nueva York; una historia de "época", con espectaculares trajes y decorados que cuenta con actrices tan destacadas como Christine Baranski (The Good Figth) y Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York), convertidas en las tías Agnes van Rhijn y Ada Brook.

El 25 de enero llega Los últimos tres días (FILMIN), la miniserie que aborda la presión internacional sobre el presidente de Yugoslavia, y criminal de guerra, Slobodan Milosevic, mientras vive una vida tranquila y aislada en Belgrado, junto a su esposa y su hija. Es marzo de 2001 y ha comenzado su final.

'The last of us' La versión para televisión del videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia, The Last of us ideado para la PlayStation 3 en 2013, del mismo título, donde se siguen los movimientos de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales, un argumento que mantiene la serie, se estrenará a finales de año.

HBO Max apostará por Gremlins: Los secretos del Mogwai, una precuela de Gremlins (1984), que se remonta al Shanghái de 1920, donde un Sam Wing de 10 años (el viejo personaje que aparece en las películas originales), conocerá al Mogwai Gizmo. Serán 10 episodios de 30 minutos.

Asimismo, Netflix comienza el año con el estreno el miércoles de Rebelde, que no es un 'remake' de la telenovela mexicana del mismo título que arrasó en 2004, adaptación de la telenovela argentina, Rebelde Way, sino una versión renovada que se moderniza con los temas y la narrativa visual, que cuenta en su reparto con la actriz mexicana Lizeth Selene y con la brasileña Giovanna Grigio.

esperados estrenos Euphoria, (HBO Max, 10 de enero), Los Bridgerton (Netflix) -Aviso: Regé-Jean Page no sale-. The Crown, (HBO noviembre 2022), que se adentra en los convulsos años 90, con Imelda Staunton como la Reina; Stranger Things (Netflix verano de 2022) o The killing Eve (HBO Max, febrero), con nueva guionista: Laura Neal (SexEducation).

Además, una secuela, Vikingos: Valhalla (Netflix, 25 de febrero), que ocurre un siglo después del final de la serie original; y una precuela, The Witcher: El origen de la sangre, que explica el origen de los brujos, unos 1.200 años antes de que naciera Henri Cavill.

para los amantes de 'Star wars' Boba Fett se adelantó a diciembre de 2021, pero 2022 es una caja de bombones para los adictos a Star Wars: De Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor y Hayden Christensen; Ahsoka, spin-off de The Mandalorian, con la mismísima Rosario Dawson, o Andor, precuela de la película de Rogue One: una historia de Star Wars, sobre su personaje, Cassian Andor, a Lando (sobre Calrissian) o The Acolite –que se esperan para finales de año (o principios del 23)–, no puede ser un ramillete más apetecible.

Universo marvel El primero en llegar será El pacificador (HBO Max, 13 de enero). John Cena, uno de los pocos sobrevivientes de El escuadrón suicida que trabaja ahora para el gobierno; Moon Knight (Disney+), con Oscar Isaac; Ms. Marvel (Disney +), prevista para finales del 22, con Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel; She, Hulk (Disney +), con Tatiana Maslany como Jennifer Walters/She-Hulk, y Ironheart (Disney+), a finales del 22. Armor Wars (Disney +) se espera en el 23.