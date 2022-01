Batman, Thor y Doctor Strange, entre los superhéroes que regresan en 2022

pamplona – El cine de superhéroes sigue llenando las salas de todo el mundo. La fórmula no da signos de agotamiento como demuestran los números en taquilla de Spider-Man: Lejos de casa, que lleva recaudados más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y se ha convertido en la película más taquillera de todos los tiempos de Sony Pictures. Los personajes con superpoderes siguen siendo un filón por tanto para las grandes productoras y así lo demuestran el buen puñado de títulos que nos llegarán en los próximos meses.

Morbius.28 de enero Con más de un año de retraso se estrenará la cinta protagonizada por Jared Leto, quien encarna a Michael Morbius, enemigo, aunque también a veces aliado, de Spider-Man. Leto vuelve a sí al subgénero de superhéroes tras su interpretación del Joker en Escuadrón suicida (2016). Bajo la dirección del sueco de origen chileno Daniel Espinosa, Morbius se centra en un científico que padece una enfermedad sanguínea pero cuyos intentos para curarse a sí mismo le convierten finalmente en una especie de vampiro. Completan el reparto Michael Keaton, Jared Harris y Adria Arjona.

The Batman. 4 de marzo. La elección de Robert Pattison como el nuevo Batman/Bruce Wayne hizo correr ríos de tinta, casi tantos como cuando Ben Affleck se metió en la piel del caballero oscuro en la saga de La Liga de Justicia. Protemete ser una vuelta de tuerca más al atormentado héroe de Gotham que tan bien dibujo Christopher Nolan en su trilogía con Christian Bale. Volveremos a ver a Catwoman, esta vez interpretada por Zöe Kravitz, y a los supervillanos Enigma (Paul Dano) y al Pingüino (Colin Farrell).

Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. 6 de mayo. Sam Raimi regresa al mundo Marvel 15 años después de Spider-Man 3. El Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) vuelve para intentar poner orden en el caos causado en Spider-Man: Lejos de casa. Junto al maestro de las artes místicas veremos a Mordo (Chiwetel Eijiofor), anda Maximoff, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y a la superheroína América Chávez (Xóchitl Gómez). El Multiverso promete seguir dando juego durante mucho tiempo.

DC Liga de supermascotas. 20 de mayo. Los guionistas de Rompe Ralph, Jared Stern y Sam Levine, dirigen esta cinta de animación que supone una nueva versión de La Ligade la Justicia protagonizada por las mascotas de los superhéroes. La ex estrella de la lucha libre americana Dwayne Johnson, Kevin Hart y Marc Maron prestan sus voces a estos animales con superpoderes, como no.

Thor: Love and Thunder. 8 de julio. El Dios del Trueno vuelve en la que supone ya su cuarta aventura en solitario. Dirige el neozelandés Taika Waititi tras los buenos resultados de Ragnarok y con un Oscar bajo el brazo, el que logró por el guion de Jojo Rabbit. Junto a Thor (Chris Hemsworth) veremos a Zeus (Russell Crowe) y a Gorr, el carnicero de los dioses, interpretado por Christian Bale. Regresan también Valkyria (Tessa Thompson) y Jane Foster (Natalie Portman).

BlacK Adam. 29 de julio. El catalán Jaume Collet-Serra se estrena en el mundo de superhéroes en esta cinta protagonizada por, de nuevo, Dwayne Johnson, quien se transforma en el poderoso Black Adam, uno de los archienemigos del Capitán Marvel. Supone una expansión del universo Shazam!.

Spider-man: Across the Spider-Verse. 7 de octubre. La secuela de Spider-Man: Un nuevo universo continúa la historia de Miles Morales y mantiene la estética y la filosofía de su antecesora, con algún toque psicodélico y el regreso Spider-Gwen.

The Flash. 4 de noviembre. Por fin The Flash tendrá su propia película. El argentino Andy Muschietti abandona el terror, que tan buenos resultados le dio en Mama o las dos partes de It, para adaptar el cómic Flashpoint. El héroe de DC, interpretado por Ezra Miller, viaja en el tiempo para salvar la vide de su madre, quien no es otra que Maribel Verdú. Veremos también a Michael Keaton y Ben Affleck con sus respectivas versiones de Batman.

Panther: Wakanda Forever. 11 de noviembre. El trágico fallecimiento de Chadwick Bosseman en agosto de 2020 truncó los planes de sacar adelante esta secuela del héroe africano. Poco se conoce de esta continuación más allá de que está dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Lupita Nyong'o y Danai Gurira.

Aquaman y el reino perdido. 16 de diciembre. Será el último estreno del subgénero del año. Jason Momoa repite como Aquaman, mitad humano, mitad atlante, bajo la dirección de James Wan. regresan Patrick Wilson como Ocean Master, Amber Heard en su papel de heroína Mera y Yahya Abdul Mateen II como el letal villano Black Manta.