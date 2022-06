Una historia de superación creada por Carlos Arriezu, tema para la captación de voluntariado de Anfas

Anfas presenta el video musical de Carlos Arriezu, protagonizado por Aitor Luri, una persona con síndrome de Down

La carrera de compositor es muy complicada, y más en estos años de pandemia. En el caso de las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo, esa realidad es todavía más difícil. Esta es la idea que lanza el videoclip de la canción You never trusted me (nunca confiaste en mí), un tema incluido en Caraband, A dream of Jazz, del músico navarro Carlos Arriezu. Se trata de un tema autobiográfico, sobre las dificultades que ha encontrado Arriezu a lo largo de su carrera, según apuntaba este martes el músico, que explicó que, al plantearse el videoclip pensó en que, si para él había sido difícil, las barreras para personas con discapacidad intelectual pueden ser insalvables. Es ahí donde entra en esta historia el protagonista del videoclip Aitor Luri Esplandiu, natural de Azagra, de 33 años de edad y con una discapacidad intelectual.

El videoclip del tema narra la lucha de un chico que toca el piano y quiere dedicarse a la composición musical de sus propios temas y muestra como Aitor trata en varias ocasiones de acceder a la escuela de música, pero una y otra vez se lo deniegan. Aun así, Aitor sigue adelante y, finalmente, logra debutar en el teatro obteniendo un éxito abrumador. Su máxima, yo soy capaz de todo, resume tan bien la idea que se pretendía transmitir que fue incluida como cierre del vídeo.

"Nos pareció una historia preciosa y el resultado creo que es muy bonito. El mensaje es que aunque nadie confía en ti hay que seguir adelante", resumía Arriezu, que afirmó que trabajar con Aitor "ha sido facilísimo". "Es un actorazo, yo lo hubiera hecho peor, seguro. Apenas tuvimos que repetir las escenas y siempre te premia con una sonrisa", sentenció.



Un enamorado de la música

Pero Aitor, que vive en Azagra, con sus padres Lourdes y Ángel, y trabaja en el centro ocupacional de Tasubinsa, en San Adrián, no es únicamente el actor que da vida al protagonista del videoclip. También es todo un enamorado de la música. Toca el piano y la guitarra, y también le gusta cantar. "Canto mal, pero canto", explicaba. Tampoco duda en decir que le gustaría que el vídeo, que ha quedado "precioso", le convierta en alguien famoso.

El tema de Carlos Arriezu también será utilizado por Anfas (Asociación navarra en favor de personas con discapacidad intelectual) para su campaña de captación de voluntariado para este verano. "Una de las ideas importantes del videoclip es que no se debe apartar a las personas con discapacidad. Forman parte de la sociedad y deben estar presentes en todos los ámbitos", apuntó este martes Maite Iriarte, responsable de voluntariado de Anfas.

Cerca de 200 voluntarios

Iriarte explicó que la asociación necesita unas 200 personas voluntarias para sus programas de verano –el programa de vacaciones, los campamentos en Pamplona, Tudela y Tafalla y el albergue de peregrinos en Estella. "La persona voluntaria realiza aprendizajes sociales únicos: conoce la realidad de las personas a las que apoya, vive con ellas sus dificultades y progresos, intercambia opiniones, sentimientos, comparte su tiempo sin esperar contraprestaciones, facilitando, en última instancia, la relación entre iguales, la cercanía y la confianza", destacaron desde la asociación.