Vientos festivos

CONCIERTO THE TITANIANS & AKATZ

Fecha: 03/06/2022. Lugar: Zentral. Incidencias: Concierto enmarcado dentro del NB Fest (Festival de Bandas de Música, brass band, txarangas y otras agrupaciones de vientos). A lo largo del mes de Junio se celebrarán actuaciones a cargo de, entre otros, Cimafunk, Muchachito Bombo Inferno, Broken Brothers Brass Band.

The Titanians es un combo navarro que practica una musica más que propicia para la fiesta. Ocho miembros sobre las tablas, con guitarra, bajo, batería, teclados y una maravillosa sección de metales. Comenzaron con una introducción instrumental y después salieron los dos cantantes, que con sus voces y saltos terminaron de enardecer a la audiencia. La base de su sonido es, como se ha dicho, la música jamaicana (reggae y ska, sobre todo), siendo ya una de las grandes referencias de estos estilos en nuestra ciudad. No en vano el grupo cuenta ya una larga andadura a sus espaldas, bien sea como banda autónoma, bien sea colaborando con otros colectivos (como Raperos de Emaús). Y eso por no hablar de sus inicios, hace casi una década, cuando se hacían llamar Zero Koma Reggae Band.

Tienen experiencia y la saben aprovechar. En Zentral desplegaron todo su potencial sobre el escenario y el público se contagió de su alegría sincopada, bailando todas las canciones, especialmente en las primeras filas. Comenzaron con canciones de Unidad y fuerza, su primer trabajo con Txisi Txamas como voz principal (Unidad y fuerza, Me llamo Txisi Txamas). En otras canciones, Txisi se encargó del trombón y fue Irati la que se ocupó de la voz, manteniendo siempre el grupo el mismo nivel de calidad y energía.

A las 21:30 salieron a escena los miembros de Akatz ("toda una referencia para nosotros", habían dicho de ellos The Titanians al despedirse). Al igual que habían hecho los de Pamplona, la banda vizcaína abrió con un tema instrumental (Tony Napoli), después del cual salió Bita, su cantante. Formación similar a la de The Titanians (guitarra, bajo, batería, teclados y sección de metales), y misma raíz musical de reggae y ska, que en su caso mezclan con otros estilos como el jazz, el punk, el soul, el swing e incluso ritmos tropicales y caribeños.

En esa sabrosa mezcolanza, combinaron con naturalidad y acierto temas propios como Fiesta del 73, con composiciones ajenas muy bien llevadas a su terreno, como el Es muy fácil de Los Mitos o Mala Pécora (su particular homenaje a Desmond Dekker & The Aces y a su tema Mother Pepper). Esa fue la tónica de su actuación. Ante el beneplácito del público, siguieron con temas de su último álbum (Mi otro yo, que habla de esa transformación que el alcohol provoca en algunas personas), con grandes éxitos del pop español pasados por su filtro reggae y ska, caso de El Pistolero, de Pistones.

El concierto estaba discurriendo bien, pero la cosa estalló del todo en los bises, con el público que, definitivamente, rompió a bailar desaforadamente y el grupo más entregado que nunca, con el órgano echando humo y todos los músicos en primera línea, saltando y bailando mientras no daban tregua a sus instrumentos. Se marcharon con A casa no voy, La misión y Luces, a cada cual más bailona e irresistible. Gran arranque del festival NB Fest, que a lo largo del mes tiene programados diversos conciertos. Estaremos atentos. l