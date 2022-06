Pedro Salaberri recibe el Premio Príncipe de Viana: "Ha iluminado de color los paisajes de Navarra"

El Gobierno de Navarra ha reconocido la trayectoria profesional del pintor Pedro Salaberri (Pamplona / Iruña, 1947) con la entrega este mediodía del Premio Príncipe de Viana de la Cultura por su trayectoria, así como por su apoyo e impulso a nuevos talentos. La Presidenta de Navarra, María Chivite, ha señalado que esta labor del galardonado se alinea con la concepción de la cultura como "un valor positivo, un elemento catalizador y de acción política". El artista ha relatado que las excursiones montañeras con sus hermanos le inspiraron para comenzar a pintar. "Esas vivencias tan intensas quise contarlas en mis cuadros para animar a otras personas a que disfrutaran de aquello que amábamos".

La presidenta Chivite ha remarcado que Salaberri, el "pintor del paisaje", es uno de los artistas contemporáneos "más reconocibles". En su opinión, reúne "la tradición del siglo XX y nos devuelve un legado que se adentra en el XXI para, así, ser maestro de los nuevos artistas".

Durante el acto, que ha tenido lugar en la Plaza del General los Arcos de Sangüesa / Zangoza, la Presidenta ha destacado también que "ha iluminado de color valles, montañas, pueblos y ríos. En su obra intuimos una Navarra esquemática, pero reconocible". En este sentido, ha apuntado que la naturaleza "transita a un ritmo que no es el humano" y, por eso, "retratarla es pintar el tiempo".

Además, la Presidenta ha señalado que la cultura "es un bien común que nos hace mejores". "No solo como un culto al pasado, sino como un medio para conocer, vivir y pertenecer a nuestro presente proyectándonos al futuro". "La cultura nos obliga a involucrarnos porque es intrínseca al vivir en sociedad, la necesitamos como el respirar", ha dicho. Asimismo, ha abogado por liderar el "despertar cultural" ante "la amenaza de la segmentación, el individualismo y la vanidad".

La pintura como respuesta

Pedro Salaberri ha recibido el galardón de manos de la Presidenta, agradeciendo tanto al Gobierno de Navarra como al Consejo Navarro de la Cultura y Las Artes, "un reconocimiento que me emociona y que me ha hecho reflexionar y volver la vista atrás para recordar cómo se ha ido tejiendo mi trayectoria creativa".

Salaberri ha explicado su comienzo, a los 14 años, trabajando en un estudio de arquitectura en donde aprendió "a hacer las cosas con el orden y la lógica imprescindible, algo que siempre me ha parecido necesario, tiempo en el que bullían mis emociones y encontré en la pintura el soporte para expresarme". Después entro en la Escuela de Artes y Oficios, la que define como "la cueva o el palacio de las maravillas" en donde encontró compañeros como Mariano Royo, Pello Azketa y Luis Garrido y a quien es su mujer, Mari Carmen Pueyo.

Tal y como ha expresado, las excursiones montañeras con sus hermanos le inspiraron para comenzar a pintar los primeros paisajes y la naturaleza, "allí donde no había tensiones interesadas y aceptábamos todo sin reproches", ha relatado. "Esas vivencias tan intensas quise contarlas en mis cuadros para animar a otras personas a que disfrutaran de aquello que amábamos, aunque no lo mitificábamos. Aspiraba a que en los cuadros que pintaba se plasmara mi convicción de que el arte y la vida puedan ser la misma historia", ha añadido.

"La pintura ha sido en mí un continuo proceso de preguntas a las que he intentado responder. Y, al mismo tiempo, pintar me ha dado satisfacciones de todo tipo", ha relatado. Además, ha indicado que la pintura le ha llevado a colaborar con otras disciplinas de la cultura, "mi estudio siempre ha sido el espacio en que mejor me imagino el mundo. Pero salir de él para colaborar con otros lo hace más amplio, más variado y más interesante".

Antes de la entrega del galardón, ha tomado la palabra Javier Balda, pintor y diseñador gráfico, y miembro del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes que defendió la candidatura del premiado.

Balda ha presentado la trayectoria de Pedro Salaberri, desde sus comienzos y su paso por la Escuelas de Artes y Oficios de Pamplona en la que el galardonado y sus compañeros "intentaban dar respuestas a través del arte, aportando una libertad que estaba por conquistar". Allí comenzó el pintor a desarrollar su modo de entender la pintura "sobre todo en el tratamiento del paisaje de la ciudad como crítica y modernidad y el paisaje exterior desde la vivencia del paseo, del ascenso a la montaña o del deambular en los caminos", ha relatado.

En la laudatio al galardonado, Balda ha recordado que Salaberri "nos ha conducido a encontrar lo natural en la sencillez de su obra" y, a su vez, ha sabido abarcar, en una época en la que se reclama al arte que responda a los retos de sostenibilidad e desafíos del futuro.

Desarrollo del acto

El acto se ha celebrado al aire libre en la Plaza de los Arcos de Sangüesa. Además de la Presidenta Chivite, han asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; y otros consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra.

La entrega de premios, presidida por el pendón del Principado de Viana, ha estado amenizada por la Coral Nora de Sangüesa, dirigida por Bruno Jiménez.

La ceremonia ha arrancado con el himno de Navarra, Marcha para la entrada del Reyno. La Coral Nora ha interpretado dos piezas musicales más. Por un lado, Illunabarra, de Ignacio Mocoroa, adaptada por José Antonio Huarte, y La jota vieja de Sangüesa, de Luis Elizalde y texto de Pedro Sola ha puesto el broche final a la ceremonia.



33ª edición del Premio Príncipe de Viana

El Premio Príncipe de Viana de la Cultura ha celebrado este año su trigésimo tercera edición, tras su creación en 1990 por el Gobierno de Navarra con el objetivo de reconocer la trayectoria de personas o entidades relevantes en cualquiera de los ámbitos de la cultura, bien a través del ejercicio de la creación, del estudio o de la investigación, o mediante su promoción y fomento.

Este galardón, cuya entrega se ha celebrado desde entonces de forma ininterrumpida, se concede a propuesta del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes. El 2021 se reconoció a la compositora Teresa Catalán. En total, se ha reconocido a 33 personas: