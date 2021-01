Agenda de ocio de Navarra del sábado 16 de enero

Rock, jazz, folk

TRIKIDANTZ Domingo 17 de enero a las 18 horas en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka. Precio: 3 euros.

Música clásica

CICLO VIRTUAL 'XI ES MÚSICA-HAMAIKA MUSIKA' El Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) ha apostado por difundir su creación artística a través de sus redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram). A partir del miércoles 11 de noviembre cada día se publicará nuevo contenido en su canal de Youtube. Se emitirán de manera gratuita grabaciones en directo de las principales agrupaciones del centro, así como entrevistas a galardonados del curso pasado, mesas redondas y conferencias de carácter divulgativo.

CONCIERTO DE ÓRGANO Y OBOE Concierto Ecos del viento a cargo de Martin Zulaika y Anai Telletxea (oboes) e Iñigo Morentin de Carlos (órgano). Sábado 16 de enero a las 19 horas en la iglesia de Santesteban.

LA PAMPLONESA Concierto Grandes melodías para el cine. Morricone, in memoriam. Domingo 17 de enero a las 12 y a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección. J. Vicent Egea. Precio: 4 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI En el Auditorio de Baluarte. Precios: 18 / 27 / 35 euros.

>Martes 19 de enero a las 18 horas, W.A. Mozart: Sinfonía nº41, Júpiter y

J. Sibelius: Sinfonía nº3; a las 20.15 horas, W.A. Mozart: Sinfonía nº36, Linz. J. Sibelius: Sinfonía nº4. Dirección: Robert Treviño.

Teatro / Danza

DANIEL GRAO Y CARLOS SERRANO La máquina de Turing. Sábado 16 de enero a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Claudio Tolcachir. Precio: 24 euros.

PUNTIDO TEATRO El matrimonio Palavrakis. Sábado 16 de enero a las 19 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Entrada: 6 euros.

ILUNA TEATRO Romeo y Julieta confinados. Sábado 16 de enero a las 19 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

'K' Sábado 16 de enero a las 19 horas en el centro de artes Avenida de Cintruénigo.

TEATRO Y POMPAS Mari Pompas. Domingo 17 de enero a las 12.30 y 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 3 euros.

MAGO PATXI + CÉSAR BUENO + IURGI Domingo 17 de enero a las 19.30 horas en el teatro de la Casa de Cultura de Villava. Precio: 6 euros (taquilla) y 5 euros (internet).

ALUMNADO DEL COLEGIO PÚBLICO EZKABA DE ANSOÁIN Walls (danza). Domingo 17 de enero a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

ILUNA PRODUCCIONES Pirados en la isla del tesoro (teatro infantil). Domingo 17 de enero a las 18 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 4 euros.

TEATRO VOL'E TEMPS Distans. Domingo 17 de enero, a las 18 horas, en el centro cultural de Noáin. Entrada: 3 euros.

'PASEN Y VEAN' Domingo 17 de enero a las 18 horas en la casa de cultura de Ribaforada.

'VALORES MÁGICOS' Domingo 17 de enero a las 18 horas en la casa de cultura de Viana.

ILUNA TEATRO Pirados en la isla del tesoro. Domingo 17 de enero a las 18 horas en la casa de cultura de Zizur Mayor.

GELDI! Todas hieren y una mata. Lunes 18 de enero a las 19 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libe previa retirada de invitación desde el día anterior.

Cine

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE En el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 16 y domingo 17 de enero a las 19.30 horas y lunes 18 de enero a las 17.15 y 19.45 horas, El verano que vivimos.

CINE INFANTIL EN VILLAVA A las 17 horas en el teatro de la Casa de Cultura. Precio: 1 euro.

>Sábado 16 de enero, proyección de Small Foot (en euskera).

CINE INFANTIL A las 17 horas. Precio: 3,50 euros.

>Sábado 16 y domingo 17 de enero, En guerra con mi abuelo.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS Entrada gratuita, previa inscripción.

>Sábado 16 de enero a las 12 horas en civivox Ensanche y a las 18 horas en civivox Jus la Rocha, cuentacuentos musical Historias de la saxofonista a cargo de Ameli & Xirrikituen Jostunek.

CICLO 'DANZ. ESPACIO DE DANZA'

>Sábado 16 de enero a las 18 horas en civivox Iturrama, performance Una conferencia bailada. Tendencias actuales a cargo de Explica Danza y Toni Jodar.

CICLO 'MÚSICAS DE DOMINGO' Entrada gratuita, con inscripción previa.

>Domingo 17 de enero a las 12 horas en civivox Condestable, concierto de oboe, clave y cuarteto de cuerda a cargo de Silvia Esain, Charo Indart, Mikel Ibáñez, Maddi Arana, Ane Aguirre y Juan Emme.

TALLER DE DANZA 'BAILANDO LAS EMOCIONES' Lunes 18 de enero a las 17 horas en civivox Milagrosa. Entrada libre previa retirada de invitación en el teléfono 010, en la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

URTARRIJAZZ'21 A las 19.30 horas en civivox San Jorge. Entrada libre salvo el concierto de Josetxo Goia-Aribe: 3 euros. Inscripción previa en cualquier centro de la red civivox, en el teléfono 010 o en el registro online de www.pamplonaescultura.es

>Martes 19 de enero, conferencia Charlie Parker: un pájaro que voló muy alto a cargo de Patxi Tapiz. Centenario del nacimiento del músico Charlie Parker, Bird. Repaso a su carrera y audiciones.

CICLO 'VER, OÍR, APLAUDIR' En colaboración con Retina Navarra.

>Martes 19 de enero a las 19 horas en civivox Mendillorri, proyección de El golpe.

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE' A las 18 horas, proyección y tertulia a cargo de María Castejón (doctora en Historia, escritora y profesora). Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010.

>Martes 19 enero en civivox San Jorge, Girlhood (Bande de filles).

CICLO 'EMOCIONES: APRENDER A AFRONTAR LOS CAMBIOS' Inscripción previa en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

>Martes 19 de enero a las 19 horas en civivox Milagrosa, ¿Necesitas días de 30 horas? a cargo de Ana Apesteguía.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero. Sábado 16 de eneroy domingo 17 de enero, a las 12 horas, encuentro con las artistas, con entrada libre y aforo limitado.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS.

>Exposición Afrotopía (África Imprescindible). Del 3 de noviembre al 21 de enero.

-HORNO .

>Exposición de Estitxu Sánchez. Del 18 de diciembre al 7 de febrero. Sábado 16 de enero a las 18.30 horas, performance Salsola kali, a cargo de Estitxu Sánchez, con aforo limitado e inscripciones en el 629793277.

-SALA DE ARMAS.

>Exposición 80. Pintura y obra gráfica en España. Del 14 de diciembre al 11 de abril.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA A partir del 7 de enero. Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada, para ello es necesario realizar reserva. Es gratuita con la entrada del museo.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

PALACIO DEL CONDESTABLE Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

>Exposición Enfoca Pamplona 2020. Del 21 de diciembre al 20 de enero.

>Exposición itinerante Pepe Carvalho-Manuel Vázquez Montalbán, a cargo de 40 artistas. Del 15 de enero al 28 de febrero.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA TXANTREA (Vestíbulo) Exposición Cuadernos viajeros del colectivo de artistas Variopintas. Del 18 de diciembre al 29 de enero.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA Horario de visitas: miércoles, jueves y viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

-Exposición temporal en las bodegas. Exposición de fin de curso de la Asociación de Mujeres El Tazón-Santa Ana. Del 23 de diciembre al 14 de febrero.

-Exposición temporal . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

MUSEO DEL CARLISMO (ESTELLA) Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO OTEIZA Las estatuas, exposición de Itziar Okariz. Del 5 de diciembre al 28 de febrero. Actividades con plazas limitadas; imprescindible inscripción previa en recepcion@museooteiza.org / 948 332074.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Exposición Secuencia temporal / Denbora sekuenzia del artista navarro Javier Balda. Del 27 de noviembre al 28 de febrero. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Sizigia, de Myriam Cameros Sierra. Desde el 15 de enero.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Exposición Románico de la Asociación Alfredo Sada.

CENTRO CÍVICO DE ARRE Exposición Ezkaba, 1938-2018. A partir del 3 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 18 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas; martes cerrado.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Exposición fotográfica Mi lugar preferido de Iñaki Arrondo Mateo. Del 11 de enero al 5 de febrero. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Exposición de fotografía XXV Certamen Besta Jira. Del 2 al 31 de enero. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 17, 24 y 31 de enero, de 19 a 20 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición fotográfica Murciélagos, aliados de la noche de Iñaki Martínez y Juan Tomás Alcalde. Del 7 al 22 de enero. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA Exposición 100 años con La Pamplonesa (1919-2019). Hasta el 7 de febrero.

ESPACIO APAINDUAll prophets are wrong, exposición de Patxi Araujo. Del 18 de diciembre al 24 de enero. Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Calle Curia, 7.

GALERÍA FERMÍN ECHAURI Exposición Pintando Pamplona de José Luis Resino. Del 18 de diciembre al 18 de enero. Horario: de lunes a veirnes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. Calle Navas de Tolosa, 13.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de pintura Paseo nocturno de Iñaki Lazkoz. Del 11 de diciembre al 28 de enero. Calle Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA ArteA2 Nueva exposición del artista J.M. Méndez Retrospectiva. Del 19 de diciembre al 23 de enero. Horario: mañanas: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas; tardes: de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo. Zizur Mayor.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Exposición colectiva Arte y figura. Raquel Saavedra, Rosa Ripoll Canto, Dani Rodríguez, Dan Isturiz, Carlos Puyet, Fidel Las Tiesas, Ana Not, Nancy Velasquez, Carlos Ciganda, Ana Silva, José Luis Fincias, Lour Pascual, Amalia Parra Canalejo, Javier Ortas, Olga Moriones, Pilar Rípodas, Rafael Plaza, Itziar Aguado García, Uxua Vides, Ángel Menéndez, César Martín y Alex Alemany. Del 8 de enero al 3 de febrero. C/ San Antón, 61. Horario: lunes cerrado; martes a sábado de 12 a 14 y 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 h.

EDIFICIO DE EL SARIO (UPNA) Exposición CTRL+C/CTRL+V, de Elvira Palazuelos. Del 15 de enero al 10 de marzo.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Salut au monde! Celebrar la diversidad, abrazar la diferencia. Del 8 de enero al 20 de febrero. Horarios de visita: de martes a sábado de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas. Con aforo limitado. Puedes llamar al 625 601054 (de 9 a 14 y de 17 a 21 horas) o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com para reservar. Calle Fuente la Teja, 12.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: a partir del 14 de enero, de martes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición de pintura Mirar lejos de Pedro Salaberri. Del 14 de enero al 7 de febrero.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición de pintura Meraki - Miradas de mujer, de la fundación Atena. A partir del 9 de octubre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Exposición temporal fin de curso de pintura de los trabajos realizados por las mujeres de la Asociación El Tazón-Santa Ana. Del 23 de diciembre al 14 de febrero. Horario: lunes y martes cerrado. Miércoles, jueves y viernes: de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

>Exposición de fotografía Santas Pascuas de Mikel Muruzábal. Del 12 al 31 de enero. Dentro del Festival Santas Pascuas. Entrada libre.

>Exposición Fotollamada de Andrea Muniáin. Del 15 de enero al 4 de febrero.

LIBRERÍA RE-READ Exposición fotográfica Rostros de Carnaval de Daniel Otegui. Del 19 de enero al 20 de febrero. C/ Zapatería, 45.

TIENDA DE ARTE Y MODA CHONBAG Exposición de collages de Raúl Olóriz. Calle Lindatxikia.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Civican

CICLO DE CONFERENCIAS JAKIN MINA 2020-2021 EN NAVARRA A las 17.30 horas en el auditorio.

>Viernes 19 de febrero,Musikakorala, musikabainogehiago da... con Igor Ijurra. Actividad en euskera.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO El museo abrirá a partir del 7 de enero, horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. A partir del 7 de enero, de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada, para ello es necesario realizar reserva. Es gratuita con la entrada del museo.

PROGRAMACIÓN

>Sábado 16 de enero a las 17.30 horas, proyección de El año del descubrimiento. Precio: 3 euros.

>Martes 19 de enero a als 11.30 horas, proyección del documental Wasteland y coloquio. Precio: 3 euros.

Planetario

PROYECCIONES

>El cielo de Cloe + cielo en directo. Sábado 16 de enero a las 16.30 horas. Precio: 6 euros.

>Planete Cielo Profundo.Domingo 17 de enero a las 18 horas. Precio: 7 euros.

>El Jardinero de la Galaxia y cielo en directo.

EXPOSICIONES

>Exposición Grandes mujeres de la plastihistoria. Mes de enero.

>Exposición de fotografías Bram. Campo de refugiados de Agustí Centelles. Mes de enero.

Conferencias / Presentaciones

ACTIVIDADES EN LA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Sábado 16 de enero a las 12 horas, recital de poesía.

>Martes 19 de enero a las 19 horas, presentación del libro Sugarren mende de Asisko.

CLAVES CULTURALES DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS Lunes 18 de enero a las 19.30 horas. A cargo del periodista Iñaki Gabilondo. Debido a la situación generada por el covid-19, la conferencia se celebrará online y podrá ser seguida a través del canal Youtube del Foro Gogoa.

TRES FICCIONES LITERARIAS SOBRE EPIDEMIAS. DANIEL DEFOE, ALBERT CAMUS Y PHILIP ROTH Martes 19 de enero a las 19 horas en la sala de proyecciones de la Biblioteca de Navarra, conferencia a cargo de Roberto Valencia (escritor y crítico literario). Organiza: Ateneo Navarro. Entrada libre hasta completar aforo.

LITERATURA Y PANDEMIAS Martes 19 de enero a las 19 horas en la sala de proyecciones de la Biblioteca de Navarra. A cargo de Roberto Valencia.

Cursos

COLECTIVO ALAIZ Curso Nuevas tecnologías. Mayores de 60 años. Teléfono móvil, búsqueda y compras seguras en internet, uso y descarga aplicaciones, trámites administrativos online, redes sociales. Jueves 10:30-12:00. Inicio 21 de enero. 16,5 horas. Información 948252485 y www.colectivoalaiz.org

Visitas guiadas

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 'ESTO QUE VEO, AQUELLO QUE FUE' Domingo 17 de enero a las 11.30 horas en el Museo de Navarra. A cargo de Luis Garbayo: comisario. Entrada libre.

VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Ruta monumental los sábados a las 11.30 y 17 horas y domingos a las 11.30 horas. Entrada a los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Precio: 3 euros. Salida desde la oficina de turismo (plaza de los Fueros).

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Solo se abona el precio de entrada al Museo. De martes a viernes a las 18 horas; sábados y domingos a las 12 horas. El primer domingo de cada vez, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello es necesario realizar la reserva antes del viernes a las 13 horas. Por motivos de seguridad el aforo de las visitas es de 20 personas, incluyendo el guía.

Varios

RECITAL DE POESÍA CON ESTEFANÍA CABELLO Martes 19 de enero a las 20 horas en el salón de actos del colegio mayor Belagua.

WELCOME TO THE STORYTELLING Cuentacuentos en inglés. Miércoles 20 de enero a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. A partir de 4 años. Aforo limitado a 6 niños/as.