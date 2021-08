Agenda de ocio de Navarra del martes 24 de agosto

Rock, jazz, folk

TARDES DE TXISTU Y GAITA EN LA PLAZA DEL CASTILLO A cargo de las bandas de txistularis y gaiteros de Pamplona. Martes y jueves de agosto de 19 a 21 horas; y martes y jueves de septiembre (hasta el día 23) de 18.30 a 20.30 horas. Pasodobles, polcas, zortzikos, porrusaldas y pasacalles.

JOSELITO EL MARIACHI Martes 24 de agosto a las 11 horas en la residencia de Sesma.

'EMMUSIKADAS' Ciclo de conciertos en la terraza de la plaza de los Burgos, a las 20 horas. Para poner en valor las bandas lideradas por mujeres. Entradas en la web www.zentralpamplona.com: 10 euros + gastos; 13 euros + gastos con servicio en mesa.

>Miércoles 25 de agosto, Olatz Salvador (pop).

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS

>Jueves 26 de agosto a las 20 horas en la plaza Consistorial de Villava/Atarrabia. Ciclo de actividades cultuales organizadas por el Ayuntamiento.

>Viernes 27 de agosto a las 22 horas en la carpa de las fiestas polideportivas de Funes. Ciclo Noches de verano organizado por el Ayuntamiento.

>Sábado 28 de agosto a las 21.30 horas en la plaza de Corella. Certamen cultural de verano organizado por el Ayuntamiento.

>Domingo 29 de agosto a partir de las 12.15 horas en la plaza de Sunbilla. Organizado por la Comisión de Cultura y el Ayuntamiento de Sunbilla.

MARIACHI ZACATECAS Viernes 27 de agosto a las 20 horas en la plaza Rafael Alberti de Ansoáin.

SÁBADOS EN LA TERRAZA DE SARASATE TRUCK STOP Carretera nacional 240, Pamplona-San Sebastián, Sarasate-Iza.

>Sábado 28 de agosto de 17 a 19 horas, versiones de los 70, 80 y 90 con Los Habituales.

FESTIVAL 'NOCHES DE CONTREBIA' EN CINTRUÉNIGO A las 18.30 horas en la avenida de Pablo Rubio.

>Domingo 29 de agosto, Dasoul y Cheti.

100TO8 Domingo 29 de agosto a las 20 horas en Larrasoaña.

Música clásica

IN TEMPORE ABESBATZA CORO & ENSEMBLE Concierto espectáculo: programa de diferentes partes de obras de compositores actuales. Coro + septeto instrumental + iluminación ambiental.

>Viernes 27 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia de La Asunción de Abárzuza.

>Sábado 28 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia de La Natividad de Monreal.

Teatro/ Danza

LA CABINA FANTÁSTICA Del martes 24 al sábado 28 de agosto de 18 a 20.30 horas en la fachada del Teatro Gayarre, Festival Brif Braf Bruf. Entrada libre.

CICLO 'CON LOS PIES EN LAS NUBES' Precio: 2 euros. Aforos limitados.

>Jueves 26 de agosto a las 19.30 horas en el molino de Olleta, Palabra de mujer, a cargo de La Teatrería (poesía interpretada y musicalizada).

>Viernes 27 de agosto a las 20.30 horas en el Monasterio de Fitero, Tempus in templo, a cargo de Kon Mocion compañía de danza (danza).

>Sábado 28 de agosto a las 11.30 horas en el paseo de los Canónigos de Orreaga/Roncesvalles, Pirados en la isla del tesoro, a cargo de Iluna Producciones (teatro).

>Domingo 29 de agosto a las 19 horas en Izal, Nora zoaz Kalamity?, teatro en euskera a cargo de Kaktus Antzerki Taldea.

EVENTOS EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

>Sábado 28 de agosto a las 18 y 20 horas, Onceo Company presenta Ademán, una película de Javier Pérez.

'ARTILOGIOS' Sábado 28 de agosto a las 12, 13, 18, 19 y 20 horas en el vestíbulo del Teatro Gayarre. Dirección: Blanca Resano. Intérprete: Oswaldo Pai. Precio: 2 euros. Aforo reducido.

PROYECTO CULTURAL 'LOS CAMINOS DEL ENCUENTRO' Con los Caminos de Santiago y las Rutas de la Seda como protagonistas. Proyecto que aúna narración, teatro, historia, música en directo y recursos.

>Domingo 29 de agosto en Los Arcos, serie La casa de Champagne. Teobaldo I, Teobaldo II (reyes de Navarra). Trovadores y troveros.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-PABELLÓN DE MIXTOS.

>Plantas baja y 1ª. Exposición colectiva Sanfermines imaginados. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-POLVORÍN.

>2020-2021, los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-HORNO.

>Miradas... sensaciones... emociones. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-SALA DE ARMAS. 1ª planta.

>Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición Fronteras de hormigón. Infraestructuras defensivas durante la II Guerra Mundial. Del 25 de mayo al 4 de septiembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Exposición Escenarios fantásticos (con el cómic inédito de Pedro Osés proyectado en la pared). Del 20 de mayo al 30 de septiembre.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

PLAZA SAN NICOLÁS DE ESTELLA-LIZARRA Ikuspegia. En perspectiva. Una mirada con perspectiva en tiempos de coronavirus. A través de códigos QR se accede a información sobre grandes pandemias. Del 16 de junio al 28 de agosto. Organiza: UPNA y Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Naturaleza X2, de Carlos López y Marta Díez. Del 8 de julio hasta el 26 de septiembre. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Entrada libre.

ENTORNO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE SANGÜESA Y PASEO DEL RÍO Exposición Poema, arte en la ciudad de Mikel Belascoain. Del 8 de junio al 5 de septiembre. El 29 de agosto, visita guiada por el artista.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario desde el 1 de julio: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición La vida cotidiana en la Sangüesa medieval. Del 1 de julio al 19 de septiembre.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Caminos en la acuarela. Exposición de Jesús María Bea Serrano. Del 17 al 29 de agosto.

CASA DEL VÍNCULO DE PUENTE LA REINA Exposición de cuadros de Teresa Contreras. Del 3 al 31 de agosto. Horario: de lunes a sábado de 10 a 14 y 16 a 19 horas; domingos de 11 a 14 horas. Teléfono de contacto: 948 341 301 (Casa del Vínculo/Oficina de Turismo).

CASA ANTONEA (LEKUNBERRI) Exposición Aralar, la mirada de Kiriku. Muestra comisariada por la Fundación Astiz Irujo y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. A partir del 25 de junio. Horario: de lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. C/ Alde Zaharra, 1.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>1ª planta. Exposición Por amor al arte de Tomás Sobrino Habans. Del 1 de agosto al 5 de septiembre.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

Verano

'CULTURA EN LA PLAZA' (ANSOÁIN) Actividades culturales a las 20 horas en la plaza Rafael Alberti.

>Viernes 27 de agosto, concierto a cargo de Mariachi Zacatecas.

>Domingo 29 de agosto, concierto a cargo de Trakamatraka.

'KALEKO KULTURAREN KOLOREAK' (AOIZ)

>Domingo 29 de agosto a las 12 horas en la plaza Baja Navarra, Euskal dantzak con los txistularis y dantzaris de Aoiz.

VERANO EN BARAÑÁIN

-CINE AL AIRE LIBRE. A las 22 horas en la plaza del complejo cultural, con entrada libre hasta completar aforo.

>Jueves 26 de agosto, Abominable.

-'BARAKUSTIK' Conciertos acústicos en bares de Barañáin.

>Viernes 27 de agosto, en Alykris, Gussy. Reserva cenas: 948251045.

- TERRAZA CON ARTE. A las 20 horas en la plaza del complejo cultural. Entrada libre hasta completar aforo.

>Viernes 27 de agosto, concierto Pamplona Jazz Quartet meets Marta Marín & Candela Marín.

BERRIOZAR

>Jueves 26 de agosto a las 20 horas en la plaza Eguzki, teatro con el grupo Trokolo: In concert (en euskera).

>Viernes 27 de agosto a las 19 horas en la plaza Euskal Herria, recital de bertsolaris con Sustrai Colina, Ane Labaka, Andoni Egaña, Erika Lagoma. Presentador: Fernando Ambustegi.

>Sábado 28 de agosto a las 12 horas en la plaza Eguzki, teatro con el grupo Trapu Zaharrak: Turistreando.

>Sábado 28 de agosto a las 20 horas en la plaza Eguzki, música con Alfredo e Iker Piedrafita.

>Domingo 29 de agosto a las 20 horas en la plaza Euskal Herria, animación infantil con el grupo Almozandia: Nada en su lugar.

VERANO EN BURLADA

-CONCIERTOS EN TERRAZAS Y PLAZAS. A las 20 horas.

>Miércoles 25 de agosto, en la plaza Ezkabazabal, Iñaki Rodríguez y Luis Teruel.

-CINE DE VERANO. A las 22 horas en la plaza de la casa de cultura. En caso de mal tiempo, en el auditorio.

>Viernes 27 de agosto, Paperezko hegazkinak (Aviones de papel). En euskera.

-CONCIERTOS.

>Sábado 28 de agosto a las 20 horas en el parque municipal, Ana Alcaide: Luna sefardita.

ETXARRI ARANATZ

>Jueves 26 de agosto a las 21 horas en la plaza, Puro Relajo.

'FALCES, VERANO CON CULTURA'

>Viernes 27 de agosto a las 22 horas en la plaza de los Fueros, concierto tributo a The Beatles a cargo de The Nowhere Plan.

>Sábado 28 de agosto a las 21 horas en la plaza de los Fueros, actuación del grupo de danzas Makaia.

MURCHANTE. VERANO 2021

>Sábado 28 de agosto en la plaza Virgen de la Asunción, Tributo a Mecano Ai Dali, precio: 3 euros. Venta de entradas desde el lunes 23 de agosto en el ayuntamiento de 18 a 20 horas.

PAMPLONA. 'VIVA PAMPLONA VIVA'

-NOCHES DE CINE EN LOS BARRIOS. A las 22 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

>Martes 24 de agosto en la Txantrea, Ernest & Celestine (en euskera, subtitulada en castellano).

>Miércoles 25 de agosto en San Jorge, ¡Scooby!

>Jueves 26 de agosto en la Milagrosa, Yesterday.

>Viernes 27 de agosto en la Rochapea, La familia Addams.

-ARTES DE CALLE. A las 19 horas en el patio del Palacio de Ezpeleta.

>Martes 24 de agosto, Chef Nature con Markeliñe.

-CICLO 'SALAS DE MÚSICA EN LA CALLE'. A las 20 horas. Entrada libre, hasta completar el aforo.

>Martes 24 de agosto en la plaza de la O, Río Arga (indie pop).

-MÚSICA EN FAMILIA. A las 19 horas en el patio del Palacio de Ezpeleta.

>Miércoles 25 de agosto, Musas y Fusas.

-ENKLAVES. Conciertos en barrios y plazas.

>Viernes 27 de agosto en la Vuelta del Castillo, Zueroa Aznárez.

PUENTE LA REINA

>Sábado 28 de agosto a las 20 horas en Zurrutia, concierto de Argirumaiak y otro.

SANGÜESA-ZANGOZA, UN VERANO CON CULTURA

MÚSICA . En el jardín del Palacio Valleasantoro. Entrada gratuita hasta completar el aforo (necesaria la retirada de invitación en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, en www.sanguesacultura.es y en www.sanguesa.es).

>Miércoles 25 de agosto a las 19.30 horas en el jardín del Palacio Vallesantoro, Alter ego a cargo de Pantxika Lamur. Teatro.

>Viernes 27 de agosto a las 20.30 horas, el trovador cubano Jorge Sánchez presenta Silvio en mí... y en ti.

VALLE DE EGÜÉS

>Sábado 28 de agosto a las 12 horas en Octógono de Gorraiz, vermú con Maialen Lecumberri + Dj's Go&Go.

VIANA

-CICLO 'TARDEOS EN VIANA'. Conciertos a las 20 horas en las ruinas de San Pedro. Precio: 6 euros.

>Jueves 26 de agosto, Moonshine Wagon.

-RUTAS TEATRALIZADAS. Rutas para conocer el subsuelo de Viana. Salida a las 12 horas desde la Oficina de Turismo.

>Domingos 29 de agosto.

VILLAVA

En la carpa de la plaza consistorial. Entrada libre, hasta completar localidades, apertura de puerta 20 minutos antes. No se podrá comer, beber ni fumar dentro del recinto.

>Jueves 26 de agosto a las 20 horas, concierto a cargo de Chuchín Ibáñez y Los Charros.

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas, concierto a cargo de Hogei Berriro.

>Domingo 29 de agosto a las 22 horas, cine al aire libre: Akelarre.

ZIZUR MAYOR

>Jueves 26 de agosto a las 22 horas en la plaza de la casa de cultura, circo con La Banda Teatro Circo: Kimera.

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas en la plaza de la casa de cultura, música con Unai Kox & Disruption Live: Rebels Techno.

Flamenco On Fire

CICLO 'GRANDES CONCIERTOS'

>Miércoles 25 de agosto a las 21.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela, Falete presenta el espectáculo Prefiero ser así. Precio: 37 euros (platea) y 28 euros (anfiteatro).

>Jueves 26 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, Niña Pastori presenta Gira 25 años. Precio: 40 euros (sala) y 30 euros (palco).

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas en el Teatro Gayarre, Javier Ruibal presentará el disco Ruibal. Precio: 28 euros (butaca y platea) y 24 euros (palco).

>Viernes 27 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, Manuel Liñán presenta el espectáculo ¡Viva! Precio: 38 euros (sala) y 28 euros (palco).

>Sábado 28 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, espectáculo Libertad a cargo de Pansequito con Miguel Salado, Antonio Reyes con Dani de Morón e Israel Fernández con Diego del Morao. Precio: 38 euros (sala) y 28 euros (palco).

>Domingo 29 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, Buika presenta World Tour 2021. Precio: 38 euros (sala) y 28 euros (palco).

CICLO ' CALLES, KIOSKOS Y PATIOS' (TUDELA)

>Miércoles 25 de agosto a las 12 horas en la plaza de los Fueros, José Jiménez Tío Selín y José Jiménez Hijo; Ángeles Toledano y Benito Bernal. A las 13 horas, en el conservatorio Fernando Remacha, Juanfra Carrasco y Nono Reyes. A las 19 horas, en el conservatorio Fernando Remacha, Jesús del Rosario. A las 20 horas, en la sede de las Bardenas Reales, Maui.

CICLO 'CALLES, BALCONES Y PATIOS'

-BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO: A las 12 horas.

>Jueves 26 de agosto, Inés Bacán y Antonio Moya.

>Viernes 27 de agosto, Dolores La Agujetas y Domingo Rubichi.

>Sábado 28 de agosto, Niño de Elche y Raúl Cantizano.

>Domingo 29 de agosto, Pansequito y Miguel Salado.

-CORRALA DE CIVIVOX CONDESTABLE: A las 19 horas.

>Jueves 26 de agosto, Rycardo Moreno.

>Viernes 27 de agosto, Inés Bacán y Antonio Moya.

>Sábado 28 de agosto, Juanjo Navajas y Enrique El Vaca.

>Domingo 29 de agosto, Yerai Cortés.

-PALACIO DE EZPELETA: A las 20 horas.

>Jueves 26 de agosto, Dolores La Agujetas y Domingo Rubichi.

>Viernes 27 de agosto, Rycardo Moreno y Ané Carrasco.

>Sábado 28 de agosto, David Carpio y Francisco Vinuesa.

>Domingo 29 de agosto, Diego del Morao e Israel Suárez El Piraña.

JORNADAS SABICAS Entrada libre previa retirada de invitación en la web del festival.

>Jueves 26 de agosto a las 13 horas en Casa Sabicas, mesa redonda Mujeres y flamenco, en la que participan Dolores La Agujetas, Inés Bacán y Amparo Niño. Modera: Sara Arguijo.

>Viernes 27 de agosto a las 13 horas en el Casino Principal, conferencia-concierto Cómo me aficioné al flamenco, a cargo de Juan Luis Cano, del grupo Gomaespuma, la cantaora Cristina Soler y el guitarrista Salva del Real.

>Sábado 28 de agosto a las 13 horas en la librería Katakrak, presentación del libro De la noche a la mañana, de José María Velázquez-Gaztelu. Al autor le acompañará Fermín Lobatón.

>Domingo 29 de agosto a las 13 horas en la Sala Gola de Baluarte, mesa redonda ¡Dame más reverb! Flamencos en el estudio, en la que participan Josemi Carmona, José Manuel Gamboa y Javier Limón. Modera: Fernando Vacas.

'ON FIRE KIDS'

>Sábado 28 y domingo 29 de agosto a las 12.30 horas en la Sala de Cámara de Baluarte, espectáculo infantil La sirenita entre mares andaluces. Entradas: 8 euros.

'CIUDADELA S.XXI' A las 18 horas en la Ciudadela. Entradas: 15-19 euros.

>Sábado 28 de agosto, Frank Maza y Niño de Elche.

>Domingo 29 de agosto, Big Lois y Juanito Makandé.

'RUTA SABICAS' Visita guiada que recorre los lugares más importantes para Agustín Castellón Campos Sabicas, que nació en Pamplona en 1912. Se visitan rincones importantes para el guitarrista en sus primeros años de vida, como San Lorenzo y Jarauta, lugares de reunión de la comunidad gitana de Pamplona, su casa natal y otros lugares en los que la leyenda de Sabicas se entremezcla con la historia de la ciudad.

Conferencias

SALIDA PARA CONOCER A LOS MURCIÉLAGOS Sábado 28 de agosto a las 20 horas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Lumbier, conferencia a cargo de Juan Tomás Alcalde (doctor en Ciencias Biológicas). A las 21.30 horas, itinerario nocturno. Inscripción necesaria: teléfono 948 880874 / cinlumbi@navarra.es.

Kultur 2021

-EXPOSICIÓN.

>El último eguzkilore, exposición de pintura digital de Gua-Mia-Bu. Del 1 de julio al 31 de agosto en el Palacio del Señorío de Bértiz (jardín botánico y sala de exposiciones).

-PROGRAMACIÓN. Del 18 de junio al 4 de septiembre.

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas en la plaza de España (paseo) de Lodosa, Luna Sefardita. Concierto a cargo de Ana Alcaide (voz, nyckelharpas, violín, atmósferas), Rainer Seiferth (guitarras) y Bill Cooley (psalterio, Ud, Santur, percusiones).

>Sábado 28 de agosto a las 21 horas en la plaza de Los Fueros / La Barca de Azagra, concierto a cargo del grupo No More Blues. Concepto musical que se mueve entre el swing, jazz, soul, blues, funk... Componentes: Silvia Pérez de Ciriza, José Antonio Tuñón y Maite Txurruka (voces), José Navarcorena (trompeta), Juana Etxauri (saxo tenor), Mario Fernandino (saxo barítino), Félix Elizalde (trombón de varas), Maite Sánchez Inchausti (teclados), Fernando Laguría (percusión), Iker Mateo (guitarra) y Pablo Alday (bajo).

Civican Verano

ACCESO ACTIVIDADES El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito. El acceso a las actividades se realiza previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través del teléfono 948 222444, hasta completar el aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas.

LA HORA DEL CUENTO En la biblioteca infantil.

>Miércoles 25 de agosto a las 19 horas, Cuentos rayados con Sergio de Andrés (narrador).

DANZA CONTEMPORÁNEA A las 20 h. en plaza Civican.

>Jueves 26 de agosto, Historias de cuatro con Zuk Dance. Coreogrefía e intérpretes: Itxaso Álvarez Cano, Wondy Grytsailo, Miguel PG y Adrián Manzano.

SESIONES A las 19 horas en la plaza Civican.

>Viernes 27 de agosto, Plastic Pop con Fat Cat (Juan Suescun).

Varios

'9 SOLES' EN EL MIRADOR DEL MUSEO DE NAVARRA' Acciones artísticas de 20 a 21 horas. Entradas en taquilla del Museo a partir de las 13 horas. Precio: 10 euros (con derecho a consumición). Abono completo: 90 euros. Máximo dos entradas por persona y sesión.

>Miércoles 25 de agosto, intervención perfomática: Lo que es visible y lo que está oculto, con Estitxu Arroyo.

ACTIVIDADES-TALLERES PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN PLAZARA! Inscripciones por orden de llamada a través del 010 (948420100). Horario: jueves de 11.15 a 12.45 y viernes de 10 a 11.30 horas. Precio: 2,5 euros. Lugar: C/ Mayor, 31.

>Jueves 26 de agosto, taller de memoria.

>Viernes 27 de agosto, viernes de paseo cultural: Ciudadela y su conjunto.

'VIVE ORGI / ORGI BIZI' Actividades culturales en el robledal de Orgi. Gratuito hasta completar aforo. Necesario abonar parking.

-III FESTIVAL CUENTACUENTOS: A las 12 horas.

>Sábado 28 de agosto, Cristina Martínez (castellano).

>Domingo 29 de agosto, Adam Redgrove (inglés).