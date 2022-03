Agenda de ocio de Navarra del miércoles 16 de marzo

'Everybody needs Heroes!', de Xabier Artieda, en la ENT.

Rock, jazz, folk

AGENDA DE ZENTRAL Entradas: www.zentralpamplona.com

>Jueves 17 de marzo, Juan Magan. Apertura de puertas: 19 horas. Sold out.

>Viernes 18 de marzo, a las 20.15 horas, Pignoise + Bulego. Apertura de puertas: 19.30 horas. Anticipada: 20€ + gastos.

IRUÑA ROCK Viernes 18 y sábado 19 de marzo en el Navarra Arena. Abonos: 65€. Entradas: 37€ (+ gastos de gestión).

>Viernes 18 de marzo: A las 16 horas, apertura; 17.00 h., Mosh; 18.10 h., Su ta Gar; 19.45 h., Lendakaris Muertos; 21.30 h., Desakato; 23.05, Segismundo Toxicómano; 00.45 h., Tropa do Carallo; 02.20 The Guilty Brigade.

JON MAIA. KANTU BAT GARA Viernes 18 de marzo a las 20 horas, en el Centro Cultural Iortia de Altsasu. Entradas: 15 euros anticipada y 18 en taquilla.

Música clásica

VII CICLO DE CONCIERTOS JÓVENES INTÉRPRETES CSMN 2022 A las 19.30 horas en el auditorio Fernando Remacha (Paseo Antonio Pérez Goyena, 1).

>Jueves 17 de marzo, Maialen Pascual (flauta), Patricia Izquierdo (violín), Gaizka San Pedro (trompeta jazz), Dúo Luma.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA Un virtuoso en cada atril. Jueves 17 de marzo, a las 19.30 horas, en la Sala Principal de Baluarte. Director: Iván López Reynoso. Precios: 15, 24 y 30€.

CORO Y ORQUESTA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE Concierto Madre Tierra / Ama Lurra. Viernes 18 de marzo, a las 19.30 horas, en la Ciudad de la Música - Auditorio Fernando Remacha. Director del Coro: Iñigo Casalí. Director de la orquesta: Asier Zabalza. Entrada libre previa recogida de invitación.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 24 euros.

>Viernes 18 de marzo, concierto Un virtuoso en cada atril. Director: Iván López Reynoso.

Teatro/ Danza

IRRIZIKLO, CICLO DE HUMOR EN EUSKERA A las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Entradas: 5€; bono: 20€,

>Miércoles 16 de marzo, Everybody needs Heroes! / Xabier Artieda.

ADOS TEATROA Aporofobia STOP. Viernes 18 de marzo a las 20 horas en la casa de cultura de Zizur Mayor. Entradas: 6 euros.

PORROTX ETA MARIMOTOTS Zorionak Marimotots! Viernes 18 de marzo, a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Olazti/Olazagutía. Entradas: 3€ anticipada y 3,5 € en taquilla.

EL LEBREL BLANCO Y GLOBAL SERVICIOS CULTURALESNavarra, sola o con leche. Viernes 18 y sábado 19 de marzo a las 20 horas y lunes 20 de marzo a las 19 horas, en el Teatro Gayarre. Entradas: 15 euros.

ILUNA PRODUCCIONES Con los ojos abiertos.

>Viernes 18 de marzo, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Viana. Entrada: 6€.

LA VOZ DEL BECARIO

>Viernes 18 de marzo, a las 21.30 horas, en la Casa de Cultura de Lodosa. Entradas: 8 euros.

Cine

PROGRAMACIÓN EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Entradas: 3 euros, salvo el ciclo 'Filmoteca Navarra' que cuesta 1 euro.

-Cine imprescindible. A las 19.30 horas.

>Miércoles 16 de marzo, La cena.

- Sesión especial Festival Punto de Vista.

>Jueves 17 de marzo a las 12 horas, cortometrajes Heltzear y Zerua blu.

-Sesión especial Bafta Shorts.

>Jueves 17 de marzo a las 19.30 horas, cortometrajes Eyelash, Lizard, Lucky Break, The Present, The Fire Next Time, The Owl and The Pussycat y The Song of a Lost Boy.

- Cine contra el racismo. A las 19 horas.

>Viernes 18 de marzo, El otro lado de la esperanza.

CINEFÓRUM MUJER Miércoles 16 de marzo a las 18.30 horas en el Teatro de Villava, El orden divino. Coordinado por María Castejón, doctora en Historia, escritora y bloggera. Entrada libre previa invitación en taquilla.

'LOS CROODS, UNA NUEVA ERA' Miércoles 16 de marzo, a las 18 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

'AQUÍ Y AHORA, VIDA' Estreno de la película para visibilizar el cáncer infantil en favor de Adano y Aspanoa.

>Jueves 17 de marzo, a las 19 horas, en Golem Baiona. Previamente, a las 18.30 horas, Dibujamos juntos el Árbol de la Vida. Photocall.

CICLO 'MUJERES DIRECTORAS' A las 18 y 20.15 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Entradas: 4 euros.

>Jueves 17 de marzo, Los amores de Anaïs.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 'CIEN AÑOS DE EDUCACIÓN EN BERRIOZAR' Domingo 20 de marzo a las 19 horas en el salón de actos del colegio Mendialdea de Berriozar.

Exposiciones

CIUDADELA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

>Horno. Lo que queda, muestra de esculturas satíricamente ingeniadas y fotografías de intervenciones en la naturaleza de Maite Iribarren. Hasta el 27 de marzo.

>Polvorín. Llévame a bailar, muestra pictórica de David Anocíbar. Retratos en óleo sobre lienzo en los que prima la expresión corporal y el movimiento. Hasta el 27 de marzo.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

>Exposición Del estudio a la calle (los códigos de representación en el retrato fotográfico). Del 26 de octubre de 2021 al 16 de octubre de 2022.

CIVIVOX CONDESTABLE

>Patio. Exposición Historia de la hostelería navarra contada por las mujeres, propuesta que incluye 20 imágenes de estudio y 40 fotos caseras. Hasta el 19 de abril, de lunes a sábado de 8 a 22 horas y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Salas 1 y 2. Exposición con motivo del 25º aniversario del Nafarroa Oinez. Obras de 86 artistas. Dentro de la programación de Artea Oinez. Hasta el 24 de abril.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición Más allá de la cumbre. Los orígenes del montañismo en Navarra. Organizada por el Archivo Contemporáneo de Navarra. Hasta el 2 de abril.

CIVIVOX JUS LA ROCHA La ciudad de los olvidados, muestra de las Hermanas Hospitalarias organizada por la Fundación Benito Menni. Trata las inhumanas condiciones de las personas con enfermedad mental en África. Horario: de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

BIBLIOTECA DE NAVARRA Sala de exposiciones. Exposición Control+C / Control+V de Elvira Palazuelos. Del 8 de marzo al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas; sábados de 8.30 a 13.30 horas.

CASA DE LAS MUJERES DE PAMPLONA Exposición Descartadas. Situación de las personas adultas mayores en El Salvador. Del 7 al 31 de marzo. Organizada por: Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos (ONAY) y Tau Fundazioa.

MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Exposición Boria, proyecto colaborativo del fotógrafo Arkaitz Saiz y la artista Raquel Meyers. Hasta el 31 de marzo.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA-LIZARRA Exposición Abstracciones. El fondo liberado, de Agustín Ibarrola. Quince piezas cuya esencia es la abstracción. Del 4 de marzo al 29 de mayo. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas. Entrada libre.

ESPACIO ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Sótano 2. Horario: de 17.30 a 21 horas. Exposición Expresiones de José Ansoain. Pinturas. Del 1 al 31 de marzo.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de esculturas Óxido, de Alberto Aldaba. Del 3 al 29 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, de lunes a jueves de 18 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 44.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición temporal. Exposición de las obras realizadas este año por las integrantes de la Asociación de Mujeres El Tazón Santa Ana. A partir del 7 de octubre.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición A destiempo, de Rafael Navarro. Del 10 de marzo al 15 de mayo, de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición Blasones tudelanos, de Alberto Sola. Más de setenta dibujos realizados con tinta china. Hasta el 25 de marzo, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16.30 a 21 horas. Entrada libre.

MUSEO DEL CARLISMO DE ESTELLA

>Exposición temporal Luz en la penumbra. Sanidad y humanitarismo en los conflictos bélicos. Del 29 de octubre al 8 de mayo.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos de 19 a 20 horas.

>Exposición de pintura Tumusa Andante, de Delia Izabel Hinestroza. Del 9 al 27 de marzo.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Exposición Ser mujer en Guatemala, muestra de fotografías de Naiara Urra. A partir del 16 de marzo.

CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición Hemen baditun 14. Del 1 al 17 de marzo.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición de María Jiménez Moreno. Del 3 al 27 de marzo. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA Del 5 de marzo al 3 de abril.

>Exposición Zonas Comunes, de Jesús J. Morrás. Espacios que unen lo público con lo particular.

>Exposición colectiva Fotografías desde la higuera a cargo de fotógrafos/as del Colectivo Higuera con el tema Series y Secuencias.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición La diosa Mari y sus criaturas, de Tea en la Azotea. Del 17 de marzo al 3 de abril.

CASA DE CULTURA DE LOS ARCOS Exposición Una mirada de los artistas navarros al conocimiento del Camino, sobre el Camino de Santiago. 37 obras de 21 pintores y escultores navarros. Hasta el 4 de abril.

CASA DE CULTURA DE CORELLA Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 23 de marzo al 25 de abril.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 25 de febrero al 22 de marzo.

SCDR VALDORBA (BARÁSOAIN) Exposición Ser semilla, de Elías Solar. Del 12 de febrero al 27 de marzo. Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de 12.30 a 15 y de 19 a 21 horas; martes cerrado.

LA FÁBRICA DE GOMASLa alquimia de lo sentido. Exposición de Carlos López. A partir del 18 de febrero. Calle Fuente de la Teja, 12 (Pamplona).

ESPACIOARTE APAINDU Saja. Exposición del artista Taxio Ardanaz. Del 11 de marzo al 29 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. C/ Curia, 9.

CAFETERÍA LEIHOA DE LA BAJADA DE JAVIER (PAMPLONA) Exposición de la serie de fotocuadros Ibaiaren Hondakinak, de Rolan Garcés. Durante el mes de marzo.

BAR RESTAURANTE STIK BOL Óleos de Mª Jesús Cabodevilla. Durante el mes de marzo. C/ Iturralde y Suit, 9.

LA MODERNISTA Insumisas. Exposición de ilustración de Alicia Calle. Hasta el 23 de abril. Horario: de martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Entrada libre. C/ Mercaderes, 21.

Museo Universidad de Navarra

LA OBRA ESCOGIDA POR... GABRIEL INSAUSTI

>Jueves 17 de marzo a las 19 horas en el Aula 2. Gabriel Insausti, profesor de Teoría Literaria de la Unviersidad de Navarra, ofrecerá las claves de Estela para un pueblo pacífico que era Guernica (1957), de Jorge Oteiza, perteneciente a la Colección del Museo./

FINAL DE LA VOZ DE TU FACULTAD

>Viernes 18 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro del Museo. Entradas: 10 euros.

Conferencias / Presentaciones

ESCOLARIZACIÓN TEMPRANA: CÓMO ACOMPAÑAR LAS EMOCIONES DE LAS CRIATURAS EN TIEMPOS DE CRISIS Miércoles 16 de marzo a las 17 horas en el espacio cultural Loza de Ansoáin (ludoteca). Charla a cargo de Pilar Seminario, psicóloga y fundadora de la escuela verde Ur Tinta.

MIÉRCOLES LIBERTARIOS-ASTEAZKEN LIBERTARIOAK A las 19 horas.

>Miércoles 16 de marzo, en Civivox Condestable, Mutuas, privatización de la Sanidad Pública, con Lucía Iriarte, médica del Sistema Sanitario Público de Navarra.

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA RELACIONARNOS Miércoles 16 de marzo a las 18 horas en la casa de cultura del Valle de Aranguren.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'MINDFUL TRAVEL' DE EDGAR TARRÉS Jueves 17 de marzo, a las 19 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Presentan: María Oset y Ecequiel Barricart.

CHARLA-COLOQUIO EN EL CLUB TAURINO Jueves 17 de marzo, a las 20 horas, en la sede del Club, charla-coloquio con el mayoral de la ganadería Benítez Cubero, D. Antonio Ortiz Domínguez El Largo para socios y aficionados.

AGENDA DE KATAKRAK C/ Mayor, 54. A las 19 horas.

>Jueves 17 de marzo, concierto: M.O.M. Sem Fronteiras. Madalena d'Oliveira-Martins: guitarra y voz. Jokin Zabalza: guitarra y coros. Juanma Urriza: batería.

>Jueves 17 de marzo, grupo de lectura sobre Hambre. Memorias de mi cuerpo, de Roxane Gay.

>Viernes 18 de marzo, presentación del libro El séptimo cielo, de Ahmed Bouanan.

>Viernes 18 de marzo, grupo de lectura sobre Lardaska, de Patricia Highsmith.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EN BLANCO Y NEGRO. LECTURA DE ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE ZACARÍAS ECAY', DE FIDEL AIZPURUA DONAZAR Jueves 17 de marzo a las 19 horas en el Teatro de Villava. Entrada libre.

SANGÜESA: MUJERES EN SU PAISAJE MEDIEVAL Jueves 17 de marzo a las 19 horas en la sala de conferencias del Palacio Vallesantoro de Sangüesa, conferencia a cargo de Eloísa Ramírez Vaquero. Entrada gratuita hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EL CAMINO: 50 LUGARES CON ENCANTO DE SOMPORT Y RONCESVALLES A SANTIAGO' De Carlos Mencos. Viernes 18 de marzo, a las 19.30 horas, en el Palacio del Condestable (C/ Mayor, 2).

CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MUSEO DEL CARLISMO (ESTELLA) A las 19 horas. Aforo máximo: 25 personas.

>Viernes 18 de marzo, Sanidad militar y humanitarismo en la Segunda Guerra Carlista: Nicasio Landa, Concepción Arenal y el movimiento internacional de Cruz Roja, impartida por Jon Arrizabalaga, profesor de Investigación del CSIC-Institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC).

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA Viernes 18 y viernes 25 de marzo, de 18 a 20 horas, en el casino de Monteagudo. Entrada libre hasta completar aforo. Coorganizan: Asociación RETAMA y COMFIN.

Ayuntamiento de Pamplona

COWORKIDS Y ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD

>Miércoles 16 de marzo, de 18 a 19.30 horas, en el Centro Comunitario Txantrea, palomitas con Tik Tok. Tardes de minicine y palomitas para cambiar el planeta. Cortos ambientales. Inscripción previa gratuita en el teléfono 948 42 05 84 y en www.coworkidspamplona.es

ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD

>Miércoles 16 de marzo, a las 19.30 horas, en el Museo de Educación Ambiental, taller familiar en euskera Re-naturalizar nuestra ciudad. Inscripción gratuita en el tel. 010.

LECTURA DRAMATIZADA 'CARTA MUY PERSONAL', DE FRANZ KAFKA

>Miércoles 16 de marzo, a las 19 horas, en la biblioteca pública de San Jorge. A cargo del escritor Ángel García Larraz Galabary. Entrada libre hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'BÚHOS CONTRA DRAGONES: UNA DEFENSA DE LAS HUMANIDADES', DE RAQUEL SÁNCHEZ CORCUERA

>Miércoles 16 de marzo, a las 19 horas, en la biblioteca pública de Yamaguchi. Entrada libre hasta completar el aforo.

TALLER 'PALABRAS PARA LEER EL MUNDO'

>Jueves 17 de marzo, a las 17 horas, en la biblioteca pública de la Milagrosa. A cargo de Esther Guibert. Se tratará Ucrania. Ayer y hoy. Ninguna guerra es justa. Lo único justo es la paz. El debate se acompaña de la proyección de la película 1944, de Elmo Nüganen. Entrada libre previa inscripción en biblimil@navarra.es

CUENTACUENTOS CON KAMISHIBAI

>Jueves 17 de marzo, a las 18 horas, en la biblioteca pública de Yamaguchi. En castellano. A cargo de María Jesús Ollo. Entrada libre previa recogida de invitaciones el mismo día de 14 a 18 horas.

ESPACIO MAKER. AULA ABIERTA DE ELECTRÓNICA E IMPRESIÓN 3D

>Jueves 17 de marzo, a las 18 horas, en civivox Mendillorri, Mantenimiento y calibración de impresoras 3D. Entrada libre previa inscripción en el 010, red civivox y www.pamplonaescultura.es

CAFETEANDO. EL JUEVES ME ENTERO...

>Jueves 17 de marzo, a las 19 horas, en la Casa de la Juventud, Sanciones administrativas. ¿Cómo actuar?. Entrada libre hasta completar el aforo.

VER, OÍR, APLAUDIR

>Jueves 17 de marzo, a las 19 horas, en civivox Ensanche, conferencia Las fuentes de Pamplona. Imparte la sesión Víctor Manuel Egía. En colaboración con Retina Navarra. Entrada libre previa inscripción a través del 010, red civivox o www.pamplonaescultura.es

ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD

>Jueves 17 de marzo, a las 19 horas, en el Museo de Educación Ambiental, charla-coloquio Movilidad sostenible: ideas colaborativas que ya están en marcha. Participan representantes de SOM Mobilitat, Karkarcar y Kudea Go. Inscripciones a través del 010.

CICLO 'OH DIOSAS AMADAS. AUTORAS FRENTE A SUS ICONOS LITERARIOS' Todas las sesiones serán a las 19 horas en el Palacio del Condestable. Entrada libre previa reserva de plaza en el 010, red civivox y www.pamplonaescultura.es

>Jueves 17 de marzo. Bárbara Blasco: Carson McCullers, comerse un corazón dorado.

MARZO. MES DE TÍTERES Y MARIONETAS

-Exposición.

>La magia del títere, del Colectivo Humo. Hasta el 26 de marzo en Civivox Mendillorri.

Civican

AUDICIÓN GUIADA

>Miércoles 16 de marzo, a las 19.30 horas, en el auditorio. Concierto 7. Un virtuoso en cada atril. Impartida por María Setuáin Belzunegui, profesora especialista en mediación musical.

TALLER 'ÉCHALE CUENTO'

>Jueves 17 de marzo, de 17.30 a 19 horas, en el Aula 2. Actividad dirigida a jóvenes de 12 a 16 años. Impartido por Marisol Artica, escritora.

TERTULIA LITERARIA 'COCINANDO HISTORIAS'

>Jueves 17 de marzo, de 18 a 19.30 horas, en el Aula cocina. Dirigido a público joven y adulto interesado en la literatura y en la cocina. Conducido por Olga Balbona, bibliotecaria.

SEMINARIO LEONARDO DA VINCI Y LA MÚSICA

>Jueves 17 y viernes 18 de marzo, a las 19 horas, en el auditorio. Actividad dirigida a público joven y adulto interesado en la historia y las artes. Impartido por Carlos Velilla, doctor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

Varios

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA

>Miércoles 16 de marzo a las 18 horas en la sala infantil, Once upon a time, that's the story time, cuentacuentos en inglés a cargo de Joe O' Mairtin.

>Miércoles 16 de marzo a las 18 horas en la sala de la planta 1, tertulia sobre ciencia y humanidades Mujer en ciencia, a cargo de Javier Armentia, Joaquín Sevilla ee Ignacio López Goñi. Retransmitida en streaming.

CUENTACUENTOS EN EL VALLE DE ARANGUREN Miércoles 16 de marzo a las 18 horas en la casa de cultura del Valle de Aranguren, Superpowers, con Virginia Moriones (en inglés).

CICLO 'BIBLIOTECAS Y SEMILLAS. UN EXPERIMENTO DE AGITACIÓN CULTURAL' EN LA BIBLIOTECA DE NAVARRA

-Taller de siembra.

>Miércoles 16 de marzo a las 17 horas en el huerto de Mendebaldea. A cargo de Ester Moreno.

AGENDA DE GELTOKI

>Del 1 al 31 de marzo, exposición-reportaje fotográfico de Elisenda Pons para Ojos del Mundo.

>Jueves 17 de marzo a las 19 horas, catas a dos manos. Korrika kulturala.

>Viernes 18 de marzo a las 18.30 horas, presentación del libro Pequeño, breve poemario de Ana Martín Labairu.

ACTIVIDADES EN LA CASA DE MUJERES Todos los eventos son gratuitos.

>Jueves 17 de marzo de 18 a 21 horas, cinefórum: La estación de las mujeres.

ACTIVIDADES 8M EN ORKOIEN En el centro cívico.

>Viernes 18 de marzo, a las 18.30 horas, charla La brecha orgásmica. Cómo el patriarcado nos sigue hasta en la cama, con Paola Damonti. Entrada libre.