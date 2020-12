Osasuna Femenino cae ante el Athletic B en Tajonar (1-3)

Osasuna Femenino: Maitane, Garazi Facila, M. Blanco (Aitana, m. 75), Mai Garde, Josune Urdániz, Paloma (Sara Carrillo, m. 63), Iara (Leyre Fernández, m. 46), Lorena Herrera, Marina Martín (Vanessa, m. 75), María González (Celia Ochoa, m. 83) y Patri Zugasti.



Athletic Club B: Esteban, Zeberio, Oguiza, Amaia Martínez, A. Estefanía, Leyre Monente (Landaluze, m. 65), Maite Zubieta (Muñozguren, m. 85), Paula Arana (Mariana, m. 85), Urzainqui (Pinedo, m. 77), Nevado y Bibiana.



Árbitro: Amonestó a María González y a Vanessa por parte de Osasuna Femenino y a Bibiana y a Urzainqui por parte del Athletic B.



Goles: 0-1 (m. 10): Irene. 0-2 (m. 16): Arana. 1-2 (m. 35): Lorena Herrera. 1-3 (m. 80): Irene.



Incidencias: Novena jornada del Grupo Norte B de la Reto Iberdrola en Tajonar.



Osasuna Femenino ha caído derrotado esta mañana en Tajonar ante el Athletic Club B. Las rojillas ha pagado el mal inicio del encuentro, en el que las rojiblancas se han adelantado con dos goles en los primeros veinte minutos. Un gol de Lorena Herrera antes del descanso ha dado esperanzas al conjunto rojillo, pero las rojillas no han sido capaces de empatar el choque pese a generar ocasiones de peligro en la segunda mitad. El Athletic B ha sentenciado el encuentro en el tramo final del partido, logrando los tres puntos.



RETO IBERDROLA | Josune Urdániz: "La derrota nos duele, pero hay que seguir trabajando".

No fue un comienzo sencillo para el equipo de Kakun Mainz. Pese a que la igualdad fue máxima en los primeros compases del partido, el Athletic B logró adelantarse en el minuto 10. Antes, las rojillas habían dispuesto de una clara ocasión que pudo haber cambiado el devenir del encuentro. Marina Martín cabeceó un centro lateral en el minuto 5 y la defensa rojiblanca tuvo que despejar el balón de la misma línea de gol. Sin embargo, Irene no perdonó cinco minutos después y adelantó a su equipo con un buen remate ante el que nada pudo hacer Maitane.Seis minutos después del primer gol llegaría el segundo mazazo para las rojillas. Tras una buena combinación del conjunto visitante, Arana lograba conectar un buen remate al primer toque mandando el balón al fondo de la red y aumentando la ventaja para su equipo. Pese a ir por debajo en el marcador, Osasuna no dejó de intentarlo y fruto de esa insistencia llegó el gol de Lorena Herrera diez minutos antes de llegar al descanso. La delantera rojilla, tras una jugada personal por la banda izquierda, consiguió superar a Esteban con su pierna izquierda. El gol metía en el partido a Osasuna, que se marchaba al descanso con el 1-2 en el marcador.Osasuna no logra aprovechar sus ocasiones y el Athletic sentenciaLas jugadoras de Kakun Mainz asediaron la meta defendida por Esteban en el primer tramo de la segunda mitad. Las rojillas saltaron al verde dispuestas a apretar a las rojiblancas, en busca de un gol que empatase el encuentro. Sin embargo, el Athletic supo aguantar bien las acometidas rojillas e igualar la presión. Con el paso de los minutos el encuentro se fue equilibrando y Osasuna no pudo aprovechar las ocasiones que generó cerca del área rival. Leyre Fernández y Sara Carrillo, que habían entrado en la segunda mitad, probaron suerte, pero sus disparos terminaron desviados.A falta de diez minutos para el final, Irene sentenciaba el choque con un disparo lejano. Las rojillas cayeron en Tajonar pese a intentarlo hasta el último minuto.