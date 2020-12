El Trofeo Boscos suspende sus Ligas de la temporada 2020/2021

El Trofeo Boscos ha decidido suspender la competición esta temporada y no se va a disputar las Ligas ni en la modalidad de campo ni en la de pista debido a la situación de la pandemia. La organización se guarda la posibilidad de celebrar una Copa en el mes de abril o mayo, pero dependerá de la evolución de la situación sanitaria.

El Trofeo Boscos ya había anunciado la cancelación de la primera vuelta y, vista la preocupante evolución de la pandemia, ha decidido suspender la competición por completo. Una decisión que el coordinador del torneo, Javier Ongay, tilda de lógica. "Hace unas semanas, teniendo en cuenta la situación, no nos quedó más remedio que suspender por completo la que hubiera sido la 64 edición. Es algo que hemos tenido que hacer por pura responsabilidad", explica.

Los equipos participantes han entendido a la perfección la decisión tomada desde la organización. "Lo nuestro es un fútbol aficionado, no dependemos de la Federación. Son grupos de amigos que se juntan voluntariamente para hacer deporte. Son gente trabajadora, muchos de ellos padres de familia y tienen un entorno que exige un especial cuidado. Nosotros, por responsabilidad, no hemos querido ponerles en la tesitura de obligarles a decidir a ellos si jugar o no en función de sus circunstancias personales. Visto lo visto, optamos por decidirlo nosotros y muchos equipos nos lo han agradecido", remarca.

El Trofeo Boscos se ha tenido que suspender por primera vez desde su creación y la 64 edición de la competición tendrá que esperar como mínimo hasta septiembre de 2021. Una decisión que afecta a cerca de 2300 personas entre jugadores, delegados y árbitros entre pista y campo. La temporada pasada, se disputaron 1197 partidos. "Es mucho movimiento el que habría que soportar, es una competición que afecta a muchas personas y había que ser sensatos", explica Javier.

Pese a todo, la organización se guarda la opoción de disputar un torneo en formato reducido en primavera. "Queda por ver si cabría la posibilidad de, a la altura de abril o mayo, jugar al menos la Copa. Si para entonces se puede, lo intentaríamos. La Copa Orbaiceta se juega por eliminatorias y serían solo cinco o seis fines de semana. Pero bueno, es más un deseo que algo que podamos confirmar".

Pese a esta suspensión, Javier Ongay cree que el Trofeo podrá mantener su alto número de participantes en futuras ediciones. "Teníamos miedo, pero la inscripción para esta temporada había subido sorprendentemente. Ahora, cuando se ha decidido suspender toda la temporada, tampoco ha habido ningún equipo que se haya dado de baja. La inmensa mayoría lo entiende perfectamente y algunos nos lo agradecen. La gente ha respondido de maravilla, con unas ganas enormes de que esto pueda empezar, pero conscientes de que hay que esperar", concluye.