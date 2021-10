Estos cinco artistas estarán en el medio tiempo del Super Bowl LVI

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) reveló este jueves, a través de sus redes sociales, los nombres de los artistas que van a participar en el tradicional espectáculo del medio tiempo del evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, el Super Bowl LVI.



Esta vez, la NFL se ha decidido por artistas que ofrezcan un espectáculo dedicado especialmente al estilo de la música hip-hop y, así, el show contará con cantantes como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.



El Super Bowl LVI se jugará el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California, sede que comparten los equipos de los Rams y Chargers de Los Angeles.





43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. ?? @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si