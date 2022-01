Las mentiras, incongruencias y contradicciones del caso Djokovic

Desde que Novak Djokovic llegó a Australia el pasado 5 de enero para poder jugar el Open de Australia, se han puesto en duda algunas de las declaraciones que el tenista serbio ha realizado.



Djokovic se vio obligado el miércoles a rectificar y a reconocer que lo plasmado en la documentación presentada para solicitar permiso para entrar en Australia contenía "errores humanos". El tenista achaca esas inexactitudes a su equipo, y reconoce que hubo un error al no detallar que había visitado otro país en los 14 días previos a su llegada a Australia.



DJOKOVIC NO INFORMÓ SOBRE SU ESTANCIA EN MARBELLA

JEDAN JEDINI !!! Hvala za sliku i na lepim zeljama ?????????? @DjokerNole pic.twitter.com/7kHLUFNiyt — Petar Djordjic (@djordjic17) December 25, 2021

DJOKOVIC NO RESPETÓ LLA CUARENTENA

STATEMENT BY NOVAK DJOKOVIC

12 January 2022https://t.co/qhreHUYlQ8 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 12, 2022

Djokovic ha tenido que reconocer este hecho después de hacerse público que aunque else encontraba en, tal y como muestran las redes sociales del jugador de balonmano, el tenista, donde entrenó durante unos días en unas instalaciones en Marbella.Y hay dudas sobre si estuvo en Cádiz ya que en redes sociales se han publicado fotos del tenista junto a los alumnos de la escuela de tenis de Sotogrande.Djokovic logro unaa pesar de no estar vacunado al haber sido positivo en covid-19 en las semanas previas a su llegada. Sin embargo, también se ha cuestionado la veracidad de este hecho porque a pesar de que el tenista mantiene que conoció que era positivo el 15 de diciembre, su agenda estuvo repleta de actividad durante esos días.Djokovic finalmente ha reconocido quecuando ya sabía que era positivo. Afirma que lo hizo para no decepcionar al periodista y que guardó la distancia y uso mascarilla, a excepción de en el momento en el que se realizaron las fotografías. Además, añade que no se había confirmado su contagio en las jornadas previas cuando acudió a varios actos muy concurridos."Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Équipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", señala el tenista de Belgrado en un comunicado publicado en las redes sociales.