Asier Martínez, 4º en su serie, pero pasa a semifinales

Asier Martínez ha quedado cuarto en su serie de 60 metros vallas del Campeonato del Mundo en Pista Cubierta con un tiempo de 7,67, en una serie muy rápida que le costó al vallista de Zizur. Matemáticamente entra por tiempos en semifinales.



Ha sido su peor carrera de la temporada, pero logra su primer objetivo: "Por lo que sea no he corrido, no sé por qué. No tengo una explicación. Espero pasar, para la siguiente carrera tendrá que cambiar la cosa", ha declarado el vallista navarro nada más terminar su serie. La incertidumbre se ha despejado y el navarro estará en semifinales a partir de las 17:05 horas, carrera retransmitida por Teledeporte, donde no le acompañará Quique Llopis, quien con 7,76 ha quedado fuera. Si Asier pasa a la final hará historia. A partir de las 19 horas.





La primera ronda clasificaba para semifinales a los tres primeros de cada serie y a seis más por tiempos, en una jornada que exigirá tres comparecencias a los finalistas.Asier salió en la cuarta serie con la segunda marca de los participantes (7.55) y acabó cuarto con 7.67, pero la marca le permitió saberse clasificado para semifinales en la repesca a falta, incluso, de la última serie.A Llopis le tocó la sexta y, como Asier, con la segunda mejor marca de la temporada (7.56). Hasta el último momento dudó si tomar la salida o no, pero decidió intentarlo. Terminó sexto en la última serie con 7.76, fuera de la semifinal por tres centésimas."No estaba para correr mucho más.y hasta hoy mismo no sabía si podría correr, pero he decido salir y dar lo que pudiese dar. Quitanto esto, estoy muy contento de esta temporada en pista cubierta. Ahora a recuperar el tobillo", comentó el valenciano.