Zupo Equísoain: "Es duro estar aquí, lejos de tu familia y sin poder hacer nada"

pamplona – No puede salir del país y tampoco sabe cuándo podrá regresar a casa, a Pamplona. A Francisco Javier Zupo Equísoain toda esta crisis por la pandemia del coronavirus le ha pillado en los Emiratos Árabes Unidos, donde ejerce como seleccionador de balonmano desde el verano del pasado año.



El cierre de las fronteras decretado por el Gobierno, tanto a nivel aéreo como terrestre, impide al técnico navarro abandonar el país árabe, donde todas las competiciones deportivas se han suspendido, los colegios acaban de cerrarse, la actividad comercial se ha visto restringida y se recomienda a la población permanecer en sus casas para evitar la expansión del virus. Todo esto en un país donde el número de contagiados por COVID-19 es bajo, pero que, aun así, sigue aumentando día tras día.

Hasta ayer, Emiratos Árabes Unidos registraba un total de 814 infectados y ocho muertos, en una población que alcanza los aproximadamente nueve millones y medio de habitantes. "En un principio la cosa estaba estabilizada, había unos 70 u 80 casos, pero cuando se empezaron a disparar, pronto se pusieron en marcha las medidas para controlarlo", explica Zupo Equísoain desde Dubai. El técnico navarro vive solo en el país árabe, ya que su mujer, Lola, y sus hijos están en Navarra, a miles de kilómetros de distancia. Una situación que no está llevando nada bien. "Es un poco duro, porque no puedes trabajar ni hacer nada, y tampoco puedes estar con la familia. Eso es lo peor. Al final estoy muchas horas en casa e intento desconectar, pero se hace duro estar lejos de la familia", asegura el preparador pamplonés.

De momento, se ha detenido toda la actividad deportiva en el país. Este mes de abril estaba previsto que se disputasen en Kuwait los Juegos Islámicos, con la participación de seis países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos. "Había mucha actividad ahora mismo en la selección, con estos Juegos por delante, además de campeonatos Júnior. Todo ha quedado suspendido", relata. Otra de las medidas instauradas hace un par de días por las autoridades fue el cierre de los colegios y centros educativos, que no retomarán su actividad hasta septiembre. Según narra Zupo, el cerrojo en el ámbito docente "ha llamado mucho la atención, aunque en este país se va siempre a lo seguro". "No creo que los alumnos vayan a perder el curso, imagino que seguirán las clases on line, pero ya han dicho que hasta septiembre no volverán a abrir los colegios", añade.

Asimismo, otra de las consecuencias de esta crisis sanitaria por la propagación del COVID-19 ha sido el aplazamiento de la Expo Universal que iba a acoger Dubai en el mes de octubre y que se ha trasladado al año que viene. Aunque la pandemia de coronavirus no está azotando con fuerza al país, se intenta evitar a toda costa que se produzcan contagios, máxime cuando estados próximos sí que se están viendo afectados gravemente. "Irán tiene muchos casos y Kuwait, también. Aquí lo que están haciendo es intentar que no se propague. Además de cerrar las fronteras, también es necesario por ejemplo ir a comprar con mascarillas y guantes, aunque esta misma mañana han quitado lo de la obligación de la mascarilla", explica Equísoain, a quien le llama la atención cómo en algunos hipermercados de Dubai hay personal destinado a tomar la temperatura a los clientes antes de acceder. "Si ven que tienes fiebre, no entras".

incertidumbre El exentrenador del Portland San Antonio o del Benidorm, entre otros equipos, desconoce cuándo podrá regresar a Navarra para estar con su familia, "No se sabe cuándo van a levantar el cierre de las fronteras, así que ni idea de cuándo podré regresar a casa", señala.

De momento, Zupo pasa muchas horas en su domicilio, a pesar de que el confinamiento no es obligatorio, sino más bien una recomendación. Aprovecha por las mañanas para ir a dar un paseo, ya que andar o hacer deporte no está prohibido. El técnico navarro explica, no obstante, que han estado cuatro días bajo toque de queda en el país. "Desde las ocho de la tarde a las seis de la mañana hemos tenido que estar en casa sin salir obligatoriamente, ya que han estado desinfectando Dubai: carreteras, calles, paredes, metro, autobuses... Ahora continúa la situación, ya que esta ciudad es muy grande y en cuatro días no se limpia".

Los centros comerciales de la capital permanecen abiertos sólo para establecimientos de alimentación y los restaurantes únicamente pueden funcionar para llevar comida a domicilio. Todo lo demás como "piscinas, gimnasios, playas privadas o públicas están cerrados", constata.

El técnico navarro, que aprovecha las horas para realizar cursos on line de balonmano o formación con otros entrenadores gracias a las nuevas tecnologías, sigue muy de cerca todo lo que acontece en España. Habla con su familia y mantiene además bastante contacto con Gianluca Dapiran, extremo italiano del BM Logroño, con quien coincidió en su etapa en el Benidorm. "Lo ves todo desde la tristeza, cómo va muriendo gente, sobre todo mayor, y te da pena, porque son quienes hacen unos años levantaron el país. Ves también que hay falta de material... Es triste. Una pandemia así nunca había sucedido y ojalá haya cada vez menos casos o se encuentre ya una vacuna", confía.