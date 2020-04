Unzue: "Son planes esperanzadores sujetos a la incertidumbre de la pandemia"

Eusebio Unzue, director del equipo Movistar, considera "importante y esperanzador" el nuevo calendario de la UCI para las tres grandes por etapas, si bien el técnico navarro puntualizó que "todo está sujeto a la incertidumbre de la pandemia del coronavirus",

"De momento lo importante es que haya un nuevo calendario, que existan fechas concretas, que tengamos la oportunidad de correr, que para eso estamos. Espero que sea un síntoma de que la situación ha mejorado donde se desarrolla el 80 por ciento del ciclismo en Europa. Tenemos que pensar que podremos correr algún día y que hasta noviembre estaremos preparados para salvar la temporada", señaló Unzue en una entrevista con EFE.

Para Unzue la clave está en salvar el año y no ve problemas ineludibles en el hecho de que tanto Giro como Vuelta, al disputarse entre octubre y noviembre, se vean afectadas por el mal tiempo de otoño, ya que en los últimos años no ha hecho frío ni ha llovido especialmente.

"El mayor problema es que todo está condicionado a una incertidumbre general. Estas nuevas fechas no dejan de ser previsiones optimistas, que ojalá se cumplan en beneficio de todos: organizadores, equipos, corredores... Hay que salvar este año y el corto y medio plazo de este deporte".

Para Eusebio Unzue, la pandemia del coronavirus ha puesto en serio peligro al deporte y al ciclismo.

"Nos ha puesto al descubierto la poca solidez de las estructuras de todos los deportes, vivimos del patrocinio y eso significa presencia en medios y TV. Si no corremos no producimos, y no damos sentido al que quiere invertir", indicó.

Unzue aseguró que corren "tiempos para solidaridad entre todos los estamentos del ciclismo".

"Necesitamos facilidades por parte de la UCI, y las dan, y soy partidario de llevar hasta noviembre la competición y tratar de retrasar el inicio de la temporada 2021 a febrero. Este año hay que tratar de que estén presentes todas las carreras, los equipos y sus corredores y salvar el año", dijo

Para el director del conjunto telefónico salvar el Tour representa una prioridad en estos tiempos de crisis.

"Está claro que había que salvar el Tour. El 50 por ciento de la temporada es el Tour, para los equipos es igual, de él viven muchos equipos y corredores, es indudable su importancia, su atractivo mediático y prestigio", incidió.

En definitiva, para Unzue el nuevo calendario "es un proyecto optimista", pero recalcó: "dependemos de la evolución de la pandemia"

"Tenemos que estar preparados. Los corredores que se hagan a la idea de que vamos a competir hasta noviembre. Ahora a esperar y estar pendientes del virus. Un año en blanco sería terrorífico", aseguró.

----------------------------¿Cómo estás viviendo la crisis del? ¿A qué estás dedicando el tiempo y quétienes? Puedes enviarnos tu testimonio, tusy también ideas o recomendaciones para hacer más agradable el tiempo en casa: educar a los niños, series, juegos, recetas, actividades, libros, gimnasia...Tienes a tu disposición nuestroo si prefieres contactarnos porpuedes hacerlo al número de teléfono