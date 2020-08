Egan Bernal: “Es un recorrido duro, completo”

Niza (Francia) – El colombiano Egan Bernal, que lucirá el dorsal 1 como último vencedor del Tour al frente del potente Ineos, comentaba ayer: "El objetivo es llegar en plena forma a la última semana, pero tengo que intentar ir ganando tiempo para tener un colchón en la crono del penúltimo día, donde lo normal es que pierda tiempo. Es un recorrido que nos puede venir bien, pero esto no deja de ser el Tour, no solo es para escaladores. Es un recorrido duro, completo, con un poco de todo, no solo montaña, también hay etapas abiertas",

Bernal considera que su principal adversario va a ser Primoz Roglic, que en 2019 fue tercero en el Giro y ganó la Vuelta. Y no solo por las cualidades del esloveno, sino por la fortaleza de su equipo, el Jumbo-Visma. "Está bien para nosotros que haya otro equipo de alto nivel, eso nos motiva, vamos a poder compartir las responsabilidades, no vamos a tener que hacerlo todo nosotros solos. Ellos van a tener que afrontar el peso de la carrera. Es un bonito desafío".

Por su parte, Eusebio Unzué, manager del Movistar, considera como "un hito que comience el Tour. Viendo lo vulnerables que somos, arrancar sin problema es motivo de satisfacción".

Respecto a la carrera, el técnico navarro comentaba: "Empezamos con etapas exigentes y creo que a la primera semana llegará un grupo selecto, con la meta en Orciéres el cuarto día. En Pirineos haremos un balance exacto en cuanto a opciones. Valverde sigue con nivel y tratará de estar con los mejores, y me gustaría que Enric Mas y Marc Soler también. Y si no, que adquieran experiencia".

Según Unzue, la formación que dirige llega al Tour con "confianza, preparados para estar entre los mejores. Los favoritos son Bernal y Roglic, si bien veo opción a ciclistas como Dumoulin, Quintana, Landa, Carapaz o Bardet, que llevan años entre los mejores". Además, Unzue cita un segundo escalón con Buchmann, Alaphilippe, Guillaume Martin, Marc Soler y Enric Mas", sin olvidar a jóvenes como Pogacar y Sivakov.

El director del Tour, Christian Prudhomme,reconoce que será una edición "particular y única", pero mostraba su confianza en que lo deportivo eclipse la pandemia: "Dependerá de los ciclistas que se hable solo de coronavirus o de ciclismo. Si vemos un combate como el del año pasado, enseguida se hablará de la carrera. Los corredores están hambrientos de competición tras muchos meses parados. Nos decían que era necesario que hiciéramos todo lo posible para que el Tour se disputara, que éramos la piedra angular. Y se dan las condiciones para que tenga un gran interés deportivo... El Tour tiene tres pilares: un decorado de ensueño, el interés deportivo y el fervor popular. Nos faltará uno, pero el fútbol ha demostrado que sin público puede haber pasión deportiva".

