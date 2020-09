"Landa luchará por el podio"

Pello Bilbao (Bahrain McLaren), campeón de España contrarreloj, consideró que su jefe de filas, Mikel Landa "puede ser candidato al podio de París" y que, llegando bien a la última semana, "estará en la pomada".

"Claro que Mikel Landa puede alcanzar el podio, tiene buenas opciones, lo más alto ya es más complicado, pero si llegamos a la ultima semana bien estaremos en la pomada", indicó el vizcaíno.

La primera etapa con final en alto de hoy en Orciéres Merlette, el ciclista vizcaíno, de 30 años, cree que puede ser un día clave para los aspirantes a la general.

"Hoy es uno de los días decisivos, ¿por qué no se va a poner Landa de amarillo? No vamos a coger la batuta, pero nunca se sabe, ayer se encontró bien y va a más", explicó Pello Bilbao.

El gregario del Bahrain descarta sus opciones personales de buscar una etapa para centrarse en el objetivo de llevar al líder al podio.

"Oportunidades para mi no veo ninguna, no pienso en ello, lo que mas ilusión me hace es que Mikel haga podio en París, eso es suficiente", concluyó Pello Bilbao.

landa, recuperado

El alavés se vio implicado en una de las múltiples caídas en la primera etapa –a falta de tres kilómetros para meta–, un percance del que ya está totalmente recuperado. El jefe de filas del Bahrain sufrió un golpe en las costillas que se fracturó a finales de enero, cuando fue atropellado por un coche mientras entrenaba por carreteras alavesas. Pese a la caída, Landa hizo un balance positivo de sus sensaciones en los primeros días del Tour.

"He tenido molestias, la verdad es que el domingo por la mañana estaba mal, pero salvé un día malo", explicó Mikel Landa.

Hoy, Landa se enfrenta al primer final en alto de la carrera, que servirá para marcar distancias entre los favoritos y para observar el momento de forma de cada uno de ellos. El alavés se muestra optimista ante este primer contacto con la alta montaña.

"La subida a Orciéres Merlette de hoy es importante. Para mí los finales en alto son siempre buenos, me vienen bien. Espero estar entre los mejores", concluyó.

El primer final en alto del Tour marcará el estado de forma de Mikel Landa y se darán los primeros movimientos entre los máximos favoritos –previsiblemente Egan Bernal, Primoz Roglic, Tadej Pogacar y Tom Dumoulin– al triunfo en París. Landa, ayudado por Pello Bilbao, pretende estar entre los mejores.

clasificaciones

SEGUNDA ETAPA

1. Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal5h.17:42

2. Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstepm.t.

3. Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cyclingm.t.

4. Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Upm.t.

5. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohem.t.

6. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredom.t.

7. Cees Bol (Ned) Team Sunwebm.t.

8. Matteo Trentin (Ita) CCC Teamm.t.

9. Bryan Coquard (Fra) B&Bm.t.

10. Niccolò Bonifazio (Ita) Total Directm.t.

11. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scottm.t.

12. Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up m.t.

13. Jonas Koch (Ger) CCC Teamm.t.

14. Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scottm.t.

15. Alexander Kristoff (Nor) UAE m.t.

16. Hugo Houle (Can) Astana Pro Teamm.t.

17. Marc Soler Movistar Teamm.t.

18. Alexey Lutsenko (Kaz) Astanam.t.

19. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredom.t.

20. Simone Consonni (Ita) Cofidism.t.

21. Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLareNm.t.

22. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emiratesm.t.

23. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emiratesm.t.

24. Clement Venturini (Fra) AG2Rm.t.

44. Imanol Erviti (Spa) Movistar Teamm.t.

110. Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scottm.t.

GENERAL INDIVIDUAL

1. Julian Alaphilippe (Fra) Quickstep13h.59:17

2. Adam Yates (GB) Mitchelton-Scotta 0:04

3. Marc Hirschi (Swi) Team Sunweba 0:07

4. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emiratesm.t.

5. Davide Formolo (Ita) UAE Team Em.m.t.

6. Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiersm.t.

7. Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Vismam.t.

8. Sergio Andres Higuita (Col) EF m.t.

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidism.t.

10. Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scottm.t.

11. Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsicm.t.

12. Greg Van Avermaet (Bel) CCC Teamm.t.

13. Alexey Lutsenko (Kaz) Astanam.t.

14. Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiersa m.t.

21. Miguel Ángel López (Col) Astana m.t.

22. Enric Mas (Spa) Movistar Teamm.t.

25. Alejandro Valverde (Spa) Movistar Teamm.t.

26. Mikel Landa (Spa) Bahrain McLarenm.t.

29. Rigoberto Urán (Col) EF Pro Cyclingm.t.

49. Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scotta 4:40

119. Imanol Erviti (Spa) Movistar Teama 21:53

GENERAL MONTAÑA

1. Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale21

2. Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling12

3. Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo6

GENERAL PUNTOS

1. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe79

2. Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Em.77

3. Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep74

GENERAL JÓVENES

1. Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb13h.59:24

2. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emiratesm.t.

3. Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiersm.t.

GENERAL EQUIPOS

1. Trek-Segafredo41h.58:42

2. EF Pro Cyclingm.t.

3. Astana Pro Teamm.t.

6. Movistar Teama 1:10

Jon Aberasturi, del Caja Rural, cede el liderato al australiano Groves

VUELTA A hUNGRÍA

El vitoriano Jon Aberasturi (Caja Rural) no pudo conservar el maillot amarillo de líder de la Vuelta a Hungría, tras verse superado ayer en la clasificación por el australiano Kaden Groves (Michelton-Scott), que se aupó a la primera plaza gracias a las bonificaciones logradas en la línea de meta. Aberasuri, dolorido todavía por la caída sufrida el domingo, no pudo meterse en el esprint por la victoria de etapa, todo lo contrario que el australiano Groves, que logró seis segundos de bonificación tras concluir segundo, un botín que permitió al oceánico, que arrancó la jornada a cuatro segundos del corredor vitoriano, arrebatar el maillot amarillo a Aberasturi, que se vio relegado a la segunda plaza a dos segundos de Groves.