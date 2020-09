La improbable pero no descartable alianza colombiana

Nairo Quintana lo deja caer, Egan Bernal lo descarta y Miguel Ángel López tira balones fuera: la propuesta de una alianza colombiana para repetir victoria en el Tour parece tener pocas opciones de salir adelante.

La situación de carrera permite una entente. Cuatro ciclistas colombianos –de otros tantos equipos– figuran entre los diez primeros de la general, dominada por el esloveno Primoz Roglic y en la que también figura su compatriota Tadej Pogacar.

Ese panorama planea un duelo entre Colombia y Eslovenia para la victoria final en los Campos Elíseos, aunque en el ciclismo el maillot del equipo está por delante de la bandera.

A Quintana le pareció que Roglic y Pogacar juntaban sus fuerzas por solidaridad nacional en las rampas de Peyresourde durante la primera etapa pirenaica. "Yo me fui delante y ellos no quisieron dar relevos. Nos tocará hacer una alianza colombiana si algún día se presenta y que se pueda hacer de esa manera", agregó el de Boyacá, que ha sido dos veces segundo y una tercero en el Tour.

Pero la propuesta de Nairo no parece haber caído en terreno fértil en sus compatriotas. Al menos en Bernal: "A mí me gustaría que, si no soy yo ni mi equipo, otro colombiano ganara el Tour. Pero tampoco es tan fácil decir 'Vamos a hacer una alianza todos los colombianos, vamos, atacamos, damos relevos y llegamos'. Además, lo dice Nairo. Muchas veces he atacado yo, me he ido con él, le he pedido relevo y no pasa", aseguró el ciclista del Ineos.

En todo caso, Bernal no cierra la puerta de forma definitiva a esa alianza si la carrera lo permite. "Va a ser muy complicado, pero si se prestara la oportunidad de que nos favorece a los colombianos que estemos ahí, ¿por qué no?".

Por su parte, Miguel Ángel Supermán López, 9º en la general, no lo ve como una opción por el momento, mientras todos ellos conserven opciones individuales en la general, pero no lo descarta cuando solo uno tenga opciones de victoria. "De momento, cada uno corre por su equipo y sus intereses. Pero al final somos paisanos, del mismo país, cuando ya se haya desenlazado un poco más el Tour se puede colaborar. Por mi parte no habría problemas para hacer una alianza, sería bonito lograr un segundo Tour para Colombia", dice.