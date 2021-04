Sicard abandona el ciclismo por problemas cardíacos

El corazón ha bajado de la bici a Romain Sicard. El ciclista de Hasparren, campeón del Mundo sub'23 en 2009 y que rodó durante cuatro años en las filas del Euskaltel-Euskadi, se ha visto obligado a abandonar el ciclismo por una enfermedad cardíaca, tal y como explicó el propio ciclista a través de un comunicado colgado en las redes sociales.

Sicard, de 33 años, detalló los detalles de una decisión que ha llegado después de varios meses de pruebas de su sistema cardíaco. "Me han estado siguiendo la salud durante los 3 últimos años y el 1 de febrero me dijeron que no podía reanudar la temporada. Estos dos últimos meses fueron muy largos. La peor es cuando no lo tienes claro y no tienes una respuesta concreta a la situación", lamentó el de Hasparren.

"El martes pasado recibí la noticia y ya me hago a la idea. Doy las gracias a todo el personal y a todos los corredores que me han brindado un gran apoyo en este período tan difícil. Tengo grandes recuerdos dentro del equipo tanto a nivel humano como deportivo", concluyó el ciclista en su adiós del ciclismo. Sicard debutó en el profesionalismo en 2009 dentro de la estructura del Orbea.

Tras el paso por el filial del Euskaltel-Euskadi, Sicard dio el salto al conjunto naranja, donde militó entre 2010 y 2013. En la campaña 2014 recaló en el Europcar francés para posteriormente continuar en esa misma estructura pero con distintos patrocinadores, el último, el Total Direct Energie. Su carrera concluye antes de tiempo. El corazón no le ha dejado continuar.