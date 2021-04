Valverde: "Me hubiera gustado hacer podio, pero estoy contento"

Alejandro Valverde (Movistar), cuarto clasificado en la Lieja-Bastoña-Lieja, lamentó no haber podido hacer al menos podio después de haber sido uno de los cinco protagonistas de la escapada ganadora, pero se mostró "contento" con el resultado.

"Estoy contento con la carrera porque hemos estado todos bien, aguantando hasta el final y yo he podido meterme entre los cinco que han disputado", dijo Valverde en meta en el día de su 41 cumpleaños.

Valverde llegó a la recta de meta junto al ganador esloveno Tadej Pogacar, los franceses Alaphilippe y Gaudu y el canadiense Michael Wood s. El español fue el primero en arrancar por la victoria, pero acusó el esfuerzo final.

"Me hubiera gustado hacer podio, y ganar hubiera sido ya la leche, pero al final en el esprint me dejaron todo el peso a mi y me superaron. Creo que debo estar contento".