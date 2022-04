Otra etapa rapidísima. Hemos llegado a meta un grupo muy reducido y tanto Mikel Iturria como yo hemos podio estar en el mismo para representar al equipo. Creo que el día nos ha ido muy bien. Personalmente estoy contento por haber estado en un grupo tan selecto. El equipo ha hecho un gran trabajo para estar en la fuga. La escapada era de mucho nivel, solo había que ver los corredorazos que estaban. Iturria nos ha representado. Además ha demostrado un gran nivel porque por detrás íbamos recogiendo gente de la fuga y él seguía delante. Muchas veces son aspectos que no se valoran lo suficiente y tiene mucho mérito. Iturria es una gran corredor, por algo tiene una etapa de la Vuelta a España en su palmarés. Ha completado una gran etapa. Por detrás, el equipo ha corrido muy bien, muy organizado, protegiéndome en todo momento, tanto a mí como a Gotzon. Desafortunadamente Gotzon no ha podio entrar con nuestro grupo. Era una buena llegada para él. Ni Iturria ni yo somos rápidos. Ha sido una sorpresa que se impusiera Daniel Martínez sobre Alaphilippe o incluso sobre Pello. No era el gran favorito pero es el que se ha quedado con el triunfo. Además se ha llevado diez segundos de bonificación. En esta Itzulia tan igualada cuentan todos los segundos. Está todo muy apretado y nos esperan dos etapas que serán un sálvese quién pueda.