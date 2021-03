Excesivo castigo en Barcelona para el Xota

Barcelona5

Osasuna Magna1

BARCELONA Dídac; Aicardo, Adolfo, Marcenio y Ferrao. También: Daniel, Povill, André Coelho, Dyego, Miquel Freixas, Mario, Joselito, Matheus y Ximbinha.

OSASUNA MAGNA Asier; Martil, Tony, Linhares y Zurdo. También: César, Wanderson, Bynho, Fabinho, Juninho, Jesús, Mancuso.

Goles1-0, min.22: Aicardo. 2-0, min.26: Matheus. 2-1, min.29: Bynho. 3-1, min.32: Joselito. 4-1, min.39: Adolfo. 5-1, min.40: Adolfo.

Árbitros Mayo López y Panadero Díaz. Amonestaron a Daniel y Wanderson.

Pabellón Palau Blaugrana.

barcelona – Osasuna Magna se volvió de vacío de tierras catalanas tras caer de forma clara ante el Barça. Tras una primera parte igualada donde los porteros fueron los mejores y donde el Xota tuvo las ocasiones más claras, se pasó a una segunda en la que el Barça desmontó el castillo de Imanol Aguirre con dos goles rápidos. Después y obligado a tomar riesgos el conjunto navarro jugaría incómodo y pese a que Bynho recortó distancias los blaugrana no dieron opción a la sorpresa y marcaron en seguida el tercero, para golear en el tramo final.

Al minuto y medio de la reanudación, Ferrao se la dejaba de espaldas a un Aicardo que desde lejos superó a Asier. El gol hizo el efecto buscado y Matheus de espaldas entre dos marcaba un golazo de tacón y obligaba a Imanol Aguirre a parar el juego.

De vuelta a pista Osasuna Magna no mejoraría y los blaugrana jugando a favor de marcador seguirían creando mucha incertidumbre. Ni siquiera el gol de Bynho en el nueve, tras recibir un pase de Fabinho entre dos marcas y esquivar a Dídac en su salida, volteó la situación de desventaja. El Barça tenía espacios, Ferrao era todo un problema y en el once en un saque de banda Joselito enganchaba una bolea preciosa que suponía el tercero local.

Poco después, como era esperable, el choque derivó en un correcalles donde el Barça tenía las de ganar. Ferrao y Ximbinha avisaron, Matheus también rozó el gol y a falta de cuatro, con Tony de portero jugador, todo desembocaría en la sentencia. Adolfo con un doblete cerraba el marcador y el encuentro.

imanol arregui

"no es un partido de 5-1, eso seguro"

Declaraciones. Imanol Arregui, técnico de Osasuna Magna, comentaba que el equipo "ha hecho una primera muy buena en la que hemos tenido ocasiones claras para meter uno o dos goles, pero no las hemos metido y en la segunda no hemos empezado tan bien", mientras que el tercer gol "nos ha hecho daño, pero no es un partido de 5-1 eso seguro". "Si quieres ganar en el Palau y tienes cuatro ocasiones hay que meter al menos dos. Y no ha sido así", concluyó.