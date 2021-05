El Xota se complica la vida

Osasuna Magna3

Fútbol Emotion6

OSASUNA MAGNA Asier, Tony Escribano, Roberto Martil, Linhares y Bynho –cinco inicial–. También jugaron Wanderson, Juninho, Dani Zurdo y César.

FÚTBOL EMOTION ZARAGOZA Iván Bernad , Eloy Rojas, Dian Luka, Santi Basile y Adri Ortego –cinco inicial–. También jugaron Javi Alonso, Richi Felipe, Villanueva, Juanqui, Retamar y Jamur.

Goles 1-0, m.19: Roberto Martil; 2-0, m.23: Juninho; 2-1, m.24: Santi Basile; 2-2, m.32: Juanpi; 2-3, Dian Luka; 2-4, m.35: Javi Alonso; 2-5, m37: Retamar; 2-6, m.37: Iván Bernad; 3-6, m.37: Dani Zurdo.

Árbitros Navarro Rodríguez-Villanueva y Sarabia Eguiluz. Amonestaron a los locales Wanderson y Linhares; y a los visitantes Juanpi e Iván Bernad.

Pabellón Anaitasuna. 550 espectadores. Los jugadores del Xota saltaron a la pista con camisetas de apoyo a su compañero Fabinho, lesionado.

pamplona – Tres minutos fatídicos. Tres minutos infernales, para olvidar, condenaron ayer a Osasuna Magna ante el Fútbol Emotion Zaragoza. Tres minutos en los que erró, falló lo impensable, encajó tres goles dañinos y acabó por sucumbir ante un rival con hambre de remontada, de victoria, que quedó ampliamente saciado. El de ayer era un partido clave de cara a la salvación, había que ganarlo, pero los navarros dejaron escapar el triunfo y se asoman al abismo.

Esos tres minutos, en la segunda parte, tiraron por tierra el buen trabajo que hasta entonces habían completado los de Imanol Arregui. Sin Mancuso ni Fabinho, el Xota recuperaba ayer a una de sus piezas más valiosas, Roberto Martil, tras más de un mes lesionado. El capitán marcó, asistió, peleó, presionó, organizó, protestó y alentó a sus compañeros, pero su ímpetu no fue suficiente. Él abrió el marcador, al borde descanso, con un taconazo de espaldas a la portería tras sacar Tony Escribano de banda. Hasta entonces, Osasuna había mandado en el juego, se había adueñado del balón y, aunque costaba perforar la defensa maña, suyas habían sido las mejores ocasiones. Pero no hubo premio hasta el gol de Martil.

La esperanza llegaba a la grada de Anaitasuna cuando, a los tres minutos de iniciarse la segunda parte, Juninho ampliaba la ventaja verde. Una buena jugada trenzada por el Xota la acabó por transformar el brasileño, perfectamente asistido por su capitán. Los navarros encarrilaban el encuentro y se acercaban con esperanza a su objetivo.

Sin embargo, el Fútbol Emotion Zaragoza también se jugaba ayer mucho. En su caso por arriba, con los play off por el título en la mente. No dejó que su rival disfrutase mucho del momento y acto seguido Santi Basile reducía distancias (2-1).

La trascendencia del partido, los nervios o no se sabe bien qué, metieron al Xota en un bucle donde los errores empezaron a sucederse. Primero, con una contra de Tony, César y Bynho, los tres solos ante Iván Bernad, que no supieron culminar. Más tarde, con tiros lejanos como los de César que se iban fuera por poco. Y Zaragoza trató de sacar provecho al desconcierto local. Dian Luka avisó de que buscaban el empate y Juanpi lo hizo realidad tras una jugada de estrategia con clamoroso error defensivo incluido. El jugador del Emotion, que había protagonizado un rifi-rafe previo con Wanderson, no estuvo nada acertado en su celebración, con provocación a la grada incluida. Era el 2-2 y el m.32.

El conjunto maño, que ya por entonces sumaba cinco faltas, igualaba la contienda. Y empezaba su recital, aprovechando los despistes de su oponente. Dian Luka subía el 2-3 (m.34) tras una contra conducida por Adri Ortego. Sólo tuvo que empujarla. Y Javi Alonso aprovechaba el desconcierto de Asier para anotar de cabeza el 2-4 (m.35).

Imanol paró el juego, sacó a Tony de portero-jugador, pero esta vez no funcionó. Retamar puso la puntilla marcando el 2-5 con el madrileño en funciones de guardameta e Iván Bernad ahondaba en la herida con un gol desde su portería. Aunque Dani Zurdo maquilló algo el marcador, nada más se pudo hacer. Derrota, de las que duelen, en el primero de los tres partidos que el Xota tiene seguidos en casa. Ahora le espera el derbi ante el Aspil-Jumpers el martes.

Juninho y Linhares acabaron 'tocados'. El partido de ayer no sólo se saldó con una derrota para el Xota, sino también con la preocupación por el estado de Juninho y de Linhares. El primero sufrió un pinchazo y el segundo acabó también con molestias. Habrá que ver en qué quedan sus problemas físicos.

J G E P GF GC PT 1. J. Cartagena 31 19 4 8 124 84 61 2. ElPozo Murcia 30 18 7 5 102 74 61 3. Palma 31 19 4 8 88 63 61 4. Levante 31 19 4 8 105 86 61 5. Barça 31 17 8 6 99 59 59 6. Inter 28 15 6 7 106 66 51 7. Betis 32 13 4 15 81 96 43 8. Zaragoza 32 10 12 10 98 100 42 9. Santa Coloma 31 10 11 10 84 79 41 10. Viña Albali 30 11 7 12 91 81 40 11. Aspil Jumpers 31 12 4 15 97 94 40 12. Jaén 31 9 11 11 70 84 38 13. Córdoba 32 10 7 15 76 86 37 14. Osasuna Magna 31 9 9 13 77 88 36 15. Burela 30 8 8 14 88 107 32 16. Peñíscola 32 6 12 14 79 105 30 17. O Parrulo Ferrol 32 5 4 23 78 140 19 18. Antequera 30 4 6 20 66 117 18

Entrenador. Imanol no escondió su enfado. "Estoy de muy mala hostia, porque hemos tenido errores imperdonables con lo que nos estamos jugando", avisó. "No se puede fallar un tres contra el portero en Primera División. Nos han empatado en un error muy grosero, nos hacen el 2-3 en otro que hasta entonces no habíamos cometido y el 2-4 ya es de traca", analizó. "Nos estamos jugando la vida y con estos fallos es imposible ganar. Ya podemos espabilar, porque la cosa está muy jodida. Ahora habrá que levantarse, competir los tres partidos que nos quedan, tratar de salvar esto como sea y luego tomar decisiones", sentenció un técnico "preocupado".