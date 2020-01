Vuelven a sonreír

Osasuna Magna6

Santa Coloma2

OSASUNA MAGNA Asier, Araça, Dani Saldise, Rafa Usín y Bynho -cinco inicial-. También jugaron Juninho, Mancuso, Roberto Martil y Eric Martel.

INDUSTRIAS SANTA COLOMA Feixas, Sebas Corso, Bermusell, Verdejo y Bruno Petry -cinco inicial-. También jugaron Uri Santos, Well, Pablo Vidal, Cardona y David.

Goles 1-0, m.5: Usín, de penalti; 2-0, m.12: Araça; 3-0, m.12: Martil; 4-0, m.16: Saldise; 4-1, m.21: Bruno Petry; 4-2, m.27: Uri Santos; 5-2, m.37: Araça; 6-3, m.40: Bynho.

Árbitros Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Mostraron amarillas a Bynho por el Xota y a Cardona por el Santa Coloma.

Pabellón Anaitasuna. Unos 2.900 espectadores.

pamplona - Cambio de guion. Osasuna Magna recuperó ayer la senda positiva, el camino del triunfo, tras un tambaleante comienzo de año y se anotó una victoria en casa ante el Industrias Santa Coloma que le refuerza, le permite volver a sonreír y, por qué no, tomarse la revancha de la eliminación copera a manos de su mismo rival de ayer.

Había que hacer borrón y cuenta nueva. Olvidar el empate ante el colista, el adiós a la Copa del Rey de esta misma semana y, sobre todo, volver a gustarse sobre la cancha. Esto era quizás lo más difícil y a la vez lo más importante. Y el Xota lo consiguió.

Pudo sentenciar el partido ya en la primera parte, con un juego dominador y ocasiones muy claras que se tradujeron en cuatro goles. Aunque pudieron ser más.

Aun así, costó abrir el marcador. La red defensiva tramada por los catalanes y su presión impedía a Osasuna mover con ritmo el balón. La velocidad de Eric Martel era su mejor arma, la que más peligro generaba, si bien costaba materializarla en goles. Una mano de Well dentro del área propició que esa dinámica se rompiera, con un penalti que transformó pausadamente, por bajo con su zurda, Rafa Usín. El hielo estaba roto.

A raíz del gol se vio un Xota más suelto, más cómodo sobre la pista. Araça, muy activo ayer, pudo marcar sin portero, con el meta Feixas fuera de su área haciendo labores de campo, pero su disparo se fue a la derecha. Eso sí, poco después no fallaría. El Santa Coloma, en un error infantil, dejó escapar los cuatro segundos para botar una falta al borde del área navarra y Osasuna aprovechó la pena posterior a su favor para sacar rápido y subir el 2-0 por medio del brasileño.

El conjunto de Imanol ofrecía mayor peligro, más ambición hacia la portería rival, que poco tardó Roberto Martil en volver a perforar con el 3-0. Un resultado que Dani Saldise redondeó con el 4-0 a falta de cuatro minutos para el descanso. El Industrias Santa Coloma estaba noqueado y su técnico, Javier Rodríguez, incluso se lanzó con el juego de cinco antes del paso por vestuarios.

La segunda mitad se inició con un tempranero gol de Bruno Petry que dejó sorprendida a la defensa navarra. Aunque el Xota tuvo ocasiones más que de sobra para ampliar la renta en este inicio, fue su rival el que acabó por echarse el partido a sus espaldas, poner en apuros a Asier y los nervios en la grada con el 4-2 obra de Uri Santos. Santa Coloma se hizo con el dominio y con la esperanza de que, a lo mejor, podía darle la vuelta al marcador.

El verdugo de Osasuna en la Copa se lanzó a la desesperada a falta de poco más de tres minutos, cuando optó por Corso como portero-jugador. Sin embargo, los navarros defendieron bien la situación e incluso acabaron sentenciando el choque. Primero con un gol de Araça y finalmente con otro de Bynho. Un toque brasileño para poner el colofón.

imanol arregui

"hemos vuelto a ser nosotros"

Entrenador. Imanol Arregui aplaudió la actitud del equipo ayer ante el Santa Coloma, que le permitió recuperar la senda de la victoria. "Hemos vuelto a ser nosotros, nada más", sostuvo. "El otro día en la Copa no fue así. Sin que sirva de excusa, porque no lo es, pero hay muchas cosas que rodean al equipo y que no benefician absolutamente en nada", añadió. El técnico de Irurtzun hizo la lectura de un encuentro en el que "nos hemos ido cinco o seis minutos en la segunda parte, pero en la primera, si hubiésemos estado un poco acertados, el partido se habría acabado". - B.E.I.

