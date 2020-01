Los modestos quieren batalla

Largas colas en Can Misses para adquirir una entrada para el encuentro del Ibiza frente al Barcelona.

Madrid - Los ocho equipos de Segunda División B y los seis de Segunda que siguen vivos en la Copa del Rey anuncian otra vez una intensa batalla y se presentan como una amenaza deportiva para los dieciocho conjuntos de Primera que participan en los dieciseisavos de final. Así lo han confirmado los clasificados, que han dejado en la cuneta a buena parte de los representantes de la división de plata así como a dos primeras, el Alavés y el Getafe, que perdieron contra Jaén y Badalona.

En esta tercera ronda entran en liza ya los cuatro conjuntos que disputaron la Supercopa. Real Madrid, Atlético, Barcelona y Valencia, que son. El sistema de competición establece que los ocho valientes de Segunda B y los seis de la división de plata jueguen como locales esta eliminatoria a partido único ante los primeras, y ha dejado dos enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría: Sevilla-Levante y Real Sociedad-Espanyol. Para muchos de los modestos estos encuentros suponen un alivio económico y toda una fiesta social y deportiva, sin renunciar, por su puesto, a competir de tú a tú pese a la diferencia de categoría y a soñar con dar la sorpresa.

La tercera ronda se inicia hoy con los partidos que disputarán Recreativo de Huelva ante Osasuna (19.00/DAZN) y del Zaragoza ante el Mallorca. Los maños son un histórico de este torneo y ha apeado como visitante a Socuéllamos y Gimnástic de Tarragona.

El último partido de hoy, duelo de primeras, lo disputarán Sevilla y Levante (21.00/DAZN). Los hispalenses, aún enfadado por la actuación del VAR en su partido en el Bernabéu, tratarán de sacarse en parte esa espina en uno de sus torneos fetiches en los últimos años, pero para ello debe superar al Levante, un choque al que el equipo valenciano llega también tocado por su derrota en Liga frente al Alavés. - Efe

DIECISEISAVOS DE FINAL

MARTES

Recreativo Huelva (2ªB)-Osasuna (1ª)19.00

Zaragoza (2ª)-Mallorca (1ª)19.00

Sevilla (1ª)-Levante (1ª)21.00

MIÉRCOLES

Ibiza (2ªB)-Barcelona (1ª)19.00

Elche (2ª)-Athletic (1ª)19.00

Tenerife (2ª)-Valladolid (1ª)21.00

Badalona (2ªB)-Granada (1ª)21.00

Girona (2ª)-Villarreal (1ª)21.00

UD Logroñés (2ªB)-Valencia (1ª)21.00

Real Sociedad (1ª)-Espanyol (1ª)21.00

Unionistas (2ªB)-Real Madrid (1ª)21.00

JUEVES

Ebro (2ªB)-Leganés (1ª)19.00

Mirandés (2ª)-Celta (1ª)19.00

Badajoz (2ªB)-Eibar (1ª)21.00

Rayo Vallecano (2ª)-Betis (1ª)21.00

Leonesa (2ªB)-Atlético de Madrid (1ª)21.00

Sucesos

Roban 40 entradas del Ibiza-Barça

La fiebre de la Copa. Un total de 40 entradas del partido entre el Ibiza y el Barcelona, que se juega mañana, han sido robadas de las oficinas del estadio de Can Misses, según informó el club ibicenco. La Policía Nacional investiga el robo, al parecer por dos personas encapuchadas que fueron captadas por las cámaras de seguridad. Por otra parte, las taquillas de Unionistas de Salamanca registraron ayer largas colas para vender las entradas a los socios del equipo salmantino que juega contra el Real Madrid. Para los no socios será difícil adquirir localidadess ya que el aforo no supera las 4.000 plazas y el número de socios es superior a los 2.500.