Quique Setién: "No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que el Real Madrid"

BARCELONA. El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha confesado este miércoles que no se sentiría "campeón" de LaLiga Santander en el caso de que se diera por concluida la temporada sin jugar las jornadas restantes, pese a tener dos puntos más que el Real Madrid, y aboga por jugar en cuanto la pandemia del coronavirus lo permita.

"No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos empatados con el Real Madrid. Pero la realidad es que esto es totalmente anecdótico, es una situación muy difícil para todo el mundo", comentó en una entrevista a TV3 recogida por Europa Press.

El cántabro añadió que su deseo es jugar, pero que lo primordial es la salud pública. "Si hay que terminar y no se puede jugar, hay que terminar. Si jugamos, fenomenal. A ver si podemos mantener esa ventaja que llevamos ahora", auguró.

"Lo que a mí me gustaría, sin duda, es jugar y quedar campeón jugando. La realidad es que la situación está como está, y se ha cortado en esta situación. No sé si esto valdría para otorgar un título o no, la realidad es que me es indiferente", se sinceró.

Y es que le preocupa que se pueda dar por erradicada la pandemia en cuanto antes. "Lo que me preocupa es que esto se solucione cuanto antes, que podamos salir y abrazarnos y recuperar a la gente mayor, que está sufriendo esta situación con más intensidad. Lo demás es superfluo", aseveró.

SUEÑA CON GANAR LA 'CHAMPIONS'

Eso sí, Setién dejó claro que sueña, y de forma explícita, con ganar la Liga de Campeones. "Se lo digo muchas veces a los jugadores, que tengo bastante prisa y no tengo tiempo que perder y me gustaría ganar la 'Champions' y la Liga. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres con la 'Champions' con las vacas por allí", apuntó distendido.

A nivel contractual, firmó hasta el final de la temporada 2020/21 y su intención es poder renovar. "Tengo firmado un año y medio fijo, luego otro condicional y la realidad es que espero cumplirlo y renovar, incluso", remarcó.

----------------------------¿Cómo estás viviendo la crisis del? ¿A qué estás dedicando el tiempo y quétienes? Puedes enviarnos tu testimonio, tusy también ideas o recomendaciones para hacer más agradable el tiempo en casa: educar a los niños, series, juegos, recetas, actividades, libros, gimnasia...Tienes a tu disposición nuestroo si prefieres contactarnos porpuedes hacerlo al número de teléfono