Messi quiere irse del Barça

pamplona – Leo Messi comunicó ayer al Barça su deseo de abandonar el club este verano, decisión que ha supuesto un cataclismo en el club azulgrana. El jugador rosarino, mediante sus abogados, mandó ayer un burofax al Barcelona, en el que expresaba su deseo de acogerse a una cláusula de su contrato que le permite rescindir dicha su vinculación con el club de manera unilateral al término de la temporada, siempre y cuando avise al club con antelación, algo a lo que el Barça pretende agarrarse para dificultar su salida, según apunta el diario Sport.

La noticia provocó una conmoción sin precedentes en un barcelonismo ya muy irritado tras los resultados deportivos del equipo en los últimos años, así como con las decisiones de una directiva que no ha sabido lidiar con los problemas del club.

Los duros reveses que el Barcelona ha sufrido en Liga de Campeones en los últimos años –4-0 en París y 3-0 en Turín en la 2016-17; 3-0 en Roma en la 2017-18; 4-0 en Liverpool en la 2018-19; y 8-2, ante el Bayern, en Lisboa, esta temporada–, así como la dinámica general de esta última temporada, en la que las sensaciones nunca han sido buenas, parecen haber hartado al astro argentino. Por si esto fuera poco, Messi ha visto como en los últimos días el nuevo técnico del Barça, Ronald Koeman, comunicaba por teléfono a Luis Suárez, su gran amigo dentro y fuera del campo, que no contaba con él para la próxima temporada. Poco más de 24 horas después, Messi, por burofax, comunicaba al club su deseo de salir, casi como contestación.

20 años en el club Ahora sólo queda ver cómo terminará todo esto. El club debe considerar si, por mucho que Messi haya decidido ejecutar esa cláusula fuera de plazo –en una temporada en la que todo se ha atrasado a causa de la covid-19–, merece la pena echar un pulso al mejor jugador de la historia culé –y probablemente del fútbol–, o si debe facilitar su salida.

Messi, de 33 años, lleva jugando en el primer equipo del Barça desde la temporada 2004/2005 y un total de 20 años en el club. En el Barça, ha ganado 10 ligas, 6 copas del Rey y 4 Ligas de Campeones, además de 6 balones de oro y otras tantas botas de oro.

En el caso de producirse la salida, clubes como Manchester City, Paris Saint Germain o Inter de Milán son los que están sonando con más fuerza aunque, desde Argentina, también se especula con la opción de que Messi pueda regresar a su tierra natal para jugar en Newell's. E incluso con que el argentino se pudiera reunir con Xavi en el Al-Sadd, club que recientemente ha incorporado a Cazorla.

De ser así, la salida de Messi del Barcelona sería dramática. El argentino se despediría del club con una temporada en blanco, en la que el equipo no ha logrado levantar ningún título. Además de ello, el último partido de Messi con la camiseta del Barça sería la sonrojante derrota ante el Bayern. El de Rosario se quedaría a 37 partidos de superar a Xavi Hernández como jugador con más partidos oficiales en la historia del club, un récord que superaría con toda probabilidad la próxima temporada. Por si fuera poco, el argentino no podría despedirse de la que ha sido su afición durante toda su carrera.

Todo esto contrastaría de manera brutal con la despedida de otro de los ídolos del barcelonismo: el propio Xavi Hernández. El de Terrasa se despidió en 2015 tras ganar el triplete con Luis Enrique como entrenador, con un Camp Nou a rebosar coreándole y una gran pancarta con el mensaje "#6raciesxavi".el barça le pide que se quede El Barcelona respondió al burofax de Messi con otro burofax en el que le pide que se retire en el Barça. Fuentes del club catalán explicaron que en la respuesta, el Barcelona propone al astro argentino que lidere, "con fuerzas e ilusiones renovadas", el nuevo proyecto deportivo "como siempre ha hecho" y que finalice su carrera en el Camp Nou.

Por otra parte, recuerda al capitán del conjunto azulgrana que la cláusula que le permitía solicitar la carta de libertad debía ejecutarse antes del pasado 10 junio y que, por tanto, al tener un año más de contrato en vigor, su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros.

las reacciones

puyol: "Todo mi apoyo, amigo"

Conmoción. Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar. Uno de los primeros que expresó su opinión en Twitter fue el exjugador Carles Puyol: "Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo". Un mensaje que Luis Suárez respondió con emoticonos de aplausos. Incluso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se despidió de Messi: "Muchas gracias por estos años de felicidad y un fútbol extraordinario". El expresidente del Barça Joan Gaspart niega que se vaya a ir: "No se puede marchar. Se irá en 2021. He visto el contrato y es muy claro". Figo fue más hiriente con el aficionado culé: "Uau! Otro momento histórico!", escribió el portugués.

posibles destinos

Manchester City. Supondría el reencuentro con Pep Guardiola, con el que lideró uno de los mejores Barcelona de la historia.

Inter de Milán. El dinero lo tiene. Capital chino detrás de la inversión del grupo Suning persiguiendo un sueño que supondría un 'boom' en el mercado asiático.

PSG. Siempre aparece como una opción cuando un gran jugador está en el mercado. Ya dio dos golpes sobre la mesa con los fichajes de Mbappé Neymar.

Newell's. La opción romántica. Jugar en el equipo de su Rosario natal. Acabar su carrera en el club en el que empezó.

Al-Sadd. La vía exótica. En el club catarí se reencontraría con Xavi Hernández, algo que seguramente pensó que se daría en el Barcelona.

la cifra

100

Millones brutos anuales. Es lo que cobra, aproximadamente, Leo Messi, lo que le supone al jugador un salario de 50 millones netos al año.

palmarés

Con el FC Barcelona

Champions League4

Liga10

Copa del Rey6

Mundial de clubes3

Supercopa de Europa3

Supercopa de España8

Títulos individuales

Balón de oro6

Jugador mundial de la FIFA6

Mejor jugador UEFA 2